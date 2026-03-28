นาทีเฉียดตาย! นักท่องเที่ยวผวาเจองูเห่าเลื้อยผ่านคอถึงบนเตียงกลางห้องพักโรงแรมที่กระบี่

อุทาหรณ์นักท่องเที่ยว! โซเชียลแห่แชร์ประสบการณ์เฉียดตาย พักโรงแรมแห่งหนึ่งในจ.กระบี่ แต่กลับเจอ งูเห่าเลื้อยพาดคอแขกขณะนอนหลับกลางดึก เจ้าของโพสต์ตั้งคำถามสุดช็อก โรงแรมระดับนี้งูเข้ามาได้ยังไง? โชคดีไร้รอยฉก แต่สภาพจิตใจย่ำแย่
เมื่อวันที่ 27 มี.ค. มีผู้ใช้เฟซบุ๊ก "Kannuttakorn Uttaranakron" ได้โพสต์แชร์ประสบการณ์นาทีระทึกขณะเข้าพักโรงแรมแห่งหนึ่งในกระบี่ พบมีงูเห่าขนาดใหญ่เลื้อยอยู่บนที่นอนภายในห้องพัก เคราะห์ที่ที่เหตุการณ์ครั้งนี้ไม่มีใครถูกฉกหรือได้รับบาดเจ็บ
โดยผู้โพสต์ระบุข้อความว่า "ประสบการณ์หลอนสุด เราได้มาพักโรงแรมแห่งหนึ่ง ที่กระบี่ เหตุเกิดเวลาประมาณตี 5 แฟนเราได้ ลุกออกจากห้องแล้วร้องไห้ตะโกนบอกว่ามีงู งูอยู่บนที่นอน บนหัว ตอนแรกเรานอนอยู่อ่ะก็นึกว่ามีผี ทะลุออกจากกำแพง แต่มาฟังดีดีบอกว่างู งูเลื้อยผ่านคอไป งูเห่าตัวสีดำ แล้วโรงแรมจะมีงูได้ไง? สรุปให้ภาพเล่าเรื่อง"