จอมเปลี่ยนชื่อ! “ทรัมป์” เรียกช่องแคบฮอร์มุซ ว่า “ช่องแคบทรัมป์”

ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ เรียกช่องแคบฮอร์มุซว่า “ช่องแคบทรัมป์” ระหว่างกล่าวสุนทรพจน์ที่ไมอามี
ระหว่างการปราศรัยในงาน FII Priority Summit ที่ไมอามีบีช รัฐฟลอริดา ประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ กล่าวถึงช่องแคบฮอร์มุซว่าเป็น “ช่องแคบทรัมป์” “พวกเขาต้องเปิดมัน พวกเขาต้องเปิดช่องแคบทรัมป์ เอ่อ หมายถึงฮอร์มุซ” เขากล่าวต่อหน้าผู้ฟัง
“ขอโทษครับ ผมขอโทษจริงๆ เป็นความผิดพลาดที่แย่มาก” เขากล่าวติดตลก พร้อมเสริมว่า “พวกเฟกนิวส์จะบอกว่า ‘เขาพูดผิดโดยไม่ได้ตั้งใจ’ ไม่หรอก สำหรับผมไม่มีอะไรที่ไม่ตั้งใจ ไม่ค่อยมี”
นายทรัมป์ได้ยื่นคำขาดให้อิหร่านเปิดเส้นทางเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซอย่างเต็มรูปแบบภายในไม่กี่วัน มิฉะนั้นเขาจะทำลายโรงไฟฟ้าของประเทศ แต่ล่าสุดเมื่อวันที่ 27 มี.ค.ที่ผ่านมา เขาระบุว่าได้ขยายเส้นตายออกไปอีก 10 วัน เนื่องจากการเจรจากับอิหร่านยังคงดำเนินอยู่ โดยกำหนดเส้นตายใหม่คือวันจันทร์ที่ 6 เมษายน