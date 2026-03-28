"ไฮโซเบียร์ ใบหยก" ช่วยคนไทยสู้ค่าครองชีพ ประกาศตรึงราคาทุกบริการ ลั่น บาทเดียวก็ไม่ขึ้น!

เบียร์ ใบหยก ประกาศสวนกระแสของแพง ท่ามกลางวิกฤตพลังงานและค่าครองชีพพุ่งสูง ยืนยันกลุ่มใบหยกและใบหยกบุฟเฟต์ตรึงราคาเดิม แถมเตรียมจัดโปรโมชั่นพิเศษเอาใจคนไทยช่วงสงกรานต์นี้ ย้ำชัด "ขายเอาสบายใจ กำไรนิดหน่อยพอ" สู้ไปด้วยกันนะทุกคน
จากสถานการณ์วิกฤตพลังงานจากสงครามตะวันออกกลางที่ส่งผลให้ต้นทุนต่าง ๆ พุ่งตัวสูงขึ้น ทำให้ค่าครองชีพของประชาชนสูงตามไปด้วยเช่นกัน แต่ในวิกฤตมีแบรนด์ต่างๆ ออกมาประกาศ “ตรึงราคาสินค้า” เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระผู้บริโภค
ล่าสุด วันนี้ (28 มี.ค.) เพจ “Beerbaiyoke” ของ เบียร์ ปิยะเลิศ ใบหยก รองประธานกรรมการกลุ่มโรงแรมใบหยก ได้ออกมาโพสต์ระบุว่า "ประกาศ ๆ น้ำมันแพง ของแพงขึ้น แต่กลุ่มใบหยกรวมถึงใบหยกบุฟเฟ่ต์ ไม่ขึ้นราคาแถมจัดโปรใหม่สำหรับคนไทยด้วยนะครับ โดยเฉพาะช่วงสงกรานต์ ใครไม่ได้ไปไหนแวะมากินข้าวมานอนเล่นได้เลย ขายเอาสบายใจกำไรนิดหน่อยพอครับ สู้ๆนะทุกคน "
และคอมเมนต์ยืนยันเพิ่มเติมว่า "บาทนึงก็ไม่ขึ้นราคาครับ"