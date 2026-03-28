ฉาวสีกากี! สาวแฉคลิปตำรวจเมาขับชนแล้วหนี ซ้ำเพื่อนโผล่กร่างขวางการทำงานร้อยเวร ล่าสุดผู้การฯ ศรีสะเกษสั่งฟันวินัย

สาวสุดทนโพสต์คลิปแฉ จับเก๋งเมาขับชนแล้วหนี แอลกอฮอล์พุ่งปรี๊ด 257 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ ซ้ำร้ายเจอ "เพื่อนตำรวจ" โผล่กร่างขวางการทำงานร้อยเวร สั่งห้ามยื่นบัตร-ห้ามไปโรงพัก ผู้เสียหายลั่น "เป็นตำรวจทำไมไม่ให้ความเป็นธรรมประชาชน" ล่าสุดผู้การฯ ศรีสะเกษ ไม่ทน สั่งตั้งกรรมการสอบฟันวินัยเด็ดขาด!
เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักบนโลกออนไลน์ เมื่อผู้เสียหายรายหนึ่งโพสต์คลิปวิดีโอแฉพฤติกรรมของชายซึ่งระบุว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจ ก่อเหตุเมาแล้วขับชนรถกระบะแล้วหลบหนี ซ้ำยังมีเพื่อนตำรวจอีกนายเข้ามาแสดงพฤติกรรมขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานสอบสวน ล่าสุด ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ สั่งตั้งกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงแล้ว
เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อช่วงค่ำของวันที่ 26 มี.ค. บริเวณหน้าตลาดนัดวันศุกร์ ถนนกวงเฮง อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ รถเก๋งสีขาว หมายเลขทะเบียน 7071 ศรีสะเกษ ได้ขับเฉี่ยวชนรถกระบะของผู้เสียหายที่จอดอยู่ก่อนจะหลบหนี
เมื่อผู้เสียหายติดตามจับกุมตัวและแจ้งร้อยเวร สภ.เมืองศรีสะเกษ เข้าตรวจสอบ พบว่าผู้ขับขี่รถเก๋ง (ชายสวมเสื้อแขนยาวสีกรมท่า กางเกงสีดำแถบขาว) มีอาการมึนเมาอย่างหนัก โดยผลการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์พุ่งสูงถึง 257 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ ซึ่งเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดไปมาก
อย่างไรก็ตาม ประเด็นที่ทำให้สังคมออนไลน์วิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก คือปรากฏภาพชายอีกคน (สวมเสื้อยืดสีขาว มีโลโก้คล้ายตำรวจ) ซึ่งทราบภายหลังว่าเป็นข้าราชการตำรวจในพื้นที่ เข้ามาพยายามช่วยเหลือผู้ก่อเหตุ โดยมีพฤติกรรมเข้าข่ายขัดขวางพนักงานสอบสวน เช่น พยายามกันไม่ให้ผู้ก่อเหตุส่งบัตรประชาชนให้ร้อยเวร และสั่งไม่ให้ผู้ก่อเหตุเดินทางไปให้ปากคำที่สถานีตำรวจ โดยระบุในคลิปว่า “เอาตัวไปทำอะไร แจ้งข้อหาหรือยัง ไม่ต้องไป นั่งลงตรงนี้”
ผู้เสียหาย เปิดเผยว่า ในวันนี้ (27 มี.ค.) ได้เดินทางมาที่ สภ.เมืองศรีสะเกษ เพื่อไกล่เกลี่ย โดยฝั่งผู้ก่อเหตุยินยอมชดใช้ค่าเสียหายให้ทั้งหมด ส่วนคดีเมาแล้วขับให้เป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมาย แต่สิ่งที่ยังติดค้างในใจคือพฤติกรรมของชายเสื้อขาวที่อ้างตัวเป็นตำรวจ
"ตอนที่เจอเหตุการณ์ รู้สึกโมโหและกลัวว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรม เพราะคู่กรณีมีเส้นสายเป็นตำรวจ ส่วนเราเป็นแค่ประชาชนธรรมดา อยากถามชายเสื้อขาวว่า ทำไมไม่เข้ามาให้คำแนะนำหรือพูดคุยกับประชาชนดีๆ ทั้งที่เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องของตนเอง หากเป็นตำรวจจริง ทำไมถึงไม่ให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย" ผู้เสียหายกล่าว
ด้าน พล.ต.ต.ศุภชัย ศักรินพานิชกุล ผบก.ภ.จว.ศรีสะเกษ ได้รับทราบเรื่องและตรวจสอบคลิปวิดีโอดังกล่าวแล้ว พร้อมเปิดเผยว่า นายตำรวจเสื้อขาวที่ปรากฏในคลิป สังกัด กก.สส.ภ.จว.ศรีสะเกษ
เบื้องต้นยืนยันว่า นายตำรวจรายนี้ไม่ได้เป็นผู้ขับขี่รถคันก่อเหตุ แต่การกระทำที่ปรากฏในคลิปถือเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมและส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติอย่างร้ายแรง จึงได้มีคำสั่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว หากพบว่ามีความผิดจริง จะดำเนินการทางวินัยตามระเบียบของทางราชการอย่างเด็ดขาดต่อไป โดยมีคลิปวิดีโอดังกล่าวเป็นพยานหลักฐานชิ้นสำคัญ
