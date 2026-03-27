ทอ. ร่วมกับวัดปทุมวนาราม อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ 5 พระองค์ เตรียมประดิษฐานดอยอินทนนท์

กองทัพอากาศ อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุพระพุทธเจ้า 5 พระองค์ ณ วัดปทุมวนาราม ราชวรวิหาร เพื่อเตรียมการอัญเชิญไปประดิษฐาน ณ พระสถูปเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ องค์ที่ 3
พลอากาศเอกเสกสรร คันธา ผู้บัญชาการทหารอากาศ ประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วย คุณอภิษฎา คันธา นายกสมาคมคู่สมรสทหารอากาศ นายทหารชั้นผู้ใหญ่ กองทัพอากาศ รวมถึงญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธา ได้ร่วมพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุพระพุทธเจ้า 5 พระองค์ ณ วัดปทุมวนาราม ราชวรวิหาร เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดยมี พระพรหมวชิรเวที เจ้าอาวาสวัดปทุมวนาราม กรรมการมหาเถรสมาคม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์
สืบเนื่องจากกองทัพอากาศ ดำเนินโครงการสร้างพระสถูปเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ องค์ที่ 3 บริเวณพระมหาธาตุนภเมทนีดล นภพลภูมิสิริ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งกำหนดระยะเวลาดำเนินการสร้างตั้งแต่บัดนี้ จนถึงประมาณกลางปี 2571 ในการนี้ กองทัพอากาศ ได้รับความเมตตาจากพระพรหมวชิรเวที เจ้าอาวาสวัดปทุมวนาราม ฯ ในการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากวัดปทุมวนาราม นำมาประดิษฐานเป็นการชั่วคราว ณ กองบัญชาการกองทัพอากาศรวม 2 วาระ ก่อนกระทำพิธีอัญเชิญไปประดิษฐาน ณ พระสถูปเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ฯ ที่กำลังดำเนินการจัดสร้างต่อไป
โดยกองทัพอากาศ ได้ทำพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุสมเด็จองค์ปฐม พระบรมสารีริกธาตุพระโคตมะพระพุทธเจ้า พระอรหันตธาตุในยุคพุทธกาล และพระอัฐิธาตุพระวิปัสสนาจารย์ในสาย พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต จากวัดปทุมวนาราม นับเป็นปฐมฤกษ์ เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2568 ที่ผ่านมา
จนมาถึงวันที่ 20 มีนาคม 2569 นี้ นับเป็นเวลาครบ 1 ปี กองทัพอากาศได้รับความเมตตาจาก พระพรหมวชิรเวที เจ้าอาวาสวัดปทุมวนาราม ประธานอำนวยการโครงการ พระเทพดิลก รองประธานอำนวยการ พระธรรมวัชรญาณวิศิษฏ์ ประธานดำเนินการ และคณะสงฆ์วัดปทุมวนารามอีกครั้ง ในการจัดพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุพระพุทธเจ้า 5 พระองค์ ได้แก่ พระบรมสารีริกธาตุสมเด็จองค์ปฐม พร้อมด้วยพุทธปัทมอาสน์ (ดอกบัวทิพย์) พระบรมสารีริกธาตุพระกกุสันธะพุทธเจ้า พระบรมสารีริกธาตุพระโกนาคมนะพุทธเจ้า พระบรมสารีริกธาตุพระกัสสปะพุทธเจ้า และพระบรมสารีริกธาตุพระโคตมะ พุทธเจ้า น้อมเกล้าถวายพระราชกุศล เพิ่มพูนพระบุญญาบารมี แห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จธรรมิกราช เจ้าจอมทัพไทย โดยมีพระครูวิสุทธิวรคุณ กรรมการและเลขานุการโครงการปทุมมามหาสิกขาลัย วัดปทุมวนารามผู้ได้รับมอบหมายและรับผิดชอบดูแล พระบรมสารีริกธาตุ พระอรหันตธาตุ และพระอัฐิธาตุ ในโครงการสืบสานมรดกธรรมแห่งพระบรมสารีริกธาตุ พระอรหันตธาตุ และอัฐิธาตุบูรพาจาจารย์วัดป่ากัมมัฏฐานสายพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต บุคคลสำคัญของโลก เป็นผู้ดำเนินการ
เมื่อความทรงทราบถึงสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชศรัทธาพระราชทานพวงมาลัยสำหรับถวายสักการะพระพุทธปฏิมาประธานประจำวัดปทุมวนาราม และพระบรมสารีริกธาตุ พร้อมด้วยพระราชทานผ้าไตรสำหรับถวายพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ในพิธี นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่กองทัพอากาศและวัดปทุมวนารามอย่างหาที่สุดมิได้ เป็นสิริมงคลและมหากุศลแก่พุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่าที่มาร่วมชื่นชมอนุโมทนาในพิธีครั้งนี้โดยทั่วกัน
ทั้งนี้ กองทัพอากาศและพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาได้น้อมถวายทุนอุปถัมภ์อันเป็นปฐมฤกษ์ ร่วมกันจัดสร้างหอพระบรมสารีริกธาตุ วัดปทุมวนาราม และนิทรรศการรวมองค์ความรู้ทั้งปวงแห่งพระบรมสารีริกธาตุ และพระอรหันตธาตุที่จารึกไว้ในบวรพระพุทธศาสนา อย่างเป็นการถาวร ณ ศาลา 84 พรรษา สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมพระนราธิวาสราชนครินทร์ บดินทรเชษฐภคินี วัดปทุมวนาราม กรุงเทพมหานคร เพื่อถวายเป็น พุทธบูชา ความเป็นสิริมงคลแก่ประเทศชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยกำหนดจัดสร้างตั้งแต่บัดนี้ จนถึงประมาณกลางปี 2571
ขณะนี้ สามารถเข้าสักการะพระบรมสารีริกธาตุ พระอรหันตธาตุ และอัฐิธาตุบูรพาจารย์ ได้ที่ นิทรรศการ "ทัสสนานุตตริยะ พระบรมสารีริกธาตุ วัดปทุมวนาราม" ณ ศาลาบูรพาจารย์ เขตพุทธาวาส วัดปทุมวนาราม ได้จนถึง วันที่ 30 เมษายน 2569 โดยเปิดให้เข้านมัสการในเวลา 08.00 น. ถึง 18.00 น. ปิดเฉพาะวันจันทร์ และวันอังคาร ก่อนปิดทำการบูรณะศาลาบูรพาจารย์และจัดสร้างหอพระบรมสารีริกธาตุและนิทรรศการเป็นการถาวรเป็นลำดับไป
พุทธศาสนิกชนและผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมสนับสนุน บริจาคทุนอุปถัมภ์จัดสร้างหอพระบรมสารีริกธาตุ วัดปทุมวนาราม และนิทรรศการอย่างเป็นการถาวร ได้ที่สำนักงานวัดปทุมวนาราม และสำนักงานโครงการปทุมมามหาสิกขาลัย อาคารเสนาสนะสงฆ์ วัดปทุมวนาราม หรือโอนบริจาคได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี วัดปทุมวนาราม (โครงการปทุมมามหาสิกขาลัย) เลขที่บัญชี 205-208203-4
ติดต่อสอบถามข้อมูลการบริจาคได้ที่สำนักงานวัดปทุมวนาราม หมายเลขโทรศัพท์ 02-251-6469, 02-251-6478 และสามารถรับชมประมวลภาพพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ พระพุทธเจ้า 5 พระองค์ ณ วัดปทุมวนาราม เพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจวัดปทุมวนารามและแฟนเพจกองทัพอากาศ