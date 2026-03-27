เช็กก่อนซื้อ! "ต๊ะ นารากร" เตือนสติคนอยากได้รถ EV ระวังโดน "ลอยแพ" หากบริษัทแม่ไม่มีโรงงานในไทย

"ต๊ะ นารากร" อดีตผู้ประกาศดังแชร์ประสบการณ์ใช้ EV นาน 5 ปี ท่ามกลางวิกฤตน้ำมันโลกพุ่งสูง พร้อมเปิดเช็กลิสต์สำคัญ “บริษัทแม่ตั้งโรงงานในไทยหรือยัง?” ป้องกันปัญหาจุกจิก และความเสี่ยงโดนเทในระยะยาว
หลังจาก “ราคาน้ำมัน” ในตลาดโลกยังผันผวนและปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากสถานการณ์ “สงครามตะวันออกกลาง” ซึ่งได้กลายเป็นปัจจัยสำคัญที่กระตุ้นให้ผู้บริโภคหันมาสนใจเทคโนโลยีการขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้ามากขึ้น
ล่าสุด วันนี้ (27 มี.ค.) เฟซบุ๊ก ”นารากร ติยายน“ อดีตผู้ประกาศข่าวชื่อดัง ได้ออกมาโพสต์เตือนสำหรับผู้ที่กำลังตัดสินใจซื้อรถไฟฟ้า โดยแนะให้ตรวจสอบว่าทางแบรนด์ได้มีบริษัทแม่มาตั้งโรงงาน ผลิตรถในไทยหรือไม่ เพราะหากเกิดปัญหาอาจเสี่ยงโดนทางแบรนด์ปล่อยลอยแพ
โดยผู้โพสต์ระบุข้อความว่า “ขอเตือนคนจะซื้อรถไฟฟ้าดูให้ดีว่าบริษัทแม่มาตั้งโรงงานผลิตรถในไทยหรือยัง? เจ็บกันมาเยอะกับแบรนด์ที่ปิดบริษัทหนีกลับประเทศไป ทิ้งผู้ประกอบการและเจ้าของรถเดียวดาย
ฉันใช้รถ EV มา 5 ปีกว่าแล้ว ชอบมาก พอใจทุกอย่าง ไม่เคยพบปัญหาจุกจิกกวนใจ แต่ต้องบอกก่อนนะว่าฉันใช้วิธีเช่าทำสัญญาระยะยาว จ่ายค่าเช่ารายเดือน ส่วนค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าประกัน ค่าต่อทะเบียน ค่าซ่อมบำรุง เปลี่ยนยาง บริษัทผู้ให้เช่ารับผิดชอบทั้งหมด ฉันมีหน้าที่ขับ และจ่ายค่าเช่าทุกเดือน
ช่วงนี้คนหันมาสนใจรถไฟฟ้ามากขึ้น ฉันสนับสนุนนะ มันดีจริงๆ ประหยัดค่าใช้จ่ายเรื่องน้ำมันไปเยอะ ชาร์จไฟที่บ้านค่าไฟก็เพิ่มมานิดหน่อย (น้อยกว่าค่าน้ำมัน) แถมยังลดมลพิษทางอากาศด้วย”