“Morton Thailand” เปิดเวทีใหญ่ MORTON DESIGN AWARDS 2026 ผลักดันนักออกแบบไทยสู่อนาคตยั่งยืน

Morton Thailand ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ฝ้าและผนัง ภายใต้แบรนด์ KOOLBOARD จัดงาน “MORTON DESIGN AWARDS 2026” ครั้งที่ 1 อย่างยิ่งใหญ่ เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2569 ณ Grande Centre Point Prestige Bangkok เพื่อเปิดเวทีระดับประเทศในการผลักดันเยาวชนและนักออกแบบรุ่นใหม่ ให้ได้แสดงศักยภาพด้านความคิดสร้างสรรค์และทักษะการออกแบบอย่างมืออาชีพ
โครงการดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาในสาขา Architectural Design และ Interior Design ให้สามารถนำเสนอแนวคิดที่ตอบโจทย์การใช้งานจริง ควบคู่กับการเลือกใช้วัสดุคุณภาพและนวัตกรรม โดยเฉพาะ KOOLBOARD ซึ่งเป็นวัสดุฝ้าและผนังที่ช่วยลดความร้อนและยกระดับคุณภาพการอยู่อาศัย
“เวทีนี้ไม่ใช่เพียงการแข่งขัน แต่คือจุดเริ่มต้นของการสร้างอนาคตใหม่ให้กับวงการออกแบบไทย เราต้องการเห็นนักออกแบบรุ่นใหม่เติบโตบนแนวคิดที่รับผิดชอบต่อทั้งผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม” คุณชาย บุญกล่อมจิตร Head of Business Development, Morton Thailand กล่าว
ภายในงานได้รับความสนใจจากสถาบันการศึกษาชั้นนำทั่วประเทศ โดยมีผลงานส่งเข้าร่วมประกวดจำนวนมาก ผ่านการคัดเลือกในรอบ Preliminary สาขาละ 20 ผลงาน ก่อนเข้าสู่รอบ Final สาขาละ 6 ผลงาน เพื่อจัดแสดงและนำเสนอแนวคิดต่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งเป็นผู้มีชื่อเสียงในด้านการออกแบบทั้งภายนอกและภายใน รวมถึงผู้เชี่ยวชาญจากแวดวงอสังหาริมทรัพย์และการลงทุน ประกอบด้วย
สาขา Architectural Design ได้แก่
• คุณจีรเวช หงสกุล – IDIN Architects
• คุณไพทยา บัญชากิติคุณ – ATOM Design
• คุณเศรษฐวัฒก์ ศรีวิโรจน์ – President, Nebula by MQDC
• คุณชัชวาลย์ วัฒนะโชติ – Kim Property Live
และสาขา Interior Design ได้แก่
• คุณธนาวัช สุขัคคานนท์ – Interior Visions / รองนายกสมาคมมัณฑนากรแห่งประเทศไทย
• คุณพลัช ไพนุพงศ์ – That’s ITH Interior
• คุณเมธินี สุวรรณะบุณย์ – Chief Project Development Officer, The Mall
• คุณสมัชชา วิราพร – รองบรรณาธิการอำนวยการ บ้านและสวน
นอกจากนี้ Morton Thailand ยังได้ประกาศผลรางวัล “Kool First Class Award” ซึ่งเป็นรางวัลสูงสุดของโครงการ โดยผู้ชนะจะได้รับเงินรางวัลมูลค่า 100,000 บาท พร้อมโอกาสเข้าร่วมทริปศึกษาดูงานด้านสถาปัตยกรรม ณ นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน รวมถึงสิทธิ์ใช้งานโปรแกรมออกแบบ SketchUp และ Enscape Impact License ระยะเวลา 1 ปี มอบโดยคุณกอพล เลียวไพโรจน์ จากบริษัท ดิจิเทค วัน จำกัด เพื่อสนับสนุนการพัฒนาทักษะในระดับวิชาชีพ
สำหรับผู้ได้รับรางวัลในปีนี้ ได้แก่ ผลงาน “ATTUNE” ของนางสาวชาลิสา จินตนาเลิศ (น้องเณ) จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในสาขา Architectural Design
ขณะที่รางวัลชนะเลิศ Kool First Class Award สาขา Interior Design ได้แก่ ผลงาน “คองข้าวคองเฮา” ของนางสาวกนิษฐนาฎ เต็มทอง (น้องวุ้นเส้น) นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
การจัดงานในครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงบทบาทของ Morton Thailand ในการขับเคลื่อนวงการออกแบบไทย ผ่านการสร้างเวทีแห่งโอกาส และการผลักดันแนวคิด “การออกแบบเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน” อย่างเป็นรูปธรรม