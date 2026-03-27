ใจหาย! ย้าย "ต้นตาลดาบวิชัย" ขยายถนน ชาวเน็ตห่วงปลูกใหม่รอดจริงหรือ

ดราม่าเดือดขยายถนน ทช.3013 จังหวัดศรีสะเกษ สั่งขุดย้าย 'ทิวต้นตาล' มรดกตกทอดจาก 'ดาบวิชัย' อดีตนายตำรวจผู้ล่วงลับ งานนี้โซเชียลเสียงแตก! ฝั่งหนึ่งมองว่าการพัฒนาถนนเพื่อลดอุบัติเหตุเป็นเรื่องสำคัญกว่า ขณะที่อีกฝั่งอดห่วงไม่ได้ เพราะตามหลักเกษตรแล้ว การย้ายต้นตาลที่โตเต็มที่ โอกาสรอดชีวิตแทบไม่มี
จากกรณี เมื่อวันที่ 22 มี.ค. เพจ “แจ้งข่าวศรีสะเกษ” โพสต์คลิปวิดีโอ ต้นตาลริมถนนในอำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ ถูกเจ้าหน้าที่จากกรมทางหลวงตัดโค่นเป็นจำนวนมาก โดยทางเพจได้ระบุข้อความว่า
“สภาพต้นตาลถูกตัดโค่น เพื่อขยายถนนสาย ต.ตูม - อ.ปรางค์กู่ ทช.3013“
ซึ่งคาดว่าต้นตาลที่ถูกโค่นเป็นของ "ดาบวิชัย" หรือ ร.ต.ต.วิชัย สุริยุทธ ที่ได้ปลูกไว้ ทั้งนี้ พบว่ามีขาวเน็ตและคนในพื้นที่เข้ามาวิพากษ์วิจารณ์ เป็นจำนวนมาก
ล่าสุด เมื่อวันที่ 26 ทางเพจได้ออกมาอัปเดตว่า ได้มีการย้ายที่ของต้นตาลมาปลูกในจุดใหม่ โดยได้ระบุข้อความว่า
“แขวงทางหลวงชนบทศรีสะเกษ ประสานบริษัท ผู้รับเหมาเพื่อทำการย้ายต้นตาล บริเวณถนนสาย ต.ตูม - อ.ปรางค์กู่ ทช.3013 ที่กำลังปรับพื้นถนน สำหรับขยายถนน ตามโครงการก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทาง ของกรมทางหลวงชนบท”
ทั้งนี้ มีชาวเน็ตจำนวนหนึ่งเข้ามาคอมเมนต์ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการย้ายจุดปลูกต้นตาลใหม่ว่า
“100% ไม่รอดครับ จะดูเหมือนว่ารอดอยู่เป็นปีๆจากนั้นเขาจะเริ่มหมดเเรง แต่ถ้าเป็นต้นตาลอ่อนรอด100%”
“ต้นตาลถ้าหลุดออกจากที่เคยอยู่ไม่หน่าลอดครับ”
“สำหรับมุมมองของผมแล้ว การทำถนนเป็นเรื่องที่ดี ตามยุคตามสมัย โอกาศที่เราจะได้ขยายพื้นที่ มันมีน้อยกว่าที่ จะปลูกต้นตาล
ต้นตาลเราสามารถ ปลูกได้ตลอดเวลา แต่การเจริญและความก้าวหน้าของพื้นที่ มันสำคัญกว่านะครับ ต้นตาลมีโอกาสเกิดได้ และต้นที่มัรเก่าและแก่แล้วควรโล๊ะทิ้งไป แล้วหารือกันปลูกไหม่ เพราะต้นที่เก่าแล้ว มีโอกาสที่จะโค้นล้ม อาจเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงแก่เราหรือลูกหลานเราได้ในภายภาคหน้า หรือเร็ววัน”
“คิดได้ไงขุดต้นตาลเพื่อไปปลูก ศึกษาหรือยังตาลคือพื้ชประเภทไหนถ้าขุดไปปลูกการอยู่รอดหรือตายมีกี่เปอร์”
“ทําถูกต้องแล้วคับผมย้ายปับปลูกได้เลยไปม่มีตายนะคับผมอันดับแรกท้าจะปลูกผมขอแนะนําตัดต้นกล้วยที่เขาตัดเครือกล้วยที่มันแก่แล้วเอามาตัดเป็นท่อนสามสี่ท่อนเอาลงหลุมเอาต้นตาลใว้บนท่อนกล้วยแล้วเอาดินกลบไม่มีวันตายคับ”
“ถนนในตำนานคนอนุรักษ์ป่าดาบวิชัยคนชอบปลูกเก็บไว้ให้ลูกหลานใด้ชื่นชม”
สำหรับ จุดที่มีประเด็นดรามานี้ เป็นตำนานของอดีตนายตำรวจที่คนไทยรู้จักกันดีในฉายา "คนบ้าปลูกต้นไม้" คือ "ดาบวิชัย" หรือ ร.ต.ต.วิชัย สุริยุทธ ตระเวนปลูกต้นตาลและไม้ยืนต้นอื่นๆ จนพลิกฟื้นผืนดินที่เคยแห้งแล้งให้กลับมาอุดมสมบูรณ์ ดาบวิชัยใช้เวลากว่า 30 ปี ขี่รถจักรยานคู่ใจตระเวนปลูกต้นไม้ตามพื้นที่สาธารณะและสองข้างทางทั่วอำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ ไปแล้วกว่า 3 ล้านต้น โดยต้นไม้ที่ท่านเน้นรณรงค์ให้ปลูกคือ "ต้นตาล" (พืชสารพัดประโยชน์) และ "ต้นยางนา" (สำหรับสร้างบ้านเรือน)
ผลงานที่เห็นเป็นรูปธรรมและสวยงามมากคือทิวต้นตาลสูงตระหง่านที่เรียงรายสองฝั่งถนนในพื้นที่ตำบลทุ่งไชย อำเภอปรางค์กู่ ซึ่งปัจจุบันกลายเป็นจุดเช็กอินท่องเที่ยว และเป็นแหล่งทำมาหากิน (เช่น การเก็บลูกตาลและน้ำตาลสด) ของชาวบ้านในชุมชน
แม้ดาบวิชัยจะเสียชีวิตลงอย่างสงบในวัย 77 ปี เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา แต่ต้นไม้ทุกต้นที่ท่านปลูกยังคงสร้างร่มเงา ความชุ่มชื้น และเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความมุ่งมั่นที่ยิ่งใหญ่ของคนธรรมดาคนหนึ่ง