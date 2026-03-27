อย่าหลงเชื่อ! "โควิดสายพันธุ์จิ้งหรีด" สถาบันวัคซีนฯ แจงชัดเป็นสายพันธุ์ย่อยโอมิครอน ไม่ได้มาจากแมลง

กลายเป็นกระแสแชร์ว่อนโซเชียลฯ การพบโควิดสายพันธุ์ใหม่ชื่อ 'Cicada' ที่อ้างว่ามาจากจิ้งหรีด ล่าสุดสถาบันวัคซีนแห่งชาติออกโรงชี้แจง "เป็นข่าวบิดเบือน" ยืนยันมีสายพันธุ์นี้จริงแต่ชื่อเรียกเป็นเพียงการเปรียบเทียบพฤติกรรมไวรัสเท่านั้น
วันนี้ (27 มี.ค.) เพจ “สถาบันวัคซีนแห่งชาติ” ได้โพสต์ชี้แจงกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลว่าพบโควิด-19 สายพันธุ์ใหม่ในชื่อ 'Cicada' โดยระบุว่ามีต้นกำเนิดมาจากจิ้งหรีด เป็นสายพันธุ์ย่อยของโอมิครอน และแพร่ระบาดไปแล้วกว่า 23 ประเทศ สร้างความตื่นตระหนกให้กับประชาชนเป็นอย่างมาก
ความจริงคืออะไร? สถาบันวัคซีนแห่งชาติสรุปไว้ดังนี้:
• มีสายพันธุ์นี้จริง แต่ไม่ได้มาจากจิ้งหรีด: สายพันธุ์ Cicada คือชื่อเรียกอย่างไม่เป็นทางการของสายพันธุ์ย่อย B.A.3.2 (Omicron subvariant) ซึ่งชื่อ "Cicada" (จักจั่น) ถูกนำมาใช้เปรียบเทียบกับพฤติกรรมของแมลงที่อยู่ใต้ดินนานๆ แล้วโผล่ขึ้นมาทีเดียว เหมือนกับไวรัสตัวนี้ที่ "โผล่มาหลังเงียบไปนาน"
• สถานการณ์ปัจจุบัน: ตรวจพบในหลายประเทศรวมถึงสหรัฐอเมริกา แต่สัดส่วนทั่วโลกยังถือว่าต่ำมาก (ประมาณ 1-2% ของสายพันธุ์ทั้งหมด)
• ระดับความรุนแรง: องค์การอนามัยโลก (WHO) ระบุว่าเป็นสายพันธุ์ที่อยู่ในช่วง "เฝ้าระวัง" (Variant Under Monitoring - VUM) เนื่องจากมีการกลายพันธุ์สูง แต่ปัจจุบัน "ยังไม่พบ" หลักฐานว่ามีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับสายพันธุ์อื่น
"สรุปคือ สายพันธุ์นี้มีจริง แต่ไม่ได้มาจากแมลง และยังอยู่ระหว่างการติดตามอย่างใกล้ชิด ขอประชาชนอย่าตื่นตระหนกจนเกินเหตุ"
วัคซีนยังเอาอยู่ไหม?
ทางสถาบันฯ ยืนยันว่า วัคซีนที่มีอยู่ในปัจจุบัน "ยังสามารถป้องกันได้" โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการช่วยลดความเสี่ยงจากการเกิดอาการรุนแรงและลดอัตราการเสียชีวิต