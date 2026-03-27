รพ.ลำปาง สุดล้ำ! ผ่าเนื้องอกสมองผ่านเบ้าตาสำเร็จไร้ผลข้างเคียง แผลเล็ก-ฟื้นตัวเร็ว

ก้าวสำคัญของวงการแพทย์ไทย! รพ.ลำปาง โชว์ศักยภาพเหนือชั้น ผ่าตัดเนื้องอกฐานสมองผ่าน 'เบ้าตา' ด้วยเทคนิคส่องกล้อง ETOA สำเร็จเป็นเคสแรกในเขตสุขภาพที่ 1 ชูจุดเด่นแผลเล็ก เจ็บน้อย ไม่ต้องเปิดกะโหลกใหญ่ ช่วยคนไข้ฟื้นตัวไวกลับมาใช้ชีวิตปกติได้ทันที
วันนี้ (27 มี.ค.) โรงพยาบาลลำปาง ประสบความสำเร็จในการผ่าตัดเนื้องอกฐานสมอง (Skull Base Surgery) บริเวณโพรงไซนัสคาเวอร์นัส (Cavernous Sinus Tumor) ด้วยเทคนิค Endoscopic Transorbital Approach (ETOA) ซึ่งเป็นการผ่าตัดผ่านกล้องส่องทางเบ้าตา ซึ่งจัดเป็นการผ่าตัดแผลเล็ก (Minimal Invasive Surgery) เป็นเทคโนโลยีศัลยกรรมขั้นสูงที่ช่วยลดการบาดเจ็บต่อสมองและโครงสร้างสำคัญ เมื่อเทียบกับการผ่าตัดแบบเปิดกะโหลกขนาดใหญ่ และนับได้ว่าเป็นการผ่าตัด ETOA เพื่อผ่าตัดเนื้องอกสมอง สำเร็จเป็นเคสแรกของเขตสุขภาพที่ 1 กระทรวงสาธารณสุข
การผ่าตัดดำเนินการโดย นพ.เอื้ออังกูรยิ์ สิทธิมงคล ศัลยแพทย์ระบบประสาท โรงพยาบาลลำปาง การผ่าตัดเป็นไปอย่างราบรื่น สามารถนำก้อนเนื้องอกออกได้สำเร็จ หลังผ่าตัดผู้ป่วยฟื้นตัวดี และสามารถกลับมาใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติ
ความสำเร็จครั้งนี้สะท้อนถึงศักยภาพของโรงพยาบาลลำปางในฐานะศูนย์ศัลยกรรมระบบประสาทขั้นสูง ที่สามารถให้บริการรักษาโรคซับซ้อนในระดับมาตรฐานประเทศ