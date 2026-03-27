เลื่อนอีก 10 วัน! “ทรัมป์” อ้างอิหร่านร้องขอ งดโจมตีโรงไฟฟ้าไว้ก่อน

โดนัลด์ ทรัมป์ ประกาศเลื่อนการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของอิหร่านออกไปอีก 10 วัน อ้างเป็นการร้องขอจากรัฐบาลเตหะราน ขณะการเจรจาดำเนินต่อไป
เมื่อเวลา 03.11 น. วันที่ 27 มี.ค.2569 นายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ โพสต์ข้อความใน Truth Social ว่า “ตามคำร้องขอของรัฐบาลอิหร่าน ขอให้ถ้อยแถลงฉบับนี้ถือเป็นการยืนยันว่า ผมจะระงับช่วงเวลาของการทำลายโรงงานพลังงานออกไปอีก 10 วัน จนถึงวันจันทร์ที่ 6 เมษายน 2026 เวลา 20.00 น. ตามเวลาฝั่งตะวันออก (Eastern Time)
“การเจรจายังคงดำเนินอยู่ และแม้จะมีการรายงานที่คลาดเคลื่อนจากสื่อที่ไม่น่าเชื่อถือและบุคคลอื่น ๆ แต่การพูดคุยเป็นไปด้วยดีมาก
“ขอขอบคุณสำหรับความสนใจในเรื่องนี้ ประธานาธิบดี โดนัลด์ เจ. ทรัมป์”
ก่อนหน้านี้ นายทรัมป์ได้ประกาศขีดเส้นตาย 48 ชั่วโมงให้อิหร่านเปิดเส้นทางการเดินเรือให้ช่องแคบฮอร์มุซ ไม่เช่นนั้นจะโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน เช่น โรงไฟฟ้าของอิหร่าน อย่างไรก็ตามเมื่อครบกำหนดเส้นตายนายทรัมป์ได้อ้างว่ากำลังเจรจากับอิหร่าน จึงประกาศเลื่อนการโจมตีออกไป 5 วัน ซึ่งจะสิ้นสุดลงในวันศุกร์ที่ 27 มี.ค.นี้ และล่าสุดได้ประกาศเลื่อนออกไปอีกครั้ง