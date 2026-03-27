ลูกค้าแฉ “ร้านชาบูชื่อดัง” มาตรฐานส่อแย่ อ้างเจอช้อน-ตะเกียบตกพื้น ก่อนนำกลับมาใช้ต่อ

โซเชียลฯ เดือด ถกสนั่นหลังผู้บริโภคร้องเรียนผ่านเพจดัง จากการพบประสบการณ์ไม่พึงประสงค์ในร้านชาบูชื่อดัง สาขาพระราม 2 หลังพบพนักงานทำอุปกรณ์ตกพื้น ก่อนหยิบมาใช้ต่อโดยไม่เปลี่ยนใหม่ สร้างความกังวลเรื่องสุขอนามัย
วันนี้ (27 มี.ค.) ผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่ง ได้ร้องเรียนผ่าน กลถ่ม “พวกเราคือผู้บริโภค” กลายเป็นประเด็นร้อนในโลกออนไลน์ เมื่อผู้ใช้โซเชียลรายหนึ่งออกมาเล่าประสบการณ์การใช้บริการใน “ร้านชาบูชื่อดัง” สาขาพระราม 2 โดยระบุว่า ระหว่างนั่งรับประทานอาหาร พบเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดความกังวลด้านความสะอาดถึง 2 ครั้งภายในเวลาใกล้เคียงกัน
เหตุการณ์แรกเกิดขึ้นเวลาประมาณ 11.42 น. ผู้ร้องเรียนระบุว่า เห็นพนักงานทำตะเกียบตกลงบนพื้นทางเดิน ก่อนมีการเก็บขึ้นมาและวางไว้บนโต๊ะ แต่ต่อมามีพนักงานอีกคนหยิบตะเกียบดังกล่าวไปใช้งานต่อ โดยไม่มีการเปลี่ยนใหม่ ซึ่งผู้ร้องเรียนยืนยันว่ามองเห็นชัดเจนว่าอุปกรณ์ดังกล่าวถูกนำไปใช้งานจริง
ต่อมาในเวลาใกล้กัน เหตุการณ์ที่สองเกิดขึ้นเมื่อพนักงานชายกำลังจัดเตรียมช้อนและตะเกียบเพื่อเสิร์ฟลูกค้า แต่ทำช้อนตกพื้น ก่อนจะหยิบขึ้นมาโดยไม่ได้เปลี่ยนใหม่ และนำไปให้ลูกค้าใช้งานทันที
ผู้ร้องเรียนตั้งคำถามถึงมาตรฐานความสะอาดของร้าน พร้อมขอให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริง เนื่องจากกังวลว่าสิ่งที่พบเห็นอาจไม่ใช่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว
ขณะที่ในโลกออนไลน์ มีผู้ใช้รายอื่นเข้ามาแสดงความคิดเห็นจำนวนมาก บางส่วนระบุว่าเคยพบปัญหาคล้ายกัน ทั้งเรื่องความล่าช้าในการบริการ และคุณภาพอาหารที่ไม่สม่ำเสมอ จนตัดสินใจเลิกใช้บริการในที่สุด
อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีคำชี้แจงอย่างเป็นทางการจาก “ร้านชาบูชื่อดัง” ที่ถูกกล่าวถึงในกรณีนี้ โดยผู้บริโภคจำนวนมากเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบ เพื่อสร้างความมั่นใจด้านสุขอนามัยและมาตรฐานการบริการในระยะยาว