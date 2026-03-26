Take Care Salon of Beauty ฉลองความสำเร็จ 32 ปี สะท้อนนิยาม “CARE THAT EVOLVES” สู่ผู้นำ Beauty Ecosystem ใจกลางเมือง รับเทรนด์ Wellness & Personalization ปี 2026

Take Care Salon of Beauty ผู้นำบริการความงามพรีเมียมระดับแถวหน้าของไทย จัดงานเฉลิมฉลองโอกาสครบรอบ 32 ปีอย่างอบอุ่น ภายใต้แนวคิด “CARE THAT EVOLVES” รุกตลาดบิวตี้ด้วยยุทธศาสตร์การปรับตัวสู่โลกยุคใหม่ ชูจุดแข็งบริการครบวงจร (Total Solution) บนทำเลศักยภาพใจกลางเมือง (Prime Location) ตอกย้ำความแข็งแกร่งของแบรนด์ที่อยู่คู่คนไทยมาอย่างยาวนาน พร้อมรับมือพฤติกรรมผู้บริโภคและดีมานด์ตลาดปี 2026 สู่การเป็น Beauty Ecosystem เต็มรูปแบบ
คุณสุวรรณา ซาโต้ ผู้ก่อตั้ง Take Care Salon of Beauty เปิดเผยถึงการปรับตัวเชิงกลยุทธ์ว่า ในโอกาสครบรอบ 32 ปี อุตสาหกรรมบิวตี้ไทยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ โดยเฉพาะในปี 2026 วิวัฒนาการเทรนด์ความงามเริ่มปรับตัวชัดขึ้นจากความสวยสู่ ‘ตัวตน’ และ ‘ความยั่งยืน’ ตลาดก้าวเข้าสู่ยุค Wellness Convergence หรือการหลอมรวมระหว่างความงามและสุขภาพ ซึ่ง Take Care ได้วางรากฐานธุรกิจเพื่อตอบรับเทรนด์สำคัญ 3 ด้าน ได้แก่ ความหรูหราที่เข้าถึงง่าย (Effortless Luxury), ความงามคือการประกาศตัวตน (Beauty as Identity) และ จุดบรรจบของสุขภาพและความงาม (Wellness Convergence)
“หัวใจสำคัญของการเติบโตของ Take Care Salon of Beauty คือความเข้าใจและการไม่หยุดวิวัฒนาการ เราเปลี่ยนผ่านจากการเป็นเพียงร้านเสริมสวย สู่การเป็น ‘สถานที่แห่งการดูแล’ ที่เชื่อมโยงไลฟ์สไตล์ สุขภาพ และความงามเข้าด้วยกันอย่างสมบูรณ์แบบ เพื่อรักษาความเป็นผู้นำในตลาดบิวตี้ซาลอนพรีเมียมอย่างยั่งยืน” คุณสุวรรณา กล่าวเสริม
การจัดงานฉลอง Take Care Salon of Beauty ครบรอบ32 ปีในครั้งนี้ ภายใต้แนวคิด “CARE THAT EVOLVES ยังสะท้อนภาพลักษณ์ T-Beauty Ascendance ผ่านการนำเสนอมาตรฐาน Japanese Hospitality ผสานเข้ากับนวัตกรรมความงามระดับโลก โดยได้รับเกียรติจากเหล่านักแสดงและศิลปินแถวหน้าเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง นำโดยไอคอนยุคใหม่อย่าง บิ๊น-สิรีธร ลีห์อร่ามวัฒน์ (Miss International 2019) พร้อมด้วยอินฟลูเอนเซอร์และเซเลบริตี้ อาทิ คุณฟ็อก ปรเมษฐ์ (The Face Men Thailand Season 4), คุณแบมบี้ สิรินโสพิศ, คุณริด้า ฟาริด้า วัลเลอร์, คุณเพลง กวิตา, คุณกวาง AB Normal และ คุณบี สิทธิกรณ์ (Be Boys Vibe The Project) ซึ่งการรวมตัวของกลุ่มคนดังจากหลากหลายวงการในครั้งนี้ เป็นการตอกย้ำภาพลักษณ์ของแบรนด์ที่เชื่อมโยงกับวงการความงามและไลฟ์สไตล์ยุคใหม่ได้อย่างเหนียวแน่น พร้อมสะท้อนความเชื่อมั่นในแบรนด์ที่เป็นตัวแทนของผู้หญิงที่มีคุณภาพและใส่ใจในรายละเอียด
ทั้งนี้ เพื่อเป็นการขอบคุณลูกค้าและร่วมฉลองก้าวสำคัญนี้ Take Care ขอส่งต่อความสุขผ่านแคมเปญพิเศษ “Take Care 32nd Anniversary” มอบโปรโมชันลดสูงสุด 32% ทุกบริการ พร้อมกิจกรรม Lucky Wheel สำหรับลูกค้าที่ใช้บริการตามเงื่อนไข เพื่อสร้างสีสันทางการตลาดและกระตุ้นการเข้าถึงบริการระดับพรีเมียม ณ ทุกสาขาบนทำเลศักยภาพใจกลางเมือง