"โรม" ซัดยับ! รัฐบาล "ปล้นประชาชน" กลางดึก ขึ้นน้ำมัน 6 บาทรวด แซะแรงนี่คือการ “ถอนทุนเลือกตั้ง”

“รังสิมันต์ โรม” ชี้เป้าชัด รัฐบาลนี่แหละตัวดีหลังน้ำมันพุ่ง 6 บาทรวดเดียว แฉแผนสกปรกเร่งถอนทุนคืนให้นายทุนการเมือง ปล่อยประชาชนแบกภาระจนหลังแอ่น จวกยับไร้สำนึกชั่วดี-ปล้นคนไทยในคราบผู้บริหารประเทศ
วันนี้ (26 มี.ค.) เฟซบุ๊ก “Rangsiman Rome - รังสิมันต์ โรม” ของนายรังสิมันต์ โรม สส. บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ได้ออกมาโพสต์วิพากษ์วิจารณ์ถึงการทำงานของรัฐบาลชุดปัจจุบัน หลังมีการปรับราคาน้ำมันพรวดเดียว 6 บาท ในช่วงเวลากลางดึกที่ผ่านมา
โดยระบุว่า “นี่น่าจะเป็นการถอนทุนการเลือกตั้งของนายทุนพรรคการเมืองที่เร็วที่สุด โหดร้ายที่สุด เลวร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์ ปล้นประชาชนอย่างไร้สำนึกชั่วดี วิกฤตินี้สร้างขึ้นโดยเพื่อนร่วมชาติ ไอโม่งไม่ใช่ใคร รัฐบาลนี่แหละ“
อย่างไรก็ตาม โพสต์ดังกล่าวได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางจากชาวเน็ต โดยมีทั้งกลุ่มที่เห็นด้วยกับการทำหน้าที่ตรวจสอบของฝ่ายค้าน และกลุ่มที่รอฟังคำชี้แจงจากทางฝั่งรัฐบาลต่อข้อกล่าวหาดังกล่าว