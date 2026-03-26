ตลกร้าย!! ชาวเน็ตอัดอั้นแปลงเพลง “กอดคนนอกใจ“ แซะแรงถึงรัฐบาล ลั่น พรรคนี้ไงเล่าที่เราเลือกเอง

ชาวเน็ตทนไม่ไหว แปลงเนื้อเพลง “กอดคนนอกใจ” ศิริพร อำไพพงษ์ เป็นบทเพลงเสียดสีรัฐบาลและปัญหาน้ำมันแพง 6 บาท ด้านชาวเน็ตแห่แชร์สนั่นพร้อมโพสต์คลิปบรรยากาศคนรอเติมน้ำมันแน่นปั๊ม
เมื่อวันที่ 25 เม.ย. สมาชิก TikTok รายหนึ่งลุกขึ้นมาเปลี่ยนความอัดอั้นจากปัญหาน้ำมันราคาแพง ให้กลายเป็นบทเพลงสุดเชือดเฉือน โดยหยิบเอาทำนองเพลงลูกทุ่งชื่อดัง "กอดคนนอกใจ" ของแม่นก ศิริพร อำไพพงษ์ มาดัดแปลงเนื้อหาเสียดสีการทำงานของรัฐบาลปัจจุบัน
โดยมีเนื้อร้องว่า “พรรคนี้ไงเล่าที่เราเลือกเอง
ทั้งดีทั้งเก่งโหวตให้ท่วมท้น
ดีเลิศเหลือเกิน หน้าเดิมทุกคน
สี่ปีต้องทน ที่ต้องภูมิใจไม่ลืม
โดนคดีไหนรอดตลอด
ไม่ต้องบอกว่ารอดเรื่องไหน
ถึงใครร้องแทบเป็นแทบตาย
ยังรอดอ่ะลองคิดดู
ยึดเหนี่ยวคงทน
โอ โฮะ โอย ใครเขาก็รู้
ไม่มีทางสู้ ไม่มีทางหลุดพ้น...“
นอกจากนี้ ชาวเน็ตจำนวนมากได้นำคลิปเหตุการณ์จริงจากปั๊มน้ำมัน ทั้งแถวรถที่ยาวเหยียดเพื่อรอเติมก่อนราคาขึ้น มาตัดต่อประกอบเข้ากับเพลงดังกล่าว
