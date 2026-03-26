ททท. ภาคตะวันออก จับมือพันธมิตร ยกแฟชั่นคราฟต์–ทุ่งทิวลิป–3D Mapping สร้างประสบการณ์ใหม่ “สุขทันที ที่เที่ยวภาคตะวันออก”

ททท. ภูมิภาคภาคตะวันออก ผนึกกำลังพันธมิตรหลัก เปิดตัว “หมู่บ้านภาคตะวันออก” ภายใต้แนวคิด “สุขทันที ที่เที่ยวภาคตะวันออก” ในงานเทศกาลเที่ยวเมืองไทย ครั้งที่ 44 ระหว่างวันที่ 25 – 29 มีนาคม 2569 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
จัดเต็มประสบการณ์ท่องเที่ยว 9 จังหวัด ผ่าน 7 โซนไฮไลต์ ครบทั้งกิน เที่ยว ช้อป ชูจุดเด่น สวนทิวลิปจากโครงการ Miracle of Natural โดย กลุ่ม ปตท. และแฟชั่นคราฟต์จาก กก จันทบุรี โดย SACIT ร่วมถ่ายทอดอัตลักษณ์ท้องถิ่นสู่ดีไซน์ร่วมสมัย สะท้อนพลัง Soft Power ภาคตะวันออกในมิติใหม่
นางกนกกิตติกา กฤตย์วุฒิกร ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคตะวันออก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กล่าวว่า การจัดกิจกรรมในโซน “สุขทันที ที่เที่ยวภาคตะวันออก”
ในงานเทศกาลเที่ยวเมืองไทย ครั้งนี้ มุ่งสร้าง “ประสบการณ์ความสุขทันที” ให้แก่นักท่องเที่ยว ผ่านการออกแบบกิจกรรมที่เข้าถึงอารมณ์ ความรู้สึก และอัตลักษณ์ของพื้นที่อย่างสร้างสรรค์ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการเดินทางจริงในพื้นที่ และการกลับมาเยือนซ้ำในพื้นที่ทั้ง 9 จังหวัดของภาคตะวันออก ที่พร้อมมอบความสุขให้แก่นักท่องเที่ยว
ความโดดเด่นของกิจกรรมภายในงาน นอกจากการนำเสนอภายใต้ 7 โซนหลัก โดยออกแบบให้ครบทุกมิติของการท่องเที่ยวภาคตะวันออก ทั้งโซนแลนด์มาร์ก และ Projection Mapping 3D โซนถ่ายภาพจุดไฮไลต์ของจังหวัดต่างๆ โซนเวทีการแสดงที่อบอวลไปด้วยกลิ่นอายของคาบาเร่ต์โชว์ โซนกิจกรรม DIY และประชาสัมพันธ์ โซนอาหารและผลไม้ โซนสินค้า OTOP และงานคราฟต์ รวมถึงโซนกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ผจญภัย เพื่อให้ผู้เข้าชมสามารถ “สัมผัสความสุขได้ทันที” ในทุกจุดของพื้นที่
ในปีนี้ ททท. ได้รับเกียรติจาก สถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย (องค์การมหาชน) หรือ SACIT ได้นำเสนออัตลักษณ์งานหัตถกรรมพื้นถิ่นจาก “กก”จังหวัดจันทบุรี มาต่อยอดสู่การออกแบบร่วมสมัย ผ่านความร่วมมือกับดีไซเนอร์ไทย ถ่ายทอดเป็นการแสดงแฟชั่นโชว์ที่สะท้อน Soft Power ไทยในมิติใหม่ โดยจัดแสดงให้ได้ชมในทุกวันตลอดระยะเวลาการจัดงาน
โดย SACIT ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติอย่าง “กก” โดยช่างฝีมือและนักออกแบบไทย ภายใต้แบรนด์ KORKOK ร่วมพัฒนางานคราฟต์เชิงสร้างสรรค์ ด้วยดีไซน์ที่มีความประณีต ละเมียด และเปี่ยมด้วยอัตลักษณ์ ผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ากับแนวคิดแฟชั่นร่วมสมัยเกิดเป็นผลงานที่เปรียบเสมือน “ศิลปะที่สวมใส่ได้” และยกระดับงานคราฟต์ไทยสู่เวทีแฟชั่นและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ระดับสากล
ด้าน นางสาวพิณทิพย์ วัชโรทัย ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศักยภาพ สถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย (องค์การมหาชน) SACIT สถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย (องค์การมหาชน) กล่าวเพิ่มเติมว่า “สถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทยฯ หรือ SACIT มีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้ร่วมมือกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ในการนำเสนออัตลักษณ์งานหัตถกรรมไทย สู่การขับเคลื่อนการเชื่อมโยง “งานหัตถกรรม” เข้ากับ “การท่องเที่ยว” เพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่ที่สะท้อนเสน่ห์ของท้องถิ่น ผ่านคุณค่าของภูมิปัญญา วัสดุธรรมชาติ และงานออกแบบร่วมสมัย ภายใต้แนวคิด Artisan Aura และ The Crafted Runway
“งานฝีมือดั้งเดิมของจันทบุรีกำลังถูกต่อยอดให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ร่วมสมัยที่น่าดึงดูด มีสไตล์ และเข้าถึงผู้คนรุ่นใหม่มากขึ้น ไม่เพียงสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับงานหัตถกรรม แต่ยังช่วยสร้างรายได้เสริมให้ผู้สูงอายุและคนในชุมชน พร้อมเปิดพื้นที่ให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้ก้าวออกไปเชื่อมโยงกับโลกของการท่องเที่ยวและแฟชั่นอย่างสง่างาม
ผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นมาครั้งนี้ คืองานหัตถศิลป์ร่วมสมัยที่โดยได้นำ “กก” จากจังหวัดจันทบุรี มาต่อยอดผ่านการออกแบบ และถ่ายทอดเป็นแฟชั่นโชว์จากวัสดุธรรมชาติ “กก” ที่สะท้อนความงดงามของงานคราฟต์ไทย ในรูปแบบที่ร่วมสมัย และเข้าถึงผู้คนมากยิ่งขึ้น ความร่วมมือครั้งนี้ ไม่เพียงยกระดับงานหัตถกรรมไทย แต่ยังเป็นการสร้างมิติใหม่ให้ผู้ชมได้สัมผัสคุณค่าแห่งภูมิปัญญาไทยในบริบทของแฟชั่นผสานภูมิปัญญา ความคิดสร้างสรรค์ และแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง สู่ผลิตภัณฑ์ GI อันเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ เพื่อชุมชน สิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนในอนาคต””
นอกจากนี้ ททท. ยังได้รับความร่วมมือจากภาคเอกชน ทางบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) PTT GC ที่มีพันธกิจในการร่วมขับเคลื่อนที่มุ่งเน้นการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม ชุมชน และคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน ควบคู่กับการต่อยอดสู่การส่งเสริมการท่องเที่ยวมาโดยตลอด ได้คัดสรรนำสินค้าของดีของเด่นจาก 8 อำเภอ ใน จ.ระยอง มาร่วมจำหน่ายในงานเทศกาลเที่ยวเมืองไทยครั้งนี้ พร้อมอัญเชิญองค์พระพิฆเนศวร จากวัดทักขิณาราม (วัดหนองแฟบ) จ.ระยอง ให้ผู้เข้าชมงานได้สักการะขอพรเสริมความปังด้วย
รวมถึงความร่วมมือจาก บริษัท บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด (PTT LNG) ได้ร่วมถ่ายทอดพลังแห่งสีสันของภาคตะวันออก ผ่านการนำ “ดอกทิวลิป” จากโครงการ Miracle of Natural โดย กลุ่ม ปตท. แหล่งท่องเที่ยวเชิงไลฟ์สไตล์ที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับพื้นที่ และเชื่อมโยงอุตสาหกรรมกับการท่องเที่ยวอย่างสมดุล มาจัดแสดงในโซนพิเศษภายใต้อาคารเรือนกระจกที่ออกแบบขึ้นเป็นพิเศษ เพื่อเป็นแลนด์มาร์คใหม่ใจกลางโซนหมู่บ้านภาคตะวันออก มอบประสบการณ์ที่โดดเด่นให้กับผู้เข้าชมงาน
นางสาวเชาวนี พันธุ์พฤกษ์ ผู้จัดการฝ่าย หน่วยงานบริหารกิจการเพื่อสังคม บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) PTT GC กล่าวว่า PTT GC มีความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนการพัฒนาทั้งในจังหวัดระยอง และ จ.สมุทรปราการ ผ่านโครงการ ‘รักระยอง’ และ “รักคุ้งบางกระเจ้า” โดยให้ความสำคัญกับการดูแลสิ่งแวดล้อม การพัฒนาชุมชน และการยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน โดยทำงานร่วมกับชุมชนมาโดยตลอด
นอกจากนี้ ในส่วนของบริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด PTT LNG ยังได้เป็นส่วนหนึ่งในการนำเสนอแลนด์มาร์ค ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ภูมิภาคภาคตะวันออก ในงานเทศกาลเที่ยวเมืองไทยครั้งนี้ ผ่านการต่อยอดสู่การส่งเสริมการท่องเที่ยว ด้วยการจำลองเรือนกระจกนำเอา “ดอกทิวลิป” จากระยอง’ ยกมาเป็นหนึ่งในแลนด์มาร์คในงานที่สร้างสีสันและประสบการณ์ที่น่าประทับใจ สะท้อนบทบาทของ PTT LNG ในการเชื่อมโยงอุตสาหกรรม สิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยวเข้าด้วยกัน เพื่อร่วมขับเคลื่อนจังหวัดระยอง สู่เมืองแห่งคุณภาพ ความสุข และความยั่งยืนในอนาคต”
การผนึกกำลังระหว่าง ททท. และพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชนในครั้งนี้ นับเป็นการยกระดับการนำเสนอการท่องเที่ยวภาคตะวันออกให้มีความร่วมสมัย น่าสนใจ และเข้าถึงนักท่องเที่ยวทุกกลุ่ม ผ่านการผสมผสานระหว่างธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรม และนวัตกรรมการออกแบบอย่างลงตัว
ททท. ภูมิภาคภาคตะวันออก ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวมาร่วมสัมผัสประสบการณ์ “สุขทันที ที่เที่ยวภาคตะวันออก” ภายในงานเทศกาลเที่ยวเมืองไทย ครั้งที่ 44 ระหว่างวันที่ 25 – 29 มีนาคม 2569 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ฮอลล์ 1–4 พร้อมกันนี้ ภายในโซนยังมาพร้อมแพ็กเกจท่องเที่ยวสุดคุ้ม และโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะในงานที่คัดสรรมาเพื่อคุณโดยเฉพาะ ทั้งดีลสุดพิเศษจากโรงแรม รีสอร์ท และกิจกรรมท่องเที่ยวมากมาย รวมถึง แพ็กเกจเที่ยวสวนผลไม้ระยอง จันทบุรี ให้คุณได้อิ่มอร่อยกับทุเรียน มังคุด และผลไม้ขึ้นชื่อแบบสดจากสวน พร้อมดีลสุดพิเศษจาก“สาริกา แอดเวนเจอร์ พ้อยท์ จังหวัดนครนายก”รับส่วนลด 200 บาทต่อสิทธิ์ จำนวนจำกัด 200 สิทธิ์ สำหรับการซื้อแพ็กเกจภายในงานเท่านั้น
