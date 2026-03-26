ทัวร์ลงยับ! เพจภูมิใจไทยปิดคอมเมนต์หนี หลังชาวเน็ตแห่โวยปมน้ำมันแพง พุ่งพรวด 6 บาท

สงกรานต์นี้มีน้ำมันแต่ถังแตก “ภูมิใจไทย” แจงสำรองพลังงานล้นเหลือถึง พ.ค. พร้อมบี้พวกเก็งกำไร ด้านโลกโซเชียลเดือดจัดแห่ถล่มปมขึ้นราคาก่อนเทศกาล จนเพจพรรคต้องปิดรับความเห็น
วันนี้ (26 มี.ค.) เพจเฟซบุ๊กอย่างเป็นทางการของพรรคภูมิใจไทย ได้โพสต์ข้อความยืนยันความพร้อมด้านพลังงานตามนโยบายของนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี โดยระบุว่าน้ำมันในประเทศมีสำรองเพียงพอไปจนถึงสิ้นเดือนพฤษภาคม 2569 และชี้แจงว่าที่ความต้องการใช้น้ำมันพุ่งสูงขึ้นเป็น 80 ล้านลิตรต่อวันนั้น เกิดจากความตื่นตระหนกและการกักตุนของประชาชนเอง พร้อมขู่ส่ง DSI เข้าตรวจสอบเข้มงวดนั้น
ปรากฏว่าหลังโพสต์ดังกล่าวเผยแพร่ออกไปเพียงไม่นาน ได้เกิดปรากฏการณ์"ทัวร์ลง" อย่างหนัก มีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของรัฐบาลและพรรคต้นสังกัดมากกว่า 100 ข้อความภายในเวลาอันรวดเร็ว โดยส่วนใหญ่ไม่ได้ให้ความสนใจเรื่องการสำรองน้ำมัน แต่กลับโฟกัสไปที่"ราคาน้ำมัน" ที่พุ่งสูงขึ้นอย่างผิดปกติก่อนเข้าสู่เทศกาลสำคัญ
คอมเมนต์บางส่วนระบุด้วยความอัดอั้นใจ เช่น "ประกาศขึ้นน้ำมันตอน 4 ทุ่ม รวดเดียว 6 บาท รวยไม่ไหวแล้วโว้ย", "มีน้ำมันใช้ถูกต้องค่าาา แต่ต้องมีตังเติมก่อนเนอะ สภาพ +6 บาท/ลิตร", และ "ลิตรละ 41 บาท บริหารไม่เป็นก็ลาออกเหอะ" ขณะที่บางส่วนตั้งข้อสังเกตว่าเป็นการฉวยโอกาสขึ้นราคาในช่วงที่ประชาชนต้องเดินทางกลับภูมิลำเนาเพื่อ "ถอนทุนคืน" หรือไม่
สถานการณ์บานปลายจนล่าสุดทางเพจพรรคภูมิใจไทยได้ตัดสินใจ "ปิดส่วนการแสดงความคิดเห็น" ในโพสต์ดังกล่าวทันที เพื่อยุติกระแสวิพากษ์วิจารณ์ที่ถาโถมเข้ามาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ชาวเน็ตบางส่วนนำภาพแคปหน้าจอคอมเมนต์ไปแชร์ต่อในแพลตฟอร์มอื่น พร้อมตั้งคำถามถึงความจริงใจในการรับฟังเสียงของประชาชนในช่วงวิกฤตค่าครองชีพเช่นนี้
น่าสนใจว่าก้าวต่อไปของรัฐบาลจะแก้เกม "วิกฤตศรัทธา" นี้อย่างไร ในเมื่อน้ำมันมีพอตามที่เคลมไว้ แต่ราคาที่จ่ายจริงกลับสวนทางกับกระเป๋าเงินของประชาชนอย่างรุนแรง