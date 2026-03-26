ลิตรละร้อยก็ยอม! ร้านอาหารดังภูเก็ตโพสต์เดือดรับน้ำมันพุ่ง 6 บาท ลั่น ขอแค่ผู้บริหารรักชาติก็พอ

ร้านดังภูเก็ตโพสต์เดือดรับเช้าวันน้ำมันขึ้นราคา ลั่นมีปัญญาเติมแม้ลิตรละร้อย ขอแค่ได้คนดีรักชาติบริหารประเทศ ทำเอาทัวร์ลงคอมเมนต์กระจาย มีทั้งสายหนุนสายแซะ "รวยไม่ไหว-ยอมกัดก้อนเกลือ" กลายเป็นประเด็นร้อนที่คนพูดถึงทั้งเมือง
หลังจากมีการปรับขึ้นราคาน้ำมันแบบกะทันหันกลางดึกที่ผ่านมา สร้างความตกใจให้กับผู้ใช้รถจำนวนมาก หลังราคาน้ำมันทุกประเภทขยับขึ้นถึง 6 บาทต่อลิตร มีผลทันทีในเช้าวันถัดมา
ล่าสุด วันนี้ (26 มี.ค.) เพจ “ในสวนอินดี้ ซีฟู๊ด“ ร้านอาหารชื่อดัง จ.ภูเก็ต ได้ออกมาโพสต์หลังราคาน้ำมันปรับขึ้น 6 บาท โดยระบุข้อความว่า “พรุ่งนี้น้ำมันขึ้นลิตรละ 6 บาท ต่อให้ขึ้นถึงลิตรละร้อย เราก็มีปัญญาเติม ขอแค่ผู้บริหารประเทศนี้ รักชาติก็พอ“
อย่างไรก็ตาม มีชาวเน็ตแห่คอมเมนต์เป็นจำนวนมาก เช่น ต่อให้ลิตรละ100 ก็ยอมถ้าทำให้ส้มไม่ได้เป็นรัฐบาล รักชาติกันจริงๆ อย่าลืมประเทศไทยส่งออกน้ำมัน สุดยอดจริงๆ , ขอแค่เป็นคนดี รักชาติ กัดก้อนเกลือก็ยอมครับ , รวยไม่ไหวแล้ว ตอนนี้ไม่ไหวแล้วขาดเเค่รวย