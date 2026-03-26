พีไฟว์กรุ๊ป ปั้น “ALLURE MF” รุกตลาดสุขภาพข้อเข่า ชูแนวคิด Move Free – Stay Active รับเทรนด์คนรุ่นใหม่ดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน

ท่ามกลางกระแสผู้บริโภคที่หันมาให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพเชิงป้องกันมากขึ้น โดยเฉพาะ ปัญหาด้านข้อเข่าและการเคลื่อนไหวที่เริ่มพบในกลุ่มคนวัยทำงานมากขึ้น บริษัท พีไฟว์ กรุ๊ป ผู้นำด้าน สินค้าเพื่อสุขภาพและความงามของประเทศไทยมากว่า 18 ปี เดินหน้าขยายพอร์ตธุรกิจสู่ตลาด ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพ เปิดตัว ALLURE MF (อัลลัวเอ็มเอฟ) ผลิตภัณฑ์ดูแลข้อเข่าและ การเคลื่อนไหว ภายใต้แนวคิด “Move Free – Stay Active” เพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนยุคใหม่ ที่ต้องการดูแลสุขภาพข้อเข่าอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เนิ่น ๆ
นายภาวัฒน์ โตกะคุณะ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท พีไฟว์ กรุ๊ป กล่าวว่า แนวโน้ม พฤติกรรมผู้บริโภคในปัจจุบันสะท้อนให้เห็นว่าการดูแลสุขภาพไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะผู้สูงวัยอีกต่อไป แต่ขยายมาสู่กลุ่มคนวัยทำงานและคนรุ่นใหม่ที่ต้องการรักษาคุณภาพชีวิตและความคล่องตัวของร่างกาย ในระยะยาว
“วันนี้ปัญหาข้อเข่าและการเคลื่อนไหวไม่ได้เกิดเฉพาะกับผู้สูงอายุเท่านั้น แต่เริ่มพบ ในคนวัยทำงานมากขึ้น จากรูปแบบการใช้ชีวิตที่ต้องใช้ร่างกายอย่างต่อเนื่อง ทั้งการทำงาน การออกกำลังกาย หรือกิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน เราจึงมองเห็นโอกาสในการพัฒนา ALLURE MF เพื่อเป็นทางเลือกใหม่สำหรับการดูแลข้อเข่าในเชิงป้องกัน”
นายภาวัฒน์ กล่าวว่า ตลาดผลิตภัณฑ์ดูแลข้อเข่ากำลังเข้าสู่ช่วงเปลี่ยนผ่านสำคัญ จากเดิมที่ผู้บริโภคมักหันมาดูแลสุขภาพเมื่อเกิดอาการแล้วไปสู่แนวคิด Preventive Health หรือการดูแลสุขภาพเชิงป้องกันตั้งแต่ก่อนเกิดปัญหา โดยเฉพาะในกลุ่มคนอายุประมาณ 30–45 ปี ที่เริ่มให้ความสำคัญกับการรักษาความแข็งแรงของร่างกาย เพื่อรองรับไลฟ์สไตล์ที่แอคทีฟมากขึ้น
ภายใต้แนวคิดดังกล่าว บริษัทฯ จึงพัฒนา ALLURE MF ให้เป็นผลิตภัณฑ์ดูแลข้อเข่าที่สอดรับกับ การใช้ชีวิตของคนยุคใหม่ โดยคัดเลือกสารสกัดสำคัญที่ช่วยดูแลข้อเข่าและการเคลื่อนไหว ได้แก่ Undenatured Collagen Type II ที่ช่วยดูแลผิวกระดูกอ่อนในข้อเข่า Calcium L-Threonate แคลเซียม โมเลกุลเล็กที่ช่วยให้ร่างกายดูดซึมได้ดี และ Magnesium ที่ช่วยสนับสนุนการทำงานของกล้ามเนื้อ และข้อเข่า แนวคิดของผลิตภัณฑ์จึงไม่ได้มุ่งเน้นเพียงการบรรเทาอาการปวดข้อเข่าเท่านั้น แต่ต้องการสนับสนุนการเคลื่อนไหวของร่างกายในระยะยาว เพื่อช่วยให้ผู้บริโภคสามารถทำกิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันได้อย่างคล่องตัวและมั่นใจมากขึ้น
นายภาวัฒน์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ALLURE MF มุ่งเจาะกลุ่มผู้บริโภคที่มีไลฟ์สไตล์แอคทีฟ ตั้งแต่ คนทำงานวัย 30–50 ปี นักกีฬาและคนที่ออกกำลังกายเป็นประจำ ผู้ที่ใช้ร่างกายหนัก รวมถึงผู้สูงวัย ยุคใหม่ที่ยังคงใช้ชีวิตอย่างกระฉับกระเฉง
“สำหรับเราแนวคิด Move Free – Stay Active ไม่ใช่เพียงคำสื่อสารทางการตลาด แต่สะท้อนถึง ความตั้งใจของแบรนด์ที่อยากให้ผู้คนสามารถใช้ชีวิตได้อย่างเต็มที่ ไม่ว่าจะเป็นการทำงาน การเล่นกีฬา หรือการใช้เวลากับครอบครัว โดยไม่ให้ข้อเข่ากลายเป็นข้อจำกัดของการใช้ชีวิต”
ในด้านกลยุทธ์การตลาด พีไฟว์ กรุ๊ป เตรียมขยายการรับรู้แบรนด์ผ่านการสื่อสารด้านความรู้ เกี่ยวกับการดูแลข้อเข่าเชิงป้องกัน ควบคู่กับการขยายช่องทางจำหน่ายทั้งออนไลน์และออฟไลน์ รวมถึง การทำงานร่วมกับกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพและอินฟลูเอนเซอร์สายออกกำลังกาย เพื่อสร้างความ เข้าใจและความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์ในวงกว้าง
ทั้งนี้ในระยะยาว บริษัทตั้งเป้าผลักดัน ALLURE MF ให้เติบโตจาก ผลิตภัณฑ์ดูแลข้อเข่าไปสู่แบรนด์ สุขภาพที่สนับสนุนการเคลื่อนไหวและการใช้ชีวิตแบบแอคทีฟของผู้บริโภคในทุกช่วงวัย พร้อมวางรากฐาน สำหรับการขยายตลาดในระดับภูมิภาคในอนาคต
“เป้าหมายของเราไม่ใช่เพียงการสร้างผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร แต่ต้องการสร้างแบรนด์ที่ช่วย ให้ผู้คนสามารถเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระ และใช้ชีวิตได้อย่างเต็มศักยภาพในทุกช่วงวัย” นายภาวัฒน์ กล่าวทิ้งท้าย