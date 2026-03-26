อย่าเพิ่งโวย! “กัปตันนัท” กางราคาน้ำมันฝรั่งเศสพุ่ง 2 ยูโร ยันไทยขึ้น 6 บาทยังน้อยเพราะมีกองทุนฯ

น้ำมันพุ่ง 6 บาททั่วไทย! กบน. ยอมรับแบกไม่ไหวหลังกองทุนติดลบอ่วม 3.5 หมื่นล้าน ด้าน ‘กัปตันนัท’ ออกโรงกางข้อมูลราคาน้ำมันฝรั่งเทศลิตรละ 76 บาท ชี้เป็นผลพวงจากสงครามสหรัฐฯ-อิหร่าน ยันไทยขึ้นน้อยกว่าเพราะรัฐยังช่วยอุดหนุน พร้อมหวังสถานการณ์ไม่ยืดเยื้
จากกรณี กบน.ลดการอุดหนุนน้ำมัน ส่งผลให้ราคาดีเซลและกลุ่มเบนซินพุ่งพรวด 6 บาท/ลิตร ตั้งแต่วันนี้ (26 มี.ค.) แจงวิกฤตสงครามตึงเครียด ทำให้ กบน.เร่งเพิ่มสภาพคล่องกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง หลังประมาณการฐานะกองทุนติดลบกว่า 35,000 ล้านบาท หากยังชดเชยในอัตราปัจจุบันต้องแบกเพิ่มอีก 8 หมื่นล้านต่อเดือน อย่างไรก็ตาม มีขาวเน็ตจำนวนมากต่างเข้ามาวิพากษ์วิจารณ์ถึงการทำงานของรัฐบาลเป็นจำนวนมาก
ล่าสุดวันนี้ (26 มี.ค.) “นัท ธราพงษ์ รุ่งโรจน์” หรือที่รู้จักในชื่อ “กัปตันนัท” อดีตข้าราชการทหารยศพันตรีที่ผันตัวมาเป็นนักบินเฮลิคอปเตอร์ และเป็นผู้เขียนหนังสือชุด “สวัสดีไนจีเรีย” ออกมาโพสต์ข้อความ เปรียบเทียบสถานการณ์ราคาน้ำมันในเมืองมาริยาน ประเทศฝรั่งเศส กับประเทศไทย เผย สถานการณ์ในฝรั่งเศสราคาน้ำมันพุ่งสูงถึงลิตรละ 2 ยูโร (ประมาณ 76 บาท) เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน 10-12 บาท เนื่องจากรัฐบาลปล่อยราคาลอยตัวตามกลไกตลาด ชี้ สงครามความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน เป็นตัวเร่งให้ราคาน้ำมันโลกพุ่งสูงขึ้น ซึ่งไทยยังได้รับผลกระทบน้อยกว่าเพราะภาครัฐช่วยแบกรับภาระไว้ส่วนหนึ่ง ทั้งนี้ เจ้าตัวได้ระบุข้อความว่า
“เอาราคาน้ำมันวันนี้ที่ปั๊มในเมืองมาริยาน (Marignane) ประเทศฝรั่งเศสมาให้ชมครับ
ลิตรละ 2 ยูโร หรือ 76 บาท ขึ้นมาจากเดือนที่แล้วราวๆ 10-12 บาท
รัฐบาลฝรั่งเศสปล่อยราคาน้ำมันฟรีไปตามตลาดครับ ไม่ได้ช่วยแบกรับให้เหมือนรัฐบาลไทย
ซึ่งทั้งสองแบบก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียของมัน ข้อดีของการมีกองทุนน้ำมันแบบไทยก็คือ ราคาน้ำมันค่อนข้างจะนิ่ง ต้นทุนการขนส่งต่ำ ผู้บริโภคได้ประโยชน์
ส่วนข้อดีของการปล่อยลอยตัวราคาน้ำมันคือ ผู้คนนิยมขับรถเล็กๆจิ๋วๆหรือ หันไปหารถไฟฟ้าหรือไฮบริดเพราะราคาน้ำมันจริงๆมันแพงเหลือเกิน
พอเกิดสงครามที่สหรัฐรุกรานอิหร่าน ราคาน้ำมันก็ยิ่งพุ่งไปอีก
ไทยเราพุ่ง 6 บาทไม่เยอะครับ รัฐยังช่วยแบกไว้ ได้แต่หวังว่าสงครามจะไม่ยืดเยื้อนาน“