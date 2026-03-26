“เอ้ก ดิจิทัล” พาแบรนด์คู่ค้ากวาด 7 รางวัลใหญ่จาก LINE Thailand Awards 2025 ตอกย้ำผู้นำ MarTech Solution ที่เปลี่ยนการสื่อสารให้เป็นประสบการณ์ที่ดีของลูกค้า พร้อมขับเคลื่อนผลลัพธ์ทางธุรกิจที่วัดผลได้จริง

กรุงเทพฯ - “เอ้ก ดิจิทัล” (EGG Digital) ตอกย้ำบทบาทผู้นำด้าน MarTech และ Data บนแพลตฟอร์ม LINE ประกาศความสำเร็จพาแบรนด์พาร์ตเนอร์คว้า 7 รางวัลใหญ่ และ 3 รางวัล Achievement จากเวที LINE Thailand Awards 2025 ความสำเร็จครั้งนี้สะท้อนถึงความสามารถของ EGG Digital ในการยกระดับ LINE Ecosystem สู่เครื่องมือการตลาดดิจิทัลที่ทรงพลัง ชูจุดแข็งผสานพลัง Data, AI และ EGG ONE PLATFORM เข้ากับโซลูชันของ LINE เพื่อสร้างการสื่อสารและการตลาดแบบ Personalize Automation ครบวงจร ที่เชื่อมโยงทุกทัชพอยต์ของลูกค้าเข้ากับแบรนด์อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมยกระดับการมีส่วนร่วม และเปลี่ยนการสื่อสารให้กลายเป็นผลลัพธ์ทางธุรกิจที่วัดผลได้จริง
นางสาวรัฐธีร์ เจริญรัตน์วรกุล ผู้จัดการทั่วไป ธุรกิจ MarTech Solution บริษัท เอ้ก ดิจิทัล จำกัด กล่าวว่า “ปัจจุบันการทำการตลาดแบบ Mass Marketing ไม่สามารถสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันได้อีกต่อไป แบรนด์จำเป็นต้องยกระดับการสื่อสารสู่การตลาดแบบเฉพาะบุคคลที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล เพื่อเปลี่ยนทุกการสื่อสารให้กลายเป็นการมีส่วนร่วมและผลลัพธ์ทางธุรกิจที่เป็นรูปธรรม โดยเฉพาะบน LINE ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่ผู้บริโภคใช้งานสูงที่สุดในประเทศไทย เอ้ก ดิจิทัล จึงใช้ EGG ONE PLATFORM เป็นศูนย์กลางในการเชื่อมต่อข้อมูล และความเชี่ยวชาญด้าน Data Integration, CRM intelligence, AI Analytics เข้ากับการทำงานของระบบ LINE แต่ละโซลูชัน ครอบคลุมทั้ง LINE Official Account (LINE OA), LINE Login / LINE LIFF, LINE Messaging API และ LINE Official Notification (LON) เพื่อขับเคลื่อนการทำตลาดแบบ Personalize Automation ด้วยข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์ ซึ่งจะช่วยให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว แม่นยำ และตอบโจทย์ผู้บริโภคแต่ละบุคคล”
เอ้ก ดิจิทัล สะท้อนความสำเร็จในการใช้ LINE เป็นขุมพลังขับเคลื่อนความสำเร็จให้แบรนด์ในปีนี้ ผ่านการคว้ารางวัลจากแคมเปญของลูกค้าองค์กรในหลายอุตสาหกรรม ทั้งการเงิน Food & Beverage ภาครัฐ ธุรกิจค้าปลีก ผลิตภัณฑ์ความงาม และสกินแคร์ รวม 7 รางวัล จากเวที LINE Thailand Awards 2025 ได้แก่
รางวัล Top Achievement Award 2025 สาขา Best Data & Performance Marketing จากแคมเปญของ TAO BIN
รางวัล Trusted Communication Award สาขา Messaging Performance จากแคมเปญของ TAO BIN
รางวัล Best Official Account สาขา Finance & Banking จากแคมเปญของธนาคารกรุงไทย
รางวัล Best Display Ads สาขา Finance & Banking จากแคมเปญของ Webull Securities (Thailand)
รางวัล Best Official Account สาขา Public Sector จากแคมเปญของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
รางวัล Best Official Account สาขา FMCG จากแคมเปญของ Oriental Princess
รางวัล Best Sponsored Stickers สาขา Retail & Commerce จากแคมเปญ CP ALL 7-Eleven
นอกจากนี้ ยังได้รับรางวัล Achievement รวม 3 รางวัล ได้แก่ สาขา Best Data and Performance Marketing จากแคมเปญของ Coway (Thailand), กลุ่มธุรกิจ TCP และสาขา Best Innovative Tech จากแคมเปญ CP AXTRA (Lotus’s)
กรณีศึกษา TAO BIN (เต่าบิน) - จากตู้กาแฟออฟไลน์สู่ดิจิทัลไลฟ์สไตล์ที่รู้ใจลูกค้า
เอ้ก ดิจิทัล เปลี่ยนตู้เต่าบินให้กลายเป็นเครื่องมือเก็บข้อมูลที่ชาญฉลาดผ่านแคมเปญ TAO BIN Bridges Every Cup to Personalize Experience with Data โดยใช้กลยุทธ์ Offline-to-On ‘LINE’ Connection เพื่อยกระดับศักยภาพของระบบ CRM จากเดิมที่สื่อสารได้เพียงเบอร์โทร.หน้าตู้ ไม่สามารถติดตามพฤติกรรมลูกค้าเชิงลึก และกระตุ้นการซื้อซ้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ เอ้ก ดิจิทัลจึงเชื่อมต่อระบบ CRM กับ LINE OA ผ่าน LINE Login และ LON ทำให้สามารถเก็บ LINE User ID และเชื่อมต่อข้อมูลลูกค้าได้อย่างเป็นระบบ พร้อมนำข้อมูลจาก CRM และพฤติกรรมการซื้อไปใช้ต่อยอดได้อย่างมีประสิทธิภาพจริงมาวิเคราะห์และสร้าง Customer Segmentation เพื่อออกแบบการสื่อสารแบบ Personalized Communication ช่วยในการแจ้งเตือนคะแนนกระดองสะสมและการชำระเงินสำเร็จ เพื่อสร้างประสบการณ์ที่น่าประทับใจ และให้ลูกค้าสะสมคะแนนได้อย่างสะดวกสบาย ส่งผลให้เกิด Engagement และยอดขายที่วัดผลได้จริง ส่งผลให้จำนวน LINE OA Friends เติบโต 42%, LINE OA Target Reach Rate เพิ่มขึ้น 40%, Reward Redemption Rate เพิ่มขึ้น 37% และ Personalized Broadcast Open Rate สูงกว่า Mass Broadcast ถึง 3 เท่า
กรณีศึกษา Coway Thailand: ยกระดับ Self-service และยอดขายผ่าน Data Binding
เอ้ก ดิจิทัล พลิกโฉม LINE Official Account ของ Coway Thailand ให้กลายเป็นศูนย์กลางบริการลูกค้า ผ่านแคมเปญ LINE Connect and Notification: Uplifting Customer Experience through Data and Personalization โดยเชื่อมต่อ LINE OA กับข้อมูลฐานลูกค้า Coway ที่มาจากช่องทางการขายผ่านตัวแทนจำหน่าย เว็บไซต์ และ Call Center โดยเชื่อมต่อ LINE OA กับข้อมูลฐานลูกค้า Coway ที่มาจากช่องทางการขายผ่านตัวแทนจำหน่าย เว็บไซต์ และ Call Center เพื่อให้บริการ Self-Service Chatbot สำหรับให้ข้อมูลเกี่ยวกับออเดอร์ สัญญา รอบชำระเงิน และรอบเข้าบริการหลังการขายได้ด้วยตนเองแบบเรียลไทม์ พร้อมทั้งแจ้งเตือนรอบชำระเงินรายเดือน, การแจ้งชำระเงินสำเร็จ และรอบเข้าบริการหลังการขายให้กับลูกค้า ผ่านระบบ LINE Official Notification ที่ส่งแจ้งเตือนผ่าน LINE ด้วยเบอร์โทรศัพท์ และสามารถสลับไปส่งทาง SMS ได้ตามช่องทางที่ลูกค้าเปิดรับ ทำให้การสื่อสารมีความแม่นยำ ครอบคลุมช่องทางที่ลูกค้าสะดวก และช่วยให้ลูกค้าใกล้ชิดกับแบรนด์มากยิ่งขึ้น ซึ่งผลลัพธ์ช่วยเพิ่ม LON Delivery Rate สูงขึ้นถึง 89%, LINE OA Friend Growth เติบโต 152%, LINE OA Target Reach เพิ่มขึ้น 172% และลดอัตราการ Block ลดลงจาก 13% เป็น 8%
“การได้รับรางวัลในครั้งนี้ เป็นบทพิสูจน์ว่าเมื่อแบรนด์สามารถเชื่อมดาต้า เทคโนโลยี และแพลตฟอร์ม LINE เข้าด้วยกันอย่างมีกลยุทธ์ ก็สามารถสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันได้รอบด้าน ขณะเดียวกันยังสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในระยะยาวระหว่างแบรนด์และผู้บริโภค เอ้ก ดิจิทัลจะเดินหน้าพัฒนาโซลูชันด้าน MarTech ที่สามารถทำงานร่วมกับแพลตฟอร์มต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นผู้ช่วยทางธุรกิจให้กับแบรนด์ต่างๆ ในระยะยาว” นางสาวรัฐธีร์กล่าวสรุป
สำหรับลูกค้าองค์กรที่สนใจบริการของ บริษัท เอ้ก ดิจิทัล จำกัด สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.eggdigital.com/ หรือ โทร. 0-2020-2364