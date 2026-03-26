Ragnarok Origin Classic เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการแล้ว ในวันที่ 26 มี.ค. นี้ ขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับการผจญภัยสุดแฟร์

Ragnarok Origin Classic ที่ให้บริการโดย Gravity Game Vision ได้เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการแล้วในวันนี้ โดยจะเปิดให้บริการบนหลายๆ แพลตฟอร์ม เช่น iOS / Google Play / PC เป็นต้น ซึ่งถือเป็นการเปิดยุค "การผจญภัยที่ยุติธรรม" สำหรับนักผจญภัยในภูมิภาค ฮ่องกง มาเก๊า ไต้หวัน เอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเกาหลีใต้ เป็นต้น การผจญภัยที่ยุติธรรม ที่เน้นแค่ Monthly Pass! ดาวน์โหลดทันที https://roocasia.gnjoy.game
ตัวเกมยังคงรักษารูปแบบและความคลาสสิกของระบบอาชีพของ Ragnarok Online เอาไว้ได้อย่างครบถ้วน ใช้แนวทางการเล่นที่เน้นเพียง "Monthly Pass" เป็นหลัก ลดความซับซ้อนในการพัฒนาตัวละคร ลดช่องว่างระหว่างผู้เล่นที่เติมเงินและไม่เติมเงินให้ไม่ห่างกัน เพื่อให้นักผจญภัยสามารถเริ่มต้นการผจญภัยได้อย่างเท่าเทียม และสามารถสร้างกลยุทธ์การเล่นให้เหมาะสมได้กับทุกกลุ่ม และเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองการเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ ทางผู้พัฒนาจึงได้จัดเตรียมกิจกรรมเปิดตัวเกมพร้อมของรางวัลสุดพิเศษมากมาย และเชิญชวนให้นักผจญภัยทุกคนหวนคืนสู่เมือง Prontera พร้อมก้าวเข้าสู่เส้นทางการผจญภัยในแบบฉบับของตนเองอีกครั้ง
การผจญภัยที่ยุติธรรม "ที่เน้นแค่ Monthly Pass เป็นหลัก"
ในช่วงการทดสอบ Hearth Test (CBT) ที่เพิ่งสิ้นสุดลง มีนักผจญภัยนับพันคนที่ได้กลับสู่ Midgard เป็นกลุ่มแรก พวกเขาได้สัมผัสการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในเกมด้วยตนเอง
• ระบบการซื้อขายภายในเกมได้รับการปรับปรุงให้มีความง่ายขึ้น: ระบบการเติมเงินเพื่อการอัปเกรดตัวละคร จะมาจากการเติม Monthly Pass หรือบัตรรายเดือนเท่านั้น
• สกุลเงิน Nyan Berry หรือที่ผู้เล่นเรียกว่า "เหรียญแมว" จะซื้อได้เพียงไอเทมที่เกี่ยวกับแฟชันเพื่อความสวยงามเท่านั้น ค่าคุณสมบัติของชุดแฟชันทั้งหมดจะเหมือนกัน จะไม่มีความแตกต่างด้านค่าสเตตัสอีกต่อไป
• ระบบการเติมเงินและการพัฒนาตัวละครที่เคยซับซ้อน ถูกปรับให้ง่ายและตรงไปตรงมามากขึ้น ทำให้ผู้เล่นสามารถโฟกัสไปที่สิ่งสำคัญจริง ๆ ของเกม การออกสำรวจโลก การต่อสู้สุดมันส์ และการร่วมมือกับทีมเพื่อพิชิตความท้าทาย
การปรับปรุงครั้งนี้ได้รับเสียงตอบรับอย่างล้นหลาม นักผจญภัยจำนวนมากเห็นว่าการจำกัดเพดานการเติมเงิน จะช่วยให้บรรยากาศของเกมกลับคืนสู่ความแฟร์และจิตวิญญาณดั้งเดิมของ Ragnarok Online อย่างแท้จริง
ขณะเดียวกันในระหว่างการทดสอบ ผู้พัฒนา Big Kitty หรือ เสือน้อย ของเราก็ได้มีการสื่อสารกับผู้เล่นอย่างต่อเนื่องในรูปแบบของ "จดหมายประจำวัน" เพื่อแบ่งปันข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาและการปรับปรุงระบบแบบเรียลไทม์ ตามข้อเสนอแนะของผู้เล่น และการสื่อสารที่แอคทีฟนี้เองที่ทำให้ผู้เข้าร่วมจำนวนไม่น้อยรู้สึกได้ถึงความเอาใจใส่ที่ทีมผู้พัฒนาได้ทุ่มเทให้กับเกมและกลุ่มคอมมูนิตี้ผู้เล่น
ทางเกมได้ระบุว่า การแชร์ประสบการณ์จริงและข้อเสนอแนะของผู้เล่นใน "Hearth Test" หรือ CBT ทำให้ทีมงานตัดสินใจเปิดตัวเกม Ragnarok Origin Classic ในภูมิภาคฮ่องกง มาเก๊า ไต้หวัน เอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเกาหลีใต้ เป็นต้น
ด้วยระบบการเติบโตที่เรียบง่ายและแฟร์มากขึ้น เราหวังว่าจะช่วยให้นักผจญภัยได้กลับไปสัมผัสความสนุกในการผจญภัยอย่างแท้จริงอีกครั้งตามแบบฉบับของ "Ragnarok Online"
การผจญภัยได้เริ่มขึ้นแล้ว กดรับรางวัลฉลองเปิดเซิร์ฟ
เมื่อประตูเมือง Prontera เปิดต้อนรับอีกครั้ง งานฉลองเปิดตัวสุดยิ่งใหญ่ของ Ragnarok Origin Classic ก็เริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการ ของรางวัลพิเศษแบบจำกัดเวลาและกิจกรรมสุดเร้าใจมากมายพร้อมให้ผู้เล่นเข้าร่วม นักผจญภัยสามารถพัฒนาตัวละครได้อย่างรวดเร็ว พร้อมดื่มด่ำไปกับความสนุกของการผจญภัยอย่างเต็มที่
รางวัลเปิดเซิร์ฟสุดพิเศษ เติมพลังให้กับการผจญภัยของคุณ
• สัตว์เลี้ยงคู่หูสุดแกร่ง：เมื่อตัวละครเติบโตขึ้น จะสามารถปลดล็อกคู่หูที่แสนน่ารักและแข็งแกร่งได้ อย่าง Baphomet Jr. ซึ่งโดยปกติแล้วสัตว์เลี้ยงตัวนี้จะต้องใช้จ่ายเงินเท่านั้นจึงจะสามารถรับได้ แต่คราวนี้มันจะเดินร่วมทางไปกับคุณโดยไม่ต้องเสียเงิน
• รับการ์ดที่ทรงพลังอย่างต่อเนื่อง：เพียงแค่เข้าสู่ระบบอย่างต่อเนื่อง คุณก็สามารถรับการ์ดที่ทรงพลังไปครองได้ทันที ไม่ว่าจะเป็นการ์ดสีม่วง Minorous Card, การ์ดสีทอง Angeling Illusion Card, การ์ด MVP สีแดง Moonlight Flower Card เป็นต้น
• รับชุดแฟชันสุดหรู：แค่เล่นเกมก็รับชุดแฟชันได้มากมาย ฟรีๆ ไม่ว่าจะเป็นชุด Violet Oath, The Wizard of ROz, Kokushi Musou, Ode to Purity, Martial Bun, Street Echo, Back to School, Onsen Yukata เป็นต้น สวมชุดแฟชันใหม่ แล้วออกผจญภัยกันเลย
นอกจากนี้ นักผจญภัยยังสามารถรับ Gold Coins จำนวนมหาศาลได้จากกิจกรรมเฉลิมฉลองช่วงเปิดตัวเกมต่างๆ อาทิเช่น กิจกรรม Kafra Changelog เป็นต้น ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการเติบโตของตัวละครของคุณให้ก้าวหน้าได้อย่างต่อเนื่องและแข็งแกร่งยิ่งขึ้น
จุดเด่นของกิจกรรมฉลองเปิดเซิร์ฟ
• 7 Days Party: เพียงทำภารกิจในกิจกรรมสำเร็จ ก็จะสามารถรับ Gala Lottery Ticket เพื่อเข้าร่วมจับรางวัลใหญ่ จะมีโอกาสได้รับ MVP Card Book, Meow Collection เลือกสัตว์ขี่ 1 ใน 3, Purple Star Coin, Poring Coin, Gold Coins เป็นต้น ผู้โชคดีคนถัดไปอาจเป็นคุณ!
• MVP First Kill Reward: หลังจากเกมเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการแล้ว ทีมที่ได้คะแนนสูงสุด 3 อันดับแรกจากการสังหาร MVP ครั้งแรก จะได้รับรางวัล ซึ่งจะรวมถึง Gold Coins และ Title ลิมิเต็ดสำหรับสังหาร MVP ครั้งแรก ใครจะเป็นผู้ได้รับ Angeling Terminator และ Baphomet Terminator กันนะ
• Top 10 Guild: กิลด์ต่างๆ จะแข่งขันกันอย่างดุเดือดเพื่อชิงอันดับในตารางคะแนนช่วงกิจกรรม ลุ้นรับ Title, ไอคอนพิเศษสำหรับกิลด์ และรางวัลอันดับมากมาย กิลด์ที่จะขึ้นเป็นอันดับ 1 ของเซิร์ฟเวอร์ อาจจะเป็นกิลด์คุณก็ได้
• Voice of Midgard: เหล่านักร้องร่วมแข่งขันและเชิญชวนให้โหวต ผู้ที่ติดอันดับ 200 อันดับแรกจะได้รับ Title ลิมิเต็ด คอสตูมลิมิเต็ด และ Portrait Frame ลิมิเต็ด เป็นต้น
วิธีการเล่นที่หลากหลายและทรัพยากรสำหรับการอัปเกรด
• การสำรวจใน Funfair Isle: แผนที่ Funfair Isle ที่เปิดให้สำรวจได้ทันทีหลังเปิดเซิร์ฟเวอร์ เมื่อทำการสำรวจเสร็จทั้งหมด จะปลดล็อค Title พิเศษ - Soda Gang Sage และสัตว์ขี่ Fizzy Popper
• สนับสนุนวัฒนธรรม: ผู้เล่นที่มาจากฮ่องกง มาเก๊า ไต้หวัน เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เกาหลีใต้ เป็นต้น มารวมตัวกัน ไม่เพียงแต่จะเป็นการแข่งขันข้ามภูมิภาคเท่านั้น แต่ยังสามารถส่งแรงเชียร์และสนับสนุนทีมที่ตนเองชื่นชอบได้อีกด้วย สร้างปฏิสัมพันธ์ข้ามภูมิภาค เพื่อรับ Title พิเศษ Portrait พิเศษ และไอเทมอัปเกรดมากมาย ช่วยให้การผจญภัยเติบโตยิ่งขึ้น
เทศกาลเฉลิมฉลองแห่ง Ragnarok Origin Classic มอบทั้งรางวัลสุดพิเศษและประสบการณ์การผจญภัยอันแสนสนุกให้กับเหล่านักผจญภัยทุกคน อย่าพลาดโอกาสสัมผัสความสนุกเหนือระดับครั้งนี้
การแข่งขัน Tyr Cup ที่มีรางวัลเงินสดรวม 1,000,000 USD รอบ Warm-up ได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว
ได้เวลามุ่งสู่เส้นทางแชมป์ การแข่งขันอีสปอร์ตที่มีรางวัลเงินสดรวม 1,000,000 USD อย่าง Tyr Cup จะเริ่มการแข่งขันรอบ Warm-up ในสัปดาห์แรกที่เกมเปิดให้บริการ ทุกคืนวันจันทร์และวันพุธ นักผจญภัยทุกคนสามารถเข้าร่วมวิธีการเล่น Dimension Drill เพื่อทำความคุ้นเคยกับกลไกแผนที่ทั้งสี่ของการแข่งขันและฝึกซ้อมจัดทีมตลอดจนการวางกลยุทธ์จริงได้
ในช่วงเวลารอบ Warm-up หากคุณสร้างหรือเข้าร่วมทีมและลงแข่งในแมตช์ใดก็ได้ จะถือว่าคุณสมัครเข้าร่วมการแข่งขันอย่างสมบูรณ์ และจะได้รับสิทธิ์เข้าแข่งขันในรอบการแข่งขันจริง
การแข่งขัน Tyr Cup ในครั้งนี้เปิดรับนักผจญภัยจากฮ่องกง มาเก๊า ไต้หวัน และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พร้อมรางวัลเงินสดรวม 1,000,000 USD ทีมที่ผ่านเข้ารอบ 32 ทีมสุดท้ายจะได้รับสิทธิ์ลุ้นรับเงินรางวัล เมื่อการแข่งขันดำเนินไป เหล่าทีมชั้นนำจากแต่ละภูมิภาคจะได้มาประชันฝีมือ เพื่อชิงตำแหน่งแชมป์และเกียรติยศสูงสุด สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแข่งขัน โปรดติดตามที่: https://roocpr.short.gy/th0326
เปิดให้แลกรับรางวัลลงทะเบียนล่วงหน้าแล้ว สำหรับโบนัสเพิ่มเติม โปรดติดตาม
ในช่วงระยะเวลาลงทะเบียนล่วงหน้า นักผจญภัยที่เข้าร่วมกิจกรรมสามารถไปยังหน้า [Reward] - [Redeem] ในเกม แล้ว
กรอกโค้ดรางวัลเพื่อรับรางวัลได้ทันที สวมหมวก Mini Angel Wings แล้วออกผจญภัยกันเลย
ในช่วงเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการแล้ว จะมีกิจกรรมที่แจกโบนัสและโค้ดรางวัลลึกลับเพิ่มเติมประกาศออกมาอย่างต่อเนื่อง ของรางวัลดีๆ มากมาย กำลังรอคุณมาเป็นเจ้าของ สำหรับข่าวสารล่าสุดของเกม โปรดติดตามเว็บไซต์ทางการและบัญชีโซเชียลมีเดียของเรา:
