"หมอวรงค์" ซัดรัฐบาลล้มเหลว! ยอมขึ้นน้ำมัน 6 บาท สยบกักตุน-แก้ปัญหาไม่ตรงจุด

"หมอวรงค์" อัดรัฐบาลแก้ปัญหาหลงทาง! ชี้ปมน้ำมันขาดแคลนเพราะมีการ 'กักตุน' ไม่ใช่ประชาชนตื่นตระหนก ซัดนโยบายขยับราคาพรวด 6 บาท/ลิตร คือการยอมสยบให้กลุ่มทุนปล่อยน้ำมันขาย แขวะแรง 'เอาพ่อค้าน้ำมันมาแก้ปัญหาก็เป็นแบบนี้' พร้อมตำหนิสภาล่มซ้ำเติมวิกฤต
จากกรณี กบน.ลดการอุดหนุนน้ำมัน ส่งผลให้ราคาดีเซลและกลุ่มเบนซินพุ่งพรวด 6 บาท/ลิตร ตั้งแต่พรุ่งนี้ (26 มี.ค.) แจงวิกฤตสงครามตึงเครียด ทำให้ กบน.เร่งเพิ่มสภาพคล่องกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง หลังประมาณการฐานะกองทุนติดลบกว่า 35,000 ล้านบาท หากยังชดเชยในอัตราปัจจุบันต้องแบกเพิ่มอีก 8 หมื่นล้านต่อเดือน
ล่าสุด วันนี้ (26 มี.ค.) นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม สส.บัญชีรายชื่อ พรรคไทยภักดี ออกมาโพสต์ข้อความ วิจารณ์ว่ารัฐบาลมองปัญหาผิดพลาด โดยอ้างว่าน้ำมันขาดแคลนเพราะประชาชนตื่นตระหนก ทั้งที่ความจริงเกิดจากการ กักตุนน้ำมัน จนสุดท้ายรัฐบาลต้องยอม ขึ้นราคาน้ำมันลิตรละ 6 บาท เพื่อแก้ปัญหาให้ผู้ค้าปล่อยน้ำมันออกมาขาย นอกจากนี้ยังตำหนิการที่สภาไม่มีประชุมและการตั้งบุคคลที่มีส่วนได้ส่วนเสียมาแก้ปัญหา ซึ่งสะท้อนถึงความล้มเหลวในการบริหารจัดการตั้งแต่เริ่มต้น ทั้งนี้ เจ้าตัวได้ระบุข้อความว่า
“ใครๆก็รู้ว่า ตามปั๊มไม่มีน้ำมันขาย เพราะมีการกักตุนน้ำมัน แต่รัฐบาลไม่รู้ มาบอกว่า ประชาชนตื่นตระหนก มาเติมน้ำมันพร้อมกันจำนวนมาก
สุดท้ายก็ต้องยอมขึ้นลิตรละ 6 บาท เพื่อให้เขาปล่อยน้ำมันให้ปั๊มมาขาย แถมวันนี้ไม่มีประชุมสภาอีกด้วย แค่เริ่มต้นก็แย่แล้วครับ
เอาพ่อค้าน้ำมัน มาแก้ปัญหาน้ำมัน ก็เป็นแบบนี้“