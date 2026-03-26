"แบมแบม-มินนี่" แท็กทีมส่งซิงเกิลพิเศษ "CARRY YOU" ฉลอง 8 ปี PUBG MOBILE

เพื่อฉลองครบรอบ 8 ปี PUBG MOBILE (พับจี โมบาย) ขยายความร่วมมือระดับโลกโดยจับมือกับ “BamBam – MINNIE” แบมแบม - กันต์พิมุกต์ ภูวกุล และ มินนี่ - ณิชายนตรรักษ์ จากวง i-dle สองซูเปอร์สตาร์ K-pop ระดับโลก เพื่อมอบประสบการณ์ดนตรีในเกมแบบใหม่ทั้งหมด ด้วยการนำเสนอ Exclusive single song ในเพลง “CARRY YOU”
ซิงเกิลใหม่ที่ร่วมงานกันในเพลง “CARRY YOU” เป็นเพลงที่มีชีวิตชีวาและจังหวะเร็ว เต็มไปด้วยแรงบันดาลใจให้กับผู้เล่นทั่วโลก ถ่ายทอดอารมณ์ของ "การร่วมทีมเคียงข้างเพื่อนๆ" โดยPUBG MOBILE เล็งเห็นเคมีที่เข้ากันได้ของทั้งสองศิลปิน “BamBam – MINNIE” ในชีวิตจริงซึ่งผลงานเพลงที่ออกมา จะได้เห็นทั้งสองคนผลัดกันร้องได้อย่างลงตัว ด้วยแนวดนตรีป็อปร็อก(Pop-Rock) เนื้อหาเพลงปลุกใจให้ทั้งสองคนร่วมมือฝ่าฟันปัญหาไปด้วยกัน ซึ่งการเป็นทีมเวิร์คนั้นเป็นส่วนสำคัญในการเล่น PUBG MOBILE
สำหรับชุดที่สองซูเปอร์สตาร์ K-pop “BamBam – MINNIE” สวมใส่เป็นชุดที่จะได้เห็นในตัวละครของเกมใหม่ โดยไอเทมในเกมPUBG MOBILE จะมีตั้งแต่ทรงผมที่เป็นเอกลักษณ์ไปจนถึงอุปกรณ์ที่ปรับแต่งได้ ผู้เล่นสามารถแปลงร่างเป็นไอดอลสุดอินเทรนด์ ก้าวตามจังหวะของเพลง “CARRY YOU” ร่วมทีมคว้าชัยชนะ
ซิงเกิลใหม่นี้เตรียมเปิดตัวพร้อมกันทั่วโลก ในวันที่ 27 มีนาคม 2569 ติดตามได้ทางช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆ ของ PUBG MOBILE PUBG MOBILE มาพร้อมกิจกรรมภายในเกมชวนแฟนๆ ทุกคนร่วมโหวต เพื่อปลดล็อคสื่อOOH ให้กับทั้งสองศิลปิน ได้ง่ายๆ เพียงช่วยกันทำภารกิจภายในเกมให้ถึงแต้มที่กำหนดเพื่อปลดล็อคสื่อประชาสัมพันธ์ คือ
1.สื่อ 7-Eleven ทั่วประเทศ - 100,000 แต้ม
2.กิจกรรมลุ้นรับ Keychain Set - 200,000 แต้ม
3.สื่อจอโฆษณาทั่วไทย - 500,000 แต้ม
4.จอนิวยอร์กไทม์สแควร์ - 1,000,000 แต้ม