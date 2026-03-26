"กรณ์" อัดรัฐลักไก่ขึ้นดีเซล 6 บาท จี้รีดภาษีลาภลอยโรงกลั่น เตือนปล่อยลอยตัวระวังพุ่งทะลุ 50 บาท

"กรณ์ จาติกวณิช" สส.พรรคประชาธิปัตย์ ออกโรงจวกยับ! หลังรัฐบาลฉวยจังหวะปิดสภาฯ ประกาศขึ้นราคาดีเซลรวดเดียว 6 บาท ทะลุ 39 บาทต่อลิตร ชี้เป็นการแก้ปัญหาไอ้โม่งกักตุนน้ำมันที่ผลักภาระให้ประชาชนรับกรรมเต็มๆ พร้อมกางข้อเสนอทวงคืนความเป็นธรรม จี้รัฐหั่นภาษีสรรพสามิต 6 บาท ควบคู่กับการรีด 'ภาษีลาภลอย' จากโรงกลั่นที่กำลังฟันกำไรมหาศาล ย้ำชัดหากรัฐยอมเฉือนรายได้ตัวเอง ประชาชนจะไม่ต้องจ่ายแพงขึ้นแม้แต่บาทเดียว พร้อมเตือนนโยบายลอยตัวอาจดันราคาดีเซลพุ่งแตะ 50 บาทในอนาคต
เมื่อวันที่ 25 มี.ค. “กรณ์ จาติกวณิช” สส.พรรคประชาธิปัตย์ ออกมาโพสต์ข้อความประเด็นรัฐบาลประกาศ ขึ้นราคาดีเซลรวดเดียว 6 บาท (จาก 33 เป็น 39 บาท/ลิตร) ทันทีที่ปิดประชุมสภาฯ แม้จะเข้าใจได้ว่ากองทุนน้ำมันแบกรับภาระชดเชยสูงถึง 27 บาท/ลิตร แต่การขึ้นราคาเพื่อหวังลดการกักตุนน้ำมัน จะส่งผลกระทบอย่างหนักต่อประชาชนและทำให้ราคาสินค้าทุกชนิดแพงขึ้น ทั้งนี้ เจ้าตัวได้ระบุข้อความว่า
“วันนี้อยู่สภาถึง 4 ทุ่ม พอกลับถึงบ้านเห็นข่าวออกพอดีว่าพรุ่งนี้ราคาดีเซลจะปรับขึ้นรวดเดียว 6 บาท!
จาก 33 บาทต่อลิตร เป็น 39 บาททันที!
ดูเหมือนรัฐบาลรอให้สภาฯ ปิดก่อนปล่อยข่าว ซึ่งประเด็นนี้ตรงกับที่ผมอภิปราย ว่ารัฐบาลอย่าผลักภาระให้ประชาชนฝ่ายเดียว แต่แล้วนี่ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วคืนนี้
วันนี้กองทุนนํ้ามันต้องชดเชยราคาอยู่ถึงลิตรละ 27 บาท เพราะฉะนั้นผมเห็นด้วยว่า เราไม่ควรต้องอุ้มไว้มากถึงขนาดนั้น
แต่อีกสาเหตุสำคัญที่รัฐบาลปรับขึ้นราคานํ้ามัน ก็เพราะรัฐบาลหาวิธีแก้ปัญหาไอ้โม่งกักตุนนํ้ามันไม่ได้ และหวังว่าการปรับราคาสูงขึ้นจะทำให้การกักตุนนั้นลดลง
ซึ่งปฏิเสธไม่ได้ว่า วิธีนี้จะทำให้ประชาชนเดือดร้อนมาก นอกจากราคานํ้ามันจะเพิ่มขึ้นแล้ว ราคาสินค้าทุกชนิดจะปรับขึ้นตามด้วย
พรรคประชาธิปัตย์เราขอยืนยันว่า รัฐบาลไม่ควรให้ประชาชนรับภาระอยู่ฝ่ายเดียว แต่รัฐบาลและโรงกลั่นต้องเสียสละด้วย
ในส่วนของโรงกลั่น มีสามประเด็นสำคัญ
1. วิธีการกำหนดราคาขายเป็นราคาสิงคโปร์ที่รวมค่าขนส่งสมมติว่าต้องขนจากสิงคโปร์มาไทย (ทั้งๆที่โรงกลั่นอยู่ในไทย) - วิธีนี้ทำให้ราคานํ้ามันสูงเกินจริง
2. โรงกลั่นช่วงนี้กำไรแบบลาภลอยจากนํ้ามันดิบในสต๊อกที่ราคาสูงขึ้นมาก
3. บวกกับค่าการกลั่นปัจจุบันพุ่งขึ้นเป็น 6.33 บาทต่อลิตร สูงกว่าระดับก่อนวิกฤตถึง 3 เท่า
พรรคประชาธิปัตย์จึงได้เสนอว่า รัฐบาลควรเก็บ ’ค่าธรรมเนียมลาภลอย’ 3 บาทต่อลิตรเข้ากองทุนนํ้ามัน
ในส่วนของรัฐบาล รัฐบาลควรปรับลดภาษีสรรพสามิตลงทันที 6 บาทต่อลิตร (ปัจจุบันเก็บอยู่ 6.90) ซึ่งความจริงหากรัฐบาลเชื่อเรา ด้วยเพียงแค่มาตรการนี้ พรุ่งนี้รัฐบาลไม่ต้องปรับเพิ่มราคานํ้ามันเลยแม้แต่บาทเดียว!
รัฐบาลกำลังผลักภาระทั้งหมดไปที่ประชาชน โดยปล่อยให้โรงกลั่นทำกำไรมหาศาล และโดยที่รัฐบาลไม่คิดจะเสียสละลดรายได้ภาษีหรือค่าใช้จ่ายของรัฐบาลเลย
ขอเสริมว่าถ้ารัฐบาล ‘พูดแล้วทำ‘ จริง และปล่อยลอยตัวราคานํ้ามันดีเซลตามคำพูดท่านนายกฯ ราคาจะไม่หยุดอยู่แค่นี้ครับ มีสิทธิได้เห็นลิตรละ 50 บาทในอีกไม่นาน“