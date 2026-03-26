ทำเนียบขาวยืนยัน 'ทรัมป์' เยือนจีน 14-15 พฤษภาคม

โดย: ผู้จัดการออนไลน์



MGR Online: นายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ จะเดินทางเยือนประเทศจีนในวันที่ 14-15 พฤษภาคมนี้ หลังจากเลื่อนกำหนดการไปเพราะติดพันสงครามในอิหร่าน

คาโรลีน ลีวิตต์ โฆษกทำเนียบขาว ยืนยันกำหนดการเยือนประเทศจีนของนายโดนัลด์ ทรัมป์ วันที่ 14-15 พฤษภาคมนี้ และบอกด้วยว่าประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ของจีน จะเดินทางเยือนสหรัฐอเมริกาอย่างเป็นทางการในภายหลัง

จีนตกลงที่จะเลื่อนการเยือนจีนของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ที่เดิมกำหนดไว้ระหว่างวันที่ 31 มีนาคมถึง 2 เมษายน แต่นายทรัมป์ตัดสินใจเลื่อนการเยือน เนื่องจากการปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐฯ ในอิหร่าน 

การยืนยันกำหนดเยือนประเทศจีนของนายทรัมป์ อาจส่งสัญญาณทางอ้อมว่า สหรัฐฯ มั่นใจว่าจะจัดการสถานการณ์ในตะวันออกกลางได้ก่อนที่นายทรัมป์จะเดินทางไปพบกับผู้นำจีน