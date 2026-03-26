“คิม” ชี้สงครามอิหร่านตอกย้ำเกาหลีเหนือต้องมีอาวุธนิวเคลียร์ จวกอเมริกาก่อการร้ายโดยรัฐ

คิม จองอึน ผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือ ระบุว่า ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน เป็นหลักฐานชัดเจนว่าการตัดสินใจของเปียงยางในการคงไว้ซึ่งอาวุธนิวเคลียร์นั้นถูกต้อง พร้อมระบุการโจมตีอิหร่านคือการก่อการร้ายโดยรัฐ
คิมกล่าวสุนทรพจน์ต่อที่ประชุมสภาประชาชนสูงสุดเมื่อวันอังคารที่ 24 มี.ค.โดยกล่าวหาว่าสหรัฐฯ กระทำการที่เข้าข่าย “การก่อการร้ายโดยรัฐและการรุกราน” พร้อมย้ำว่า “สถานการณ์ปัจจุบันพิสูจน์อย่างชัดเจน” ว่าเกาหลีเหนือมีเหตุผลในการปฏิเสธแรงกดดันและ “คำพูดหวานหู” จากวอชิงตันที่ต้องการให้ยกเลิกโครงการนิวเคลียร์
ผู้นำเกาหลีเหนือยังระบุด้วยว่า สถานะการเป็นรัฐนิวเคลียร์ของประเทศในขณะนี้ “ไม่อาจย้อนกลับได้”
ก่อนหน้านี้ นายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ เคยอ้างว่าอิหร่านเป็นภัยคุกคาม ต่อสหรัฐฯ ที่กำลังจะมาถึง หลังจากที่ก่อนหน้านั้นเพียงไม่กี่เดือน เขาประกาศว่าสหรัฐฯ ได้ “ทำลายขีดความสามารถนิวเคลียร์” ของอิหร่านไปแล้ว
สำหรับผู้นำเกาหลีเหนือ ความขัดแย้งในอิหร่านยิ่งตอกย้ำแนวคิดเดิมที่ว่า ประเทศที่ไม่มีอาวุธนิวเคลียร์มีความเสี่ยงต่ออำนาจทางทหารของสหรัฐฯ ขณะที่ประเทศที่มีอาวุธดังกล่าวสามารถใช้เป็นเครื่องยับยั้งได้
ทั้งนี้ จังหวะเวลาของคำกล่าวดังกล่าวถือว่าสำคัญ เนื่องจากทรัมป์เพิ่งส่งสัญญาณเปิดกว้างต่อการกลับมาเจรจากับคิมอีกครั้ง หลังการเจรจาล้มเหลวในปี 2019
เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา นายกรัฐมนตรีของเกาหลีใต้ได้เดินทางเยือนกรุงวอชิงตันเพื่อหารือกับทรัมป์อย่างไม่เป็นทางการ โดยเนื้อหาครอบคลุมถึงความเป็นไปได้ในการฟื้นการเจรจาทางการทูตกับเกาหลีเหนือ การประสานยุทธศาสตร์ร่วมกัน และแนวทางรับมือการพัฒนาอาวุธของเปียงยาง
อย่างไรก็ตาม ถ้อยแถลงล่าสุดของคิมสะท้อนว่า การเจรจาในอนาคตอาจแตกต่างจากเดิมอย่างสิ้นเชิง โดยเขาแสดงท่าทีพร้อมหารือกับทรัมป์อีกครั้ง แต่มีเงื่อนไขว่าสหรัฐฯ ต้องยอมรับเกาหลีเหนือในฐานะรัฐที่ครอบครองนิวเคลียร์ได้ และยุตินโยบายที่เป็นปรปักษ์ต่อเปียงยาง
ในช่วงที่ผ่านมา เกาหลีเหนือยังได้แสดงแสนยานุภาพทางทหารอย่างต่อเนื่อง ทั้งการทดสอบยิงขีปนาวุธร่อนจากเรือรบรุ่นใหม่ และการยิงจรวดหลายชุดที่สื่อของรัฐระบุว่าสามารถติดตั้งหัวรบนิวเคลียร์ได้