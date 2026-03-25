ชวนผวา! ซื้อ “โอเลี้ยง” หวังดับร้อน แต่เจอแผงวิตามินอยู่ในขวด ตั้งคำถามถึงความปลอดภัยผู้บริโภค

ผู้บริโภครายหนึ่งโพสต์เตือน หลังซื้อโอเลี้ยงมาดื่ม แต่กลับพบ “แผงวิตามิน B12 แบบไม่มีเม็ดยา” อยู่ภายในขวด สร้างความกังวลเรื่องความสะอาดและมาตรฐานการผลิต
วันนี้ (25 มี.ค.) ผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งได้โพสต์เตือนภัยลงกลุ่ม “พวกเราคือผู้บริโภค” กลายเป็นประเด็นเตือนภัยในโลกออนไลน์ เมื่อมีผู้บริโภครายหนึ่งออกมาโพสต์แชร์ประสบการณ์ หลังซื้อเครื่องดื่ม “โอเลี้ยง” มารับประทานตามปกติ แต่เมื่อเปิดขวดกลับพบสิ่งแปลกปลอมอยู่ภายใน
จากภาพที่เผยแพร่ พบว่าในขวดมีลักษณะเป็น “แผงวิตามิน B12” แต่เป็นแผงเปล่าที่ไม่มียาเหลืออยู่แล้ว ลักษณะคล้ายถูกใช้งานไปก่อนหน้านี้ ทำให้เจ้าของโพสต์เกิดความสงสัยว่า สิ่งดังกล่าวเข้าไปอยู่ในเครื่องดื่มได้อย่างไร และผ่านกระบวนการผลิตหรือบรรจุมาแบบไหน
หลังเรื่องราวถูกเผยแพร่ออกไป ชาวเน็ตจำนวนมากเข้ามาแสดงความคิดเห็น โดยส่วนใหญ่แสดงความกังวลด้านสุขอนามัย และตั้งคำถามถึงมาตรฐานความสะอาดของร้านหรือแหล่งผลิต บางส่วนแนะนำให้ผู้โพสต์เก็บหลักฐานและแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง
ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยอาหารระบุว่า กรณีพบสิ่งแปลกปลอมในอาหารหรือเครื่องดื่ม ไม่ควรบริโภคต่อทันที และควรเก็บตัวอย่างไว้เป็นหลักฐาน พร้อมแจ้งร้านค้า หรือร้องเรียนไปยังหน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำ
คำแนะนำเบื้องต้นสำหรับผู้บริโภค
-ตรวจสอบความสะอาดของบรรจุภัณฑ์ก่อนดื่มทุกครั้ง
-หากพบสิ่งผิดปกติ ควรหยุดบริโภคทันที
-เก็บหลักฐาน เช่น ภาพถ่าย ใบเสร็จ และสินค้า
-แจ้งร้านค้า หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบ
อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์นี้สะท้อนให้เห็นว่า แม้จะเป็นเครื่องดื่มทั่วไปที่พบได้ในชีวิตประจำวัน ผู้บริโภคก็ไม่ควรละเลยการสังเกตความผิดปกติ เพื่อความปลอดภัยของตนเองเป็นสำคัญ