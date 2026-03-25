ลอนดรี้บาร์ ร่วมเวที “ไอแบงก์ รอมฎอนสัมพันธ์ 2569” ตอกย้ำบทบาทธุรกิจที่เติบโตเคียงข้างชุมชนมุสลิม เสริมสร้างความร่วมมือภาครัฐ เอกชน และชุมชน เดินหน้าฟื้นฟูสงขลาหลังอุทกภัย

ลอนดรี้บาร์ (LaundryBar) เข้าร่วมกิจกรรม “ไอแบงก์ รอมฎอนสัมพันธ์ ประจำปี 2569” ณ มัสยิดกลางประจำจังหวัดสงขลา ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างภาคธุรกิจ ภาครัฐ และชุมชนมุสลิมในเดือนรอมฎอน
ภายในงานได้รับเกียรติจาก เศรษฐการ เพชรวารี ปลัดอำเภอหาดใหญ่ ร่วมเป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมด้วยเวทีเสวนาหัวข้อ “ธุรกิจที่ไม่หยุดแค่กำไร : คุณค่า ศรัทธา และความยั่งยืน” โดยมี พิมลวรรณ ชีวเกรียงไกร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ลอนดรี้บาร์ ไทย ร่วมเสวนาพร้อมชูจุดยืนธุรกิจต้องยืนเคียงข้างผู้คนและชุมชนก่อนเสมอ โดยให้ความสำคัญกับความปลอดภัย กำลังใจ และการช่วยให้ผู้คนกลับมาใช้ชีวิตได้อีกครั้ง สะท้อนบทบาทของธุรกิจมืออาชีพที่เติบโตบนคุณค่าและความรับผิดชอบต่อสังคม พร้อมด้วย ดร.ทวีลาภ ฤทธาภิรมย์ กรรมการและผู้จัดการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย, ทรงพล จังศิริวัฒนธำรง ประธานหอการค้าจังหวัดสงขลา และ ซากีย์ พิทักษ์คุมพล อดีตสมาชิกวุฒิสภา และนักวิชาการอิสระ ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองในเวทีเสวนาครั้งนี้ด้วย
ในการเสวนาครั้งนี้ ลอนดรี้บาร์ (LaundryBar) ได้สะท้อนแนวคิดที่เป็นหัวใจสำคัญขององค์กร ที่ตั้งอยู่บน 3 หลักสำคัญ ได้แก่ การเคารพหลักศาสนาและความหลากหลายทางวัฒนธรรม การสร้างความไว้วางใจกับชุมชนในระยะยาว และการเติบโตอย่างยั่งยืนควบคู่กับความรับผิดชอบต่อสังคม แนวคิดดังกล่าวสะท้อนตัวตนขององค์กรที่มุ่งเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนมุสลิม เข้าใจวิถีอิสลาม และยืนเคียงข้างชุมชนในทุกช่วงเวลา โดยเฉพาะในช่วงการฟื้นฟูชุมชนหลังวิกฤติ โดยการสร้างงานและสร้างอาชีพ ผ่านร้านสะดวกซักลอนดรี้บาร์ ที่เราพร้อมและมุ่งมั่นในการยกระดับสุขอนามัยของชุมชนให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนต่อไป
ทั้งนี้ พิมลวรรณ ชีวเกรียงไกร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ลอนดรี้บาร์ ไทย ได้แลกเปลี่ยนมุมมองว่า “ความสำเร็จของธุรกิจในยุคปัจจุบันไม่อาจวัดได้จากตัวเลขทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว เราเชื่อว่าธุรกิจที่ดีต้องยืนอยู่บนคุณค่าและความรับผิดชอบต่อสังคม การเติบโตที่แท้จริงไม่ใช่เพียงผลประกอบการ แต่คือการที่เราสามารถยืนเคียงข้างชุมชนในวันที่เขาต้องการกำลังใจ เราเชื่อว่าแม้ “ในช่วงวิกฤติ” ก็ยังมองเห็น “โอกาส” ที่จะช่วยเหลือให้ชุมชนกลับมาลุกขึ้นยืนได้อย่างมั่นคง และดำเนินชีวิตได้อย่างปกติต่อไป ทางลอนดรี้บาร์ยังยึดมั่นในจุดยืนของการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของศีลธรรม ความเอื้อเฟื้อ และความตั้งใจที่จะเติบโตไปพร้อมกับชุมชนอย่างยั่งยืน โดยทาง ลอนดรี้บาร์ (LaundryBar) เรามีทีมที่คอยประเมินสถานการณ์ พร้อมการเตรียมแผนเข้าช่วยเหลือและฟื้นฟูอย่างทันถ่วงที พร้อมสร้างความมั่นใจให้ผู้ประกอบการณ์และคนชุมชน ที่จะได้กลับมายืนขึ้นและเดินต่อไปอีกครั้ง ผ่านโครงการ “เราไม่ทิ้งกัน” ในการเปิดจุดรับบริจาคเสื้อผ้าสภาพดีในพื้นที่กรุงเทพฯ พร้อมซักก่อนส่งส่งต่อให้มูลนิธิกระจกเงา และเปิดบริการซักผ้าฟรีในหลายสาขาภาคใต้ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้พี่น้องที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยครั้งนี้อีกด้วย” พิมลวรรณกล่าว
นอกจากเวทีเสวนา ภายในงานยังประกอบด้วยพิธีการอันเปี่ยมด้วยความหมาย เริ่มต้นด้วยการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัล-กุรอาน โดย นายศักดิ์กรียา บิลแสละ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา ให้เกียรติกล่าวต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัด คณะผู้บริหารธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย และแขกผู้มีเกียรติ จากนั้น ดร.ทวีลาภ ฤทธาภิรมย์ กล่าวถึงความร่วมมือในการจัดงาน ก่อนที่ นายรัฐศาสตร์ ชิดชู ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา จะกล่าวเปิดกิจกรรม “ไอแบงก์ รอมฎอนสัมพันธ์ ประจำปี 2569” อย่างเป็นทางการ พร้อมนำขอพร (ดุอา) เพื่อความเป็นสิริมงคลในเดือนรอมฎอนอันประเสริฐ
ในช่วงฟื้นฟูหลังอุทกภัย ลอนดรี้บาร์ (LaundryBar) ยังได้จัดทำแนวทางสนับสนุนเพื่อให้ภาพรวมเศรษฐกิจฟื้นตัว ผ่านการทำธุรกิจในพื้นที่หาดใหญ่และภาคใต้ พร้อมนำเสนอแพคเกจพิเศษ ภายใต้ชื่อ "หาดใหญ่ ไฉไลกว่าเดิม" ในราคาที่เอื้อมถึงง่าย พร้อมมีวงเงินสินเชื่อสนับสนุน 70% จากธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (iBank) เพื่อสนับสนุนการสร้างอาชีพ และเปิดโอกาสให้ผู้ที่ต้องการตั้งต้นใหม่สามารถเดินหน้าธุรกิจได้อย่างมั่นใจ และยกระดับสุขอนามัยให้ชุมชนชาวหาดใหญ่ไปด้วยกัน
ทั้งนี้ สำหรับ ลอนดรี้บาร์ (LaundryBar) การเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนไม่ใช่เพียงบทบาททางธุรกิจ แต่คือความตั้งใจที่จะเติบโตไปพร้อมกับศรัทธาและสังคมอย่างยั่งยืน เพราะเรามุ่งหวังที่ต้องยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้ดีขึ้นแบบยั่งยืนต่อไป
ผู้สนใจติดต่อ Line : @LaundryBarThai หรือ Call Center 0-9267-54455