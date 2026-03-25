กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดสัมมนา “กฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ” ครั้งที่ 2 ณ จังหวัดเชียงใหม่ ขยายโอกาส SMEs เข้าถึงแหล่งทุนในภูมิภาค

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เดินหน้าขยายองค์ความรู้สู่ภูมิภาค จัดงานสัมมนา “กฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ” ครั้งที่ 2 ภายใต้แนวคิด “Unlocking The New Route: ปลดล็อกความรู้กฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ” ณ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการ โดยเฉพาะกลุ่ม SMEs ให้สามารถเข้าถึงแหล่งทุนได้ง่ายขึ้น และนำเครื่องมือทางกฎหมายไปใช้ในการดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นายจิตรกร ว่องเขตกร รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมฯ มุ่งผลักดันการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ “กฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ” ซึ่งเป็นกลไกสำคัญที่ช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถนำทรัพย์สินที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ เช่น กิจการ สิทธิเรียกร้อง สังหาริมทรัพย์ อสังหาริมทรัพย์ ทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึงทรัพย์สินอื่น ๆ เช่น ไม้ยืนต้น มาใช้เป็นหลักประกันในการ ขอสินเชื่อกับสถาบันการเงินได้ โดยไม่จำกัดเฉพาะที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์เท่านั้น อันจะช่วยเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงเงินทุน เสริมสภาพคล่อง และสร้างความมั่นคงในการดำเนินธุรกิจ
การจัดงานในจังหวัดเชียงใหม่ครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการสัญจรเผยแพร่ความรู้ไปยังภูมิภาคสำคัญทางเศรษฐกิจ ได้แก่ เชียงใหม่ ขอนแก่น และสงขลา โดยมีรูปแบบกิจกรรมเช่นเดียวกับการจัดงานในส่วนกลาง เพื่อให้ผู้ประกอบการในพื้นที่สามารถเข้าถึงองค์ความรู้ได้อย่างทั่วถึง และสอดคล้องกับบริบทเศรษฐกิจของ แต่ละภูมิภาค
ภายในงาน ผู้เข้าร่วมจะได้รับความรู้หลากหลาย ทั้งด้านกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบังคับคดี รวมถึงบริบททางเศรษฐกิจ การเงิน และบทบาทของสถาบันการเงิน โดยมีกิจกรรมสำคัญประกอบด้วย
• โซนนิทรรศการให้ความรู้ด้านกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ
• การสัมมนาวิชาการจากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญ
• การให้คำปรึกษาและตอบข้อซักถามเชิงลึก
ไฮไลท์สำคัญของงาน คือการทำความเข้าใจ “หลักประกันทางธุรกิจ” ในฐานะเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้ SMEs
• เข้าถึงสินเชื่อได้ง่ายขึ้น
• ลดข้อจำกัดในการใช้เฉพาะอสังหาริมทรัพย์เป็นหลักประกัน
• เพิ่มสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจ
• สนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน
โดยมีวิทยากรจากหน่วยงานภาครัฐและภาคการเงิน อาทิ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมบังคับคดี และธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงในการดำเนินธุรกิจ
วันจัดงานสัมมนาหลักประกันทางธุรกิจ : วันพุธที่ 8 เมษายน 2569 เวลา 08.00 – 17.00 น. ณ โรงแรม กรีนเลค รีสอร์ท เชียงใหม่ : ห้องประชุมพลอยไพลิน
การศึกษาดูงานกระบวนการขายทอดตลาด : วันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2569 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่
ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานสัมมนาหลักประกันทางธุรกิจ ได้ทาง QR Code บนโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองทะเบียนบริษัทมหาชนและหลักประกันทางธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ สัมมนากฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ เพื่อ “ปั้นธุรกิจ เสริมแกร่ง สร้างอนาคต” Unlocking The New Route – Building Businesses, Promoting Trust, Shaping the Future