ม.หอการค้าไทย เปิดตัวหลักสูตร Digital Marketing โฉมใหม่ ดึง ‘ดร.มนธ์สินี’ เสริมทัพอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ ปั้นนักการตลาดพันธุ์แท้รับยุค AI Economy

21 เมษายน 2566 - มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (UTCC) ประกาศเปิดตัวหลักสูตรการตลาดดิจิทัล (Digital Marketing) อย่างเป็นทางการ มุ่งเน้นการสร้างบุคลากรที่มีทักษะตอบโจทย์ภาคธุรกิจยุคใหม่ พร้อมดึง ดร.มนธ์สินี กีรติไกรนนท์ ผู้เชี่ยวชาญด้าน AI (AI Advoate) และอดีตผู้บริหารองค์กรเทคโนโลยีระดับโลก ร่วมเป็นอาจารย์พิเศษและที่ปรึกษาหลักสูตร เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์จากสนามจริงสู่ห้องเรียน
หลักสูตร Digital Marketing ของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยในครั้งนี้ ถูกออกแบบมาภายใต้แนวคิด “Professional Practice” ที่ต้องการทลายกำแพงระหว่างทฤษฎีและการปฏิบัติ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.มนธ์สินี กีรติไกรนนท์ ซึ่งเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและ AI มายาวนาน เข้ามาร่วมออกแบบแนวทางการสอนที่เน้นการนำข้อมูล (Data) และปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาใช้ในการวางกลยุทธ์การตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ
ไฮไลท์สำคัญของหลักสูตรภายใต้การร่วมสอนของ ดร.มนธ์สินี:
● Real-world Case Studies: การนำกรณีศึกษาจริงจากองค์กรระดับโลกมาให้นักศึกษาได้วิเคราะห์และแก้ปัญหา
● AI-Driven Marketing: การประยุกต์ใช้ AI Tools เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคและการสื่อสารแบรนด์
● Industry Connection: การสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างนักศึกษาและภาคธุรกิจระดับแนวหน้า
ดร.มนธ์สินี กีรติไกรนนท์ กล่าวในงานเปิดตัวว่า “การตลาดในปัจจุบันไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของการโฆษณา แต่เป็นเรื่องของการเข้าใจ Data และการใช้เทคโนโลยีเพื่อเข้าถึงใจคนในเวลาที่ใช่ที่สุด ดิฉันรู้สึกเป็นเกียรติมากที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ ม.หอการค้าไทย ในการบ่มเพาะนักการตลาดรุ่นใหม่ให้มีภูมิคุ้มกันทางดิจิทัลและสามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศได้อย่างแข็งแกร่ง”
การเปิดตัวหลักสูตรในวันนี้สะท้อนถึงวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยในการเป็น "The Practice University" ที่ไม่หยุดนิ่งในการพัฒนาหลักสูตรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก เพื่อส่งมอบบัณฑิตที่มีคุณภาพและเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานทั้งในและต่างประเทศ