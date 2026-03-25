ดราม่าวงการอินฟลูฯ! แบรนด์ช็อก จ้าง KOL สายสปอร์ตมารีวิว แค่ขอแก้บรีฟเสียง กลับโดนด่ากราด-ขู่ฟ้องเรียกเงินล้าน

เจ้าของแบรนด์ช็อกหนัก! จ้าง KOL มารีวิวสินค้า ตอนแรกคุยดีชมว่าอร่อย แต่พอคอมเมนต์ขอปรับเสียงพากย์ให้ดูเป็นธรรมชาติ กลับปรี๊ดแตกหาว่าดูถูกวิชาชีพ สาดคำหยาบใส่สารพัด แถมพลิกลิ้นอ้างกินแล้วท้องเสีย ขู่ฟ้องเรียกเงินล้านและจะสั่งถอดสินค้าออกจากห้าง! งานนี้แบรนด์งัดแชทหลักฐานถามโซเชียล "แค่คอมเมนต์งานตามบรีฟ เราใช้คำไหนไปดูถูกเขา?
กลายเป็นประเด็นร้อนบนโลกโซเชียล เมื่อเจ้าของแบรนด์อาหารเสริมแห่งหนึ่ง ออกมาโพสต์แชร์ประสบการณ์สุดอึ้งเพื่อเป็นอุทาหรณ์ให้ผู้ประกอบการ หลังว่าจ้าง KOL สายออกกำลังกาย (ที่อ้างดีกรีระดับนักกีฬาทีมชาติ) มารีวิวสินค้า แต่การทำงานกลับบานปลายกลายเป็นการข่มขู่ฟ้องร้อง เพียงเพราะแบรนด์ขอให้ "ปรับน้ำเสียงการพากย์คลิป"
เรื่องราวเริ่มต้นขึ้นเหมือนการจ้างงานปกติ แบรนด์ตัดสินใจเลือก KOL ท่านนี้เพราะเห็นว่าเป็นสายออกกำลังกายตรงกับกลุ่มเป้าหมาย ช่วงแรกของการพูดคุยบรรยากาศเป็นไปอย่างชื่นมื่น KOL มีการเอ่ยปากชมสินค้าว่า "อร่อยทุกรส" และยังมีการขอของแถมเป็นเสื้อจากแบรนด์เพิ่มเติม
แต่จุดพีคเกิดขึ้นเมื่อถึงขั้นตอนการส่งงาน ทางแบรนด์ได้ตรวจคลิปและคอมเมนต์ขอให้ KOL "ปรับเสียงพากย์ให้ดูเป็นธรรมชาติและเกร็งน้อยลง" รวมถึงสอบถามเรื่องการใช้ AI ในการแต่งเสียง
ปรากฏว่าคอมเมนต์ติชมงานดังกล่าว สร้างความไม่พอใจให้กับ KOL อย่างรุนแรง โดยเจ้าตัวมองว่าเสียงพากย์คือเอกลักษณ์และทักษะระดับมืออาชีพของตน การที่แบรนด์คอมเมนต์เช่นนี้ถือเป็นการ "ดูถูก" และไม่ให้เกียรติ จากนั้นบทสนทนาจึงเริ่มดุเดือดขึ้น มีการใช้ถ้อยคำรุนแรง หยาบคาย และด่าทอเจ้าของแบรนด์สารพัด
สถานการณ์ยิ่งบานปลายเมื่อ KOL ทิ้งไพ่ใบใหม่ โดยจู่ๆ ก็อ้างว่าตนเองรับประทานสินค้าเข้าไปแล้วเกิดอาการ "ท้องเสียอย่างหนัก" ซึ่งขัดแย้งกับแชทก่อนหน้าที่ชมว่าอร่อย พร้อมทั้งข่มขู่ว่าจะฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายหลักล้านบาท นอกจากนี้ยังมีการอ้างเส้นสายและคอนเนคชัน ขู่ว่าจะไปคุยกับตัวแทนจำหน่ายเพื่อสั่งถอดสินค้าของแบรนด์นี้ออกจากชั้นวางในห้างฯ ทั้งหมด และยังนำเรื่องราวไปโพสต์ประจานลงเพจของตนเอง
ทางด้านเจ้าของแบรนด์ระบุว่า ตนเองพยายามควบคุมสติและใจเย็นที่สุดแล้ว พร้อมนำเรื่องราวและภาพแชทหลักฐานออกมาโพสต์ถามความเห็นจากสังคมว่า “เราผิดไหม เราใช้คำไหนดูถูกเขา? ถ้าทุกคนอ่านแล้วคิดว่าเราไปว่าเขา บอกเราได้เลย จะได้เข้าใจว่าเราผิดจริงๆ” พร้อมทั้งฝากทิ้งท้ายเป็นอุทาหรณ์เตือนใจเพื่อนเจ้าของธุรกิจท่านอื่นๆ ว่า ก่อนจะตกลงจ้าง KOL หรือ Influencer คนไหน นอกจากจะดูเรื่องยอดผู้ติดตามแล้ว ควรรีเช็กประวัติ ความเป็นมืออาชีพ และทัศนคติในการทำงานให้ดีเสียก่อน เพื่อจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อในลักษณะนี้