“Arinara Mercedes-Benz Road Cruise 2026” เปิดประสบการณ์คาราวานหรู สัมผัสเสน่ห์อันดามัน 3 จังหวัด ผสานวัฒนธรรม-ธรรมชาติ-ไลฟ์สไตล์ระดับพรีเมียม

ภูเก็ต – ยิ่งใหญ่รับฤดูร้อนปี 2569 กับกิจกรรมคาราวานรถยนต์คลาสสิกสุดหรู “Arinara Mercedes-Benz Road Cruise 2026” ที่ถ่ายทอดประสบการณ์การเดินทางเหนือระดับ ผ่านเส้นทาง 3 จังหวัดอันดามัน ได้แก่ กระบี่ พังงา และภูเก็ต ผสานเสน่ห์วัฒนธรรม ธรรมชาติ และการพักผ่อนอย่างลงตัว ระหว่างวันที่ 19-22 มีนาคม 2569
เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2569 ณ Arinara Beach Resort Phuket กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นโดย Mercedes-Benz Club Thailand ร่วมกับ Arinara Beach Resort Phuket พร้อมพันธมิตรหลัก ได้แก่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (Amazing Thailand), KATA ROCKs by Indefinite Luxury, Andamanda และ Old Phuket Farm
ภายในงานได้รับเกียรติจากผู้บริหารและบุคคลสำคัญเข้าร่วม อาทิ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต, นายสุวิทย์ สุริยะวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่, นายบัญชา ธนูอินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา, นายสยาม เศรษฐบุตร ประธานบริหาร Mercedes-Benz Club Thailand, นายวัจนันท์ ศิลปวรณ์วิวัฒน์ ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคใต้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และนางสิริรัตน์ เมอร์ฟีย์ ผู้บริหารระดับสูง Arinara Beach Resort Phuket ร่วมให้การต้อนรับคณะคาราวานด้วยตนเอง
นอกจากความโดดเด่นของขบวนรถยนต์ระดับตำนาน กิจกรรมครั้งนี้ยังมุ่งส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม โดยรายได้ส่วนหนึ่งนำไปสนับสนุนศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอันดามัน เพื่อฟื้นฟูสถานเพาะพันธุ์สัตว์ทะเลหายาก พร้อมทั้งส่งเสริมศิลปะและงานหัตถกรรมท้องถิ่น ผ่านผลงานของศิลปินชื่อดัง 5 ราย ได้แก่ กันชนา สุทธิกาญจนกุล, เดชาวุฒิ ไสยวารี, ศักรินทร์ ไชยวัฒนเมธี, วรวุฒิ ภูมิงาม และโยฮัน ที่ร่วมสร้างสรรค์งานเพ้นท์ปูนปั้นรูปเต่าทะเลภายในงาน
สำหรับไฮไลต์สำคัญของ Arinara Mercedes-Benz Road Cruise 2026 คือการเดินทางคาราวานผ่าน 3 จังหวัดหลักของฝั่งอันดามัน ซึ่งแต่ละพื้นที่ได้จัดกิจกรรมต้อนรับอย่างอบอุ่นและสะท้อนอัตลักษณ์ท้องถิ่นอย่างชัดเจน
กระบี่ ถือเป็นจุดเริ่มต้นของคาราวานในเช้าวันที่ 19 มีนาคม 2569 โดยได้รับการต้อนรับจากรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ และหน่วยงานด้านการท่องเที่ยว ท่ามกลางบรรยากาศอบอุ่นตามคำขวัญ “กระบี่เมืองน่ารัก ผู้คนน่ารัก” ผู้ร่วมกิจกรรมได้เพลิดเพลินกับทัศนียภาพที่งดงาม พร้อมเลือกซื้อสินค้าชุมชน อาทิ ไข่มุก เครื่องประดับ กะปิ ข้าวสาร และขนมพื้นบ้าน ก่อนเดินทางไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ เพื่อถ่ายภาพบริเวณลานพระอาทิตย์ และเยี่ยมชมเรือหลวงลันตา เรือรบในสมัยสงครามโลกที่จัดแสดงไว้เป็นแหล่งเรียนรู้สำคัญ จากนั้นรับประทานอาหารกลางวัน ณ River Krabi ท่ามกลางบรรยากาศริมแม่น้ำ ก่อนออกเดินทางสู่จังหวัดพังงา
พังงา เมืองแห่งหุบเขาที่งดงาม โอบล้อมด้วยภูเขาเขียวขจี ให้การต้อนรับคณะคาราวานอย่างอบอุ่น ณ บริเวณศาลากลางจังหวัด โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา และประธานหอการค้าจังหวัดพังงา ร่วมสร้างความประทับใจแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ภูเก็ต หรือ “ไข่มุกแห่งอันดามัน” เป็นจุดหมายปลายทางสำคัญของกิจกรรมครั้งนี้ โดยตลอดช่วงวันที่ 19-22 มีนาคม 2569 ได้จัดกิจกรรมหลากหลาย ครอบคลุมทั้งด้านวัฒนธรรม การท่องเที่ยว และไลฟ์สไตล์
ในวันที่ 20 มีนาคม 2569 คณะคาราวานได้เข้าเยี่ยมชม Old Phuket Farm เพื่อเรียนรู้วิถีชีวิต ภูมิศาสตร์ และอาหารพื้นเมือง โดยได้รับการต้อนรับจาก ดร.สุนันทา กลสามัญ และทีมงาน พร้อมรับประทานอาหารกลางวันจากร้านอาหารชื่อดังของภูเก็ต “ร้านรณ”
จากนั้นเป็นกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม ด้วยการปล่อยเต่ามะเฟืองและปลาฉลามคืนสู่ธรรมชาติ ณ ท้องทะเลอันดามัน โดยมีผู้อำนวยการศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอันดามันตอนบน ให้ความรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศและวงจรชีวิตสัตว์ทะเล
ช่วงเย็น ผู้ร่วมกิจกรรมได้สัมผัสบรรยากาศสุดหรู ณ Kata Rocks พร้อมดินเนอร์มื้อค่ำท่ามกลางวิวพระอาทิตย์ตกดินริมทะเลอันงดงาม
ต่อเนื่องในวันที่ 21 มีนาคม 2569 จัดกิจกรรม Wellness & Adventure ให้ผู้เข้าร่วมเลือกผ่อนคลายด้วยโยคะยามเช้าที่หาดบางเทา ณ The Beach Phuket หรือออกล่องเรือยอร์ชจากท่าเรือฉลองสู่เกาะเฮ ตามความสนใจ
และปิดท้ายด้วยงานเลี้ยงค่ำคืนสุดพิเศษ ณ The Beach Phuket (Arinara Beach Resort Phuket) พร้อมมินิคอนเสิร์ตจากสองศิลปินระดับตำนานยุค 90 ปีเตอร์ คอร์ป ไดเรนดัล และแคทรียา อิงลิช เสริมด้วยการแสดงจาก Andamanda Phuket และสยามนิรมิต
ทั้งนี้ กิจกรรม Arinara Mercedes-Benz Road Cruise 2026 นับเป็นอีกหนึ่งปรากฏการณ์ด้านการท่องเที่ยวเชิงไลฟ์สไตล์ระดับพรีเมียม ที่ผสานการเดินทาง วัฒนธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคมเข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัว พร้อมสร้างความทรงจำอันทรงคุณค่าแก่ผู้ร่วมกิจกรรม และต่อยอดสู่การพัฒนากิจกรรมสร้างสรรค์ในอนาคต
