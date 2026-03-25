นายก อบจ.ปราจีนฯ ปัดตั้ง “จีนเทา” เป็นที่ปรึกษา แต่ดึงคอนเนกชัน 'Alibaba' ช่วยแก้วิกฤตราคาปลานิล แจ้งความคนโพสต์บิดเบือน

ดรามาสนั่นปราจีนบุรี! นายก อบจ. ออกโรงแจงยิบปมตั้งที่ปรึกษาชาวจีน ยันไม่ใช่ "ทุนจีนเทา" แต่มุ่งดึงคอนเนกชัน 'Alibaba' กู้วิกฤตราคาปลานิลตกต่ำ ด้าน "เจสัน" ที่ปรึกษาป้ายแดงไม่ทน รุดหอบหลักฐานขึ้นโรงพักแจ้งความเอาผิดคนโพสต์หมิ่นประมาท ย้ำชัดทำธุรกิจถูกกฎหมายและตั้งใจมาช่วยงานแบบไร้ค่าตอบแทน
เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี กรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ปราจีนบุรี มีคำสั่งแต่งตั้งนักธุรกิจชาวจีนเป็นที่ปรึกษาพิเศษ ล่าสุดผู้ถูกกล่าวหาหอบหลักฐานขึ้นโรงพักแจ้งความเอาผิดมือโพสต์ฐานหมิ่นประมาท ยืนยันทำธุรกิจถูกกฎหมายและเข้ามาช่วยงานแบบไร้ค่าตอบแทน
ประเด็นดังกล่าวสืบเนื่องจากก่อนหน้านี้ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีเคยมีคำสั่งแต่งตั้ง Mr. Juncheng Zhu เป็นที่ปรึกษาผู้ว่าฯ แต่ต้องยกเลิกคำสั่งไปหลังเกิดกระแสต่อต้าน ทว่าต่อมาในวันที่ 11 มีนาคม นายกฤษฎ์ กษมพันธุ์ นายก อบจ.ปราจีนบุรี ได้ลงนามแต่งตั้ง Mr. Juncheng Zhu ให้ดำรงตำแหน่ง "ที่ปรึกษาพิเศษด้านการพาณิชย์ การส่งเสริมการลงทุน" ควบคู่กับ นายสุเทพ จำนงค์ ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาพิเศษด้านการเมืองฯ
การแต่งตั้งครั้งนี้นำมาสู่การโพสต์ตั้งคำถามเชิงวิจารณ์จากบุคคลในคณะอนุกรรมาธิการทรัพยากรน้ำรัฐสภา ผ่านเฟซบุ๊กเมื่อวันที่ 23 มี.ค. โดยระบุข้อความทำนองว่า ท้าทายคนปราจีนบุรี และคนพื้นที่ไม่เอา “จีนเทา”
นายกฤษฎ์ กษมพันธุ์ นายก อบจ.ปราจีนบุรี ได้ออกมาชี้แจงถึงประเด็นนี้ว่า การเลือก Mr. Juncheng Zhu หรือ "เจสัน" เป็นการพิจารณาจากวิสัยทัศน์และความสามารถ โดยเจสันมีดีกรีเป็นถึง ส.จ.เมืองจีน อาศัยในไทยมานาน พูดภาษาไทยคล่อง และที่สำคัญคือมีเครือข่ายเชื่อมโยงกับกลุ่มธุรกิจยักษ์ใหญ่อย่าง Alibaba นายกฤษฎ์ระบุว่า เจสันจะเข้ามาช่วยแก้วิกฤตราคาปลานิลและกุ้งตกต่ำใน อ.บ้านสร้าง ซึ่งเป็นแหล่งเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำขนาดใหญ่ที่กำลังได้รับผลกระทบจากการปิดพรมแดนไทย-กัมพูชา และภาวะสงครามตะวันออกกลาง โดยย้ำว่าตำแหน่งนี้ "ไม่มีค่าตอบแทนใดๆ ทั้งสิ้น" และท้าให้พิสูจน์กันที่ผลงาน ไม่ใช่การจับผิดเรื่องทุนจีนเทา เพราะหากเป็นกลุ่มสีเทาจริงคงเข้าประเทศอย่างถูกกฎหมายไม่ได้
นอกจากนี้ นายก อบจ.ปราจีนบุรียังแย้มว่าเตรียมแต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเอกชนชาวจีนอีกราเข้ามาเป็นที่ปรึกษาด้านการศึกษา เพื่อมอบทุนเรียนหลักสูตรพยาบาลและผู้ช่วยพยาบาลให้กับเด็กในสังกัด อบจ. เพื่อผลักดันโปรเจกต์ Smart City ในอนาคต
ล่าสุด วันนี้ (25 มี.ค.) Mr.Juncheng Zhu พร้อมด้วยนายสุเทพ จำนงค์ ได้เดินทางเข้าพบ พ.ต.ท.เจริญ บุญสิทธิ์ พนักงานสอบสวน สภ.เมืองปราจีนบุรี เพื่อแจ้งความดำเนินคดีกับเจ้าของบัญชีเฟซบุ๊กที่โพสต์พาดพิง ในข้อหาหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณา
นายเจสัน ยืนยันว่า ตนเข้ามาทำธุรกิจในไทยอย่างถูกต้องตั้งแต่ปี 2558 ก่อตั้งโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี และได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI การมารับตำแหน่งที่ปรึกษาฯ เป็นเพียงจิตอาสาเพื่อใช้คอนเนกชันช่วยเกษตรกรระบายปลานิลล็อตแรกกว่า 15 ตัน ส่งออกไปยังกัมพูชาผ่านทางเวียดนาม การถูกกล่าวหาว่าเป็น "จีนเทา" ทำให้ตนเสื่อมเสียชื่อเสียงอย่างมาก
เบื้องต้น เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐาน และเตรียมเรียกตัวผู้ถูกกล่าวหามาสอบปากคำเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายต่อไป