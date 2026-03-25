Guinness World Records รับรอง ซุปเปอร์ตุ้ม นักกระโดดร่มชาวไทย เจ้าของ3สถิติโลก ความสำเร็จเพื่อชาติ สถาบันฯและชาวไทย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2569 Guinness World Records https://www.guinnessworldrecords.com/world-records/505660-highest-parachute-jump-landing ได้รับรองการทำสถิติโลกของ รศ.ดร.ธนบวร สิริคุณากรกุล (Tanaboworn Sirikunakornkun) หรือ ซุปเปอร์ตุ้ม นักกระโดดร่มชาวไทย ผู้เคยสร้างสถิติโลกมาแล้วถึง2ครั้ง คือ กระโดดร่มโรยธงชาติไทย ขนาด 150 ตร.ม. เหนือยอดเขาเอเวอร์เรส รับรองโดย สมาคมสื่อมวลชนแห่งประเทศเนปาลและอีกครั้งเหนือทวีปAntarctica รับรองโดย Skydive Antarctica 

สำหรับครั้งนี้นั้นเป็นการรับรองการกระโดดร่มและลงจอดในจุดสูงสุด โดยเป็นการลงจอด บริเวณภูเขาไฟ Ojos ประเทศชิลี อันถือว่าเป็นภูเขาไฟที่สูงที่สุดในโลก ซึ่งไม่เคยมีมนุษย์คนใดเคยกระโดดร่มลง ณ.จุดนี้มาก่อน โดย Guinness World Records ได้ประกาศรับรองอย่างเป็นทางการผ่านทางเว็บไชต์และส่งใบประกาศรับรองถึง ซุปเปอร์ตุ้มอีกด้วย

สำหรับการทำสถิติโลกครั้งนี้นั้น ซุปเปอร์ตุ้ม กล่าวว่า ตนมีความภูมิใจที่เกิดเป็นคนไทย มีสถาบันฯอันเป็นที่รัก ดังนั้นสิ่งใดที่ตนสามารถตอบแทนบุญคุณแผ่นดินและสถาบันฯอันเป็นที่รักได้ ตนยินดีที่จะทุ่มเททั้งเรื่องแรงกาย แรงใจและทุกสิ่งที่ตนสามารถทำได้ สิ่งสำคัญอีกประการคือ การที่ตนถูกปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กจาก รร.ภปร.ราชวิทยาลัยฯ ซึ่งตนเป็นนักเรียนเก่าฯรุ่นที่27 ให้รักชาติและจงรักภักดีต่อสถาบันฯ โดยสิ่งที่ตนได้ทำไปนั้น คือ การประกาศให้โลกได้รับรู้ว่า คนไทยมีความกล้าหาญ มีวินัยและมีการบริหารจัดการต่อสถานการณ์ที่ต้องเผชิญหน้ากับความกลัวได้อย่างดีและเป็นมืออาชีพ

ซุปเปอร์ตุ้มยังกล่าวอีกว่า ความสำเร็จทั้ง3ครั้งนี้ รวมทั้งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ต้องขอขอบคุณ Mr.Paul Henry de Baere และ Mrs. Nadia de Baere สองสามีภรรยานักกระโดดร่มระดับโลกชาวฝรั่งเศสและรัสเซีย ซึ่งเป็นผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของคนไทยทั้งชาติ“












