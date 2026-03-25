โซเชียลรุมสับ ร้านข้าวมันไก่เจ้าดัง ทำคลิปพรีเซ็นต์ แต่ไปแซะเจ้าอื่นว่าโกง

เมื่อวันที่ 24 มี.ค.โซเชียลสับเละ ร้านข้าวมันไก่เจ้าดัง ทำคลิปพรีเซ็นต์ร้านตัวเอง แต่กลับไปแซะร้านอื่นว่าโกง ทั้งการตบไก่ ความสดใหม่ของไก่ การหุ้งข้าว และน้ำจิ้ม โดยในคลิปมีผู้หญิงนำเสนอว่า วิธีการโกงของร้านข้าวมันไก่
ข้อที่ 1 การตบไก่ เพื่อให้ไก่ดูแผ่ๆ ทำให้ลูกค้ารู้สึกเหมือนว่าได้ไก่เยอะ ส่วนที่ร้านของเราสั่งห้ามน้อง ไม่มีการตบไก่แน่นอน เพราะเราอยากให้ลูกค้าได้ทานน่อง สะโพก ที่มีชิ้นหนานุ่ม
ข้อที่ 2 เอาไก่ที่ใช้ข้ามวันมาขายสลับกับไก่ใหม่ ซึ่งที่ร้านเราขายของสดใหม่ทุกวัน ไม่มีของเก่าค้างคืนปนมาขายเด็ดขาด
ข้อที่ 3 เชื่อไหมคะว่า บ้างร้านเนี่ยมีการเอาน้ำมันพืชมาหุ้งข้าวมัน แทนการใช้น้ำมันไก่ด้วยค่ะ แต่ที่ร้านเราใช้น้ำมันไก่แล้วก็มาเจียวกับเครื่องหอมที่เราเตรียมไว้ ทำให้ข้าวมันของเรามีความหอมมาก ไม่เหมือนที่อื่นแน่นอน
ข้อที่ 4 อยากลดต้นทุนก็แค่เก็บน้ำจิ้มค้างคืนแล้วก็เอามาขาย แต่ที่ร้านของเราไม่ทำเด็ดขาด เพราะว่าเราทำน้ำจิ้มวันต่อวันเท่านั้น และนอกจากนี้บางร้านก็ยังมีการลดเครื่อง แต่ของเราไม่ลด ให้เยอะมาก แถมขอเพิ่มได้อีก
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากคลิปนี้ถูกเผยแพร่ออกไป มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นจำนวนมาก โดยส่วนใหญ่วิพากษ์วิจารณ์ว่า เป็นการนำเสนอที่ไม่เหมาะสม เนื่องจากเป็นการไปโจมตีร้านอื่นว่าโกง โดยมองว่าเรื่องการตบไก่เป็นเทคนิคมากกว่า
ทั้งนี้ พบว่าร้านข้าวมันไก่เจ้าดังกล่าว เคยมีอินฟลูฯ เคยมารีวิว ถือว่าเป็นร้านดังอีกร้านหนึ่ง.