ช็อกแฟนบอล! “ซาลาห์” ประกาศอำลาลิเวอร์พูลก่อนหมดสัญญา ปิดฉาก 9 ปี “คิง ออฟ แอนฟิลด์”

“โมฮัมเหม็ด ซาลาห์” ประกาศอำลาลิเวอร์พูล หลังจบฤดูกาล 2025-26 แม้จะยังเหลือสัญญาหลังจากนั้นอีก 1 ปี ปิดตำนาน 9 ปีในถิ่นแอนฟิลด์ พาสโมสรคว้าถ้วยใบใหญ่ครบทุกใบ
สโมสร ลิเวอร์พูล ออกแถลงการณ์อย่างเป็นทางการเมื่อคืนวันที่ 24 มี.ค. 2569 (ตามเวลาประเทศไทย) ยืนยันว่า โมฮัมเหม็ด ซาลาห์ กองหน้าซูเปอร์สตาร์ชาวอียิปต์ เตรียมยุติบทบาทการค้าแข้งในถิ่นแอนฟิลด์หลังสิ้นสุดฤดูกาล 2025-26 ปิดฉากช่วงเวลาอันยาวนาน 9 ปี ในฐานะหนึ่งในนักเตะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์สโมสร
แถลงการณ์ระบุว่า ซาลาห์ได้บรรลุข้อตกลงกับสโมสรเป็นที่เรียบร้อย พร้อมแสดงความประสงค์ประกาศล่วงหน้าเพื่อให้แฟนบอลได้รับทราบถึงการตัดสินใจ อย่างโปร่งใส และเป็นการให้เกียรติแก่กองเชียร์ที่สนับสนุนเขามาโดยตลอด
ทั้งนี้ “โม ซาลาห์” วัย 33 ปี ยังเหลือสัญญากับลิเวอร์พูลถึงสิ้นสุดฤดูกาล 2026-27
ดาวยิงหมายเลข 11 ย้ายจาก เอเอส โรม่า มาร่วมทัพ “หงส์แดง” เมื่อปี 2017 ก่อนก้าวขึ้นเป็นตำนานของสโมสรอย่างรวดเร็ว ทั้งในแง่ผลงานและความสำเร็จ
ด้านซาลาห์ได้โพสต์ข้อความพร้อมวิดีโอผ่านโซเชียลมีเดียส่วนตัว ระบุว่า “น่าเสียดายที่วันนี้มาถึงแล้ว นี่คือส่วนแรกของการอำลาของผม” พร้อมยอมรับว่าไม่เคยคาดคิดมาก่อนว่า สโมสร เมือง และผู้คนแห่งนี้จะกลายเป็นส่วนสำคัญในชีวิตของเขาอย่างลึกซึ้ง
“ลิเวอร์พูลไม่ใช่แค่สโมสรฟุตบอล แต่มันคือความหลงใหล ประวัติศาสตร์ และจิตวิญญาณ” ซาลาห์กล่าว พร้อมขอบคุณเพื่อนร่วมทีมทั้งอดีตและปัจจุบัน รวมถึงแฟนบอลที่ยืนเคียงข้างในทุกช่วงเวลา
ตลอดระยะเวลาเกือบ 9 ปี ซาลาห์มีบทบาทสำคัญในการพาทีมประสบความสำเร็จ คว้าแชมป์รายการใหญ่ครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็น พรีเมียร์ลีก, ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก, ฟีฟ่า คลับ เวิลด์คัพ, ยูฟ่า ซูเปอร์คัพ, เอฟเอคัพ, ลีกคัพ 2 สมัย และเอฟเอ คอมมูนิตี้ ชิลด์
ขณะที่ผลงานส่วนตัว “คิงโม” ยิงไปแล้ว 255 ประตู จาก 435 นัด (สถิติล่าสุด) รั้งอันดับ 3 ดาวยิงสูงสุดตลอดกาลของสโมสร และยังคว้ารางวัลรองเท้าทองคำของพรีเมียร์ลีกได้ถึง 4 สมัย
แม้จะประกาศอำลาล่วงหน้า แต่ซาลาห์ยืนยันยังคงมุ่งมั่นช่วยทีมประสบความสำเร็จสูงสุดในช่วงเวลาที่เหลือ โดยสโมสรเตรียมจัดงานเฉลิมฉลองผลงานและเกียรติประวัติของเขาอย่างยิ่งใหญ่หลังจบฤดูกาล
“การจากลาไม่ใช่เรื่องง่าย สโมสรแห่งนี้จะเป็นบ้านของผมและครอบครัวเสมอ เพราะพวกคุณทุกคน…จะไม่มีวันเดินเดียวดาย (You'll Never Walk Alone)” ซาลาห์กล่าวทิ้งท้าย.