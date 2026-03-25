"สันติสุข" ชูรัฐบาลอนุทิน มืออาชีพ-กล้าตัดสินใจ! ชี้การทูตไผ่ลู่ลมทำไทยรอด ไม่เป็นคู่ขัดแย้งสงคราม

"สันติสุข" ผู้ประกาศข่าวชื่อดัง ชื่นชมรัฐบาล "อนุทิน" โชว์วิสัยทัศน์การทูตเชิงรุก เจรจาอิหร่านเปิดเส้นทางช่องแคบฮอร์มุซสำเร็จ ส่งผลให้เรือไทย 2 ลำแรกผ่านได้ฉลุย พร้อมเดินหน้าปฏิบัติการร่วมอิหร่าน-โอมาน ช่วยเหลือ 3 ลูกเรือไทยบนเรือมยุรีนารี ชี้จุดแข็งนโยบายเป็นมิตรทุกฝ่าย ไม่เลือกข้าง ทำไทยรอดพ้นการเป็นคู่ขัดแย้งสงคราม
เมื่อวันที่ 24 มี.ค. “สันติสุข มะโรงศรี” ผู้ประกาศข่าวชื่อดัง ออกมาโพสต์ข้อความชื่นชมรัฐบาลภายใต้การนำของ นายกฯ อนุทิน ประสบความสำเร็จในการเจรจากับอิหร่าน เพื่อเปิดทางให้เรือสินค้าไทยสามารถผ่านช่องแคบฮอร์มุซได้อย่างปลอดภัย โดยความคืบหน้าล่าสุดเรือไทย 2 ลำแรกผ่านช่องแคบได้แล้ว และกำลังอยู่ระหว่างปฏิบัติการร่วมกับอิหร่านและโอมานเพื่อช่วยเหลือลูกเรือที่เหลืออีก 3 คน อย่างไรก็ตาม นายสันติสุข ได้ระบุข้อความว่า
“พูดจริง ทำได้ ปัญหาที่เราไม่ได้ก่อ แต่ลงมือแก้ เพื่อชาติ
ตัดสินใจเจรจากับอิหร่าน คือความกล้าหาญ แม่นยำครับ
ผลลัพธ์ คือ เรือไทย 2 ลำแรกผ่านช่องแคบฮอร์มุชได้แล้ว
ไม่ใช่ทุกประเทศจะทำได้นะครับ แล้วถ้าเป็นรัฐบาลที่เลือกข้างสหรัฐ เราทำไม่ได้แน่ หรือพรรคส้มที่ประกาศเลิกการฑูตแบบไผ่ลู่ลม ป่านนี้ เราเป็นคู่ขัดแย้งสงครามไปแล้วมั๊งครับ
แต่ทีมไทยแลนด์เราทำได้ รัฐบาลอนุทินทำได้ เพราะอะไร
เพราะนโยบายเราชัดเจน ไม่ใช่คู่ขัดแย้งของใคร เราเป็นมิตรทั้งสหรัฐ อิสราเอล และอิหร่าน
อิสราเอลว่าเราไม่ได้ เพราะคนอิสราเอลอยู่ไทยกว่า 4 หมื่น (จากที่เดินทางมาปีละ 4 แสน) แล้วที่อิสราเอลก็มีแรงงานไทยเกือบแสนคน
สหรัฐก็ว่าเราไม่ได้ เพราะสหรัฐมีผลประโยชน์ในไทยมหาศาล สถานกงศุลเชียงใหม่ที่เพิ่งเปิดใช้นั่นเป็นหมื่นล้าน
ก่อนนี้ คุณสีหศักดิ์ต่อสายโทรศัพท์คุยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่าน ขอให้ฝ่ายอิหร่านสนับสนุนภารกิจช่วยเหลือ 3 ลูกเรือไทย ที่ยังตกค้างอยู่บนเรือมยุรีนารี พร้อมหารือขออนุญาตให้เรือพาณิชย์ของไทย เดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซอย่างปลอดภัย
คุณศุภจีเคยเสนอว่า หลายประเทศในตะวันออกกลางมีความต้องการสินค้าอาหารและวัตถุดิบเพิ่มขึ้น เป็นโอกาสของผู้ประกอบการไทย โดยเฉพาะสินค้าอาหารและอาหารแปรรูป เมื่อช่องแคบฮอร์มุซมีความเสี่ยง เป็นข้อจำกัดด้านการขนส่งสินค้า จึงเสนอให้พิจารณาหารือกับรัฐบาลอิหร่าน เพื่อเปิดโอกาสให้เรือสินค้าจากไทย หากเจรจาได้สำเร็จ ไทยจะสามารถส่งออกสินค้าอาหารและอาหารแปรรูปไปยังตลาดตะวันออกกลางได้มากขึ้น ขณะเดียวกัน ยังสามารถนำเข้าพลังงานหรือปุ๋ยจากภูมิภาคกลับมายังประเทศไทยได้ด้วย
เมื่อได้คนทำงานมืออาชีพ มีฝีมือ มีวิสัยทัศน์ และที่สำคัญ ผู้นำระดับนายกฯ อนุทิน กล้าตัดสินใจ แม่นยำ
เราทำได้ครับ
ปล ลุ้นลูกเรือไทย 3 คนครับ งานนี้ อิหร่าน จับมือโอมาน เปิดปฏิบัติการร่วม ตามคำขอของไทยโดยตรง ตอนนี้เข้าถึงเรือมยุรีนารีแล้ว รอติดตามอัพเดทครับ“