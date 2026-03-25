คนขับรถบรรทุกโวย! น้ำมันไทยไหลออกนอก สวนทางวิกฤตขาดแคลนในประเทศ-วอนรัฐสั่งหยุดส่งออกช่วยประชาชนก่อน

เปิดภาพด่านมุกดาหาร! รถน้ำมันต่อคิวยาวเหยียดเตรียมส่งออกนับร้อยคัน ขณะที่ปั๊มในประเทศถูกจำกัดโควตาจนคนขับรถบรรทุกต้องรอข้ามคืน ชี้พิรุธน้ำมันเต็มแท็งก์ส่งนอกได้ แต่คนไทยหาเติมไม่ได้ รัฐบาลตอบด่วน
เมื่อวันที่ 24 มี.ค. ที่ผ่านมา กลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในโลกโซเชียล หลังผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ “chittiphong Thainoi” โพสต์คลิปวิดีโอแฉบรรยากาศบริเวณ ด่านศุลกากรมุกดาหาร (สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 2) เผยภาพรถบรรทุกน้ำมันจำนวนมหาศาลจอดรอคิวส่งออก สวนทางกับวิกฤตน้ำมันในไทยที่หาเติมได้ยากลำบาก
ผู้โพสต์ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้เผชิญเหตุการณ์จริง ระบุว่า ปัจจุบันคนไทยและคนขับรถบรรทุกกำลังเดือดร้อนอย่างหนักจากการที่ปั๊มน้ำมันในประเทศถูกจำกัดโควตาการรับน้ำมันมาขาย ทำให้ประชาชนต้องเข้าคิวรอนานข้ามคืน และหลายแห่งจำกัดปริมาณการเติมได้เพียงคนละ 1,000 บาทเท่านั้น
ในคลิปวิดีโอดังกล่าวได้มีการแพนกล้องให้เห็นภาพรถบรรทุกน้ำมันขนาดใหญ่เกือบ 100 คันต่อวัน ที่จอดรอเตรียมข้ามแดนไปยังประเทศเพื่อนบ้าน โดยรถแต่ละคันบรรจุน้ำมันเต็มพิกัด ตั้งแต่ 30,000 ถึง 50,000 ลิตร ซึ่งผู้โพสต์ตั้งข้อสังเกตว่าทำไมในขณะที่คนไทยขาดแคลน แต่น้ำมันไทยกลับถูกส่งออกไปอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย
ทั้งนี้ ผู้โพสต์ได้เรียกร้องไปยังรัฐบาลให้เร่งแก้ไขปัญหา โดยเสนอให้ "ระงับการส่งออกน้ำมันเป็นการชั่วคราว" เพื่อดึงน้ำมันกลับมาให้คนไทยได้มีใช้เพียงพอก่อน พร้อมทิ้งท้ายด้วยคำถามถึงความจริงใจในการแก้ปัญหาว่า รัฐบาลกำลังให้ความสำคัญกับกำไรหรือค่าส่วนต่างจากการส่งออก มากกว่าความทุกข์ยากของประชาชนในประเทศหรือไม่