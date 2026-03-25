“บูม จักรเพชร” เคลื่อนไหวแล้ว! ขอบคุณศาลให้ความเป็นธรรม ลั่นเดินหน้าสู้พิสูจน์ความบริสุทธิ์

เปิดโพสต์แรก! “บูม จักรเพชร” เซียนพระชื่อดัง หลังตกเป็นข่าวดังคดีอนาจารเด็ก 4 ขวบ ล่าสุดเจ้าตัวเคลื่อนไหวโพสต์ ขอบคุณศาลที่ให้ความเป็นธรรม พร้อมประกาศขอเดินหน้าสู้คดีเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ ยันเตรียมดำเนินคดีขั้นเด็ดขาดกับพวกคอมเมนต์ด่าทอทำลายชื่อเสียง
จากกรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ภูกระดึง จ.เลย จับกุมเซียนพระชื่อดัง บูม จิรภัทร หรือ บูม จักรเพชร อายุ 34 ปี กรณีแม่เด็กชายวัย 4 ขวบ แจ้งความล่วงละเมิดทางเพศ พร้อมแจ้งข้อกล่าวหา 3 ข้อกล่าวหาตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้น
ล่าสุด วันนี้ (25 มี.ค.) เฟซบุ๊ก “บูมจักรเพชร FC" ได้ออกมาโพสต์ข้อความระบุว่า “อย่างน้อยศาลได้ให้ความเป็นธรรมในเบื้องต้นแก่ผมแล้ว
แม้ในวันนี้ ผม และ ครอบครัว จะได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว แต่ผมขอเดินหน้าต่อไปเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตนเอง
สำหรับการให้ข้อมูล หรือ แสดงความคิดเห็นใด ๆ ที่อาจกระทบต่อคู่กรณี ผมขอสงวนการเปิดเผยข้อเท็จจริงในระยะนี้ เนื่องจากคดีอยู่ระหว่างการพิจารณา และเพื่อความเหมาะสมต่อกระบวนการยุติธรรม
ทั้งนี้ ผมขอสงวนสิทธิ์ในการปกป้องตนเอง ครอบครัว อาชีพ และธุรกิจ โดยขณะนี้ได้มอบหมายให้ทนายความดำเนินการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลผู้มีพฤติการณ์ด่าทอหรือเผยแพร่ข้อความอันเป็นเท็จ ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผมและครอบครัว”