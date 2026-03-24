คลินิกดังเกาหลี ลุยเปิด 2 คลินิก ใจกลางกรุงเทพฯ ให้คำปรึกษาปัญหาข้อกระดูก-ความงาม ชุบชีวิตสมรรถภาพร่างกาย และ ผิวพรรณ

จะดีไหม! หากเราสามารถลดขั้นตอนการเดินทางไปเกาหลี เพื่อเข้ารับการรักษาทางการแพทย์ ที่สำคัญยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายเรื่องที่พัก โดยไม่จำเป็นต้องอยู่พักระยะยาวอีกต่อไป ซึ่งเชื่อว่า คำตอบของหลายคน น่าจะเป็นไปในทิศทางเดียวกัน นั่นคือ “ดี” แน่นอน ซึ่งล่าสุด “ฝัน” ของทุกคนได้เป็นจริงแล้ว เมื่อคลินิกการแพทย์ชื่อดังจากย่าน “ช็องจู” ในเกาหลีใต้ และเป็นที่รู้จักของคนไทยมาอย่างยาวนาน ได้ตัดสินใจบินลัดฟ้า มาเปิดสาขาใหม่ที่ย่านอโศก ใจกลางกรุงเทพฯ ถึง 2 คลินิกประกอบด้วย “SIWON PAIN CLINIC” และ “NEW: L LINE CLINIC” เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับคนไทย รวมทั้งยังช่วยติดตามผลการรักษาให้เกิดผลสัมฤทธิ์ มากที่สุด
ดร. ปาร์ค จองมิน (Dr. Jungmin Park) ผู้ก่อตั้ง SIWON PAIN CLINIC และ NEW: L LINE CLINIC รวมทั้งเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกและข้อ เปิดเผยว่า การตัดสินใจเข้ามาเปิดคลินิกสาขากรุงเทพฯ ประเทศไทย ครั้งนี้ นอกจากจะมองเห็นถึงศักยภาพของตลาดด้านสุขภาพในประเทศไทยแล้ว “ตลอดหลายปีที่ผ่านมา คนไข้ที่ไปเข้ารับการรักษาในคลินิกของเราที่เกาหลีใต้ ส่วนใหญ่เป็นคนไข้ที่มาจากเมืองไทย ดังนั้นเราจึงมองว่า การมาเปิดสาขาคลินิกที่กรุงเทพฯ ไม่เพียงจะช่วยคัดกรองคนไข้ ที่ต้องการไปเข้ารับการรักษาที่เกาหลีแล้ว ยังเป็นการช่วยอำนวยความสะดวก ให้กับคนไข้ หรือ ผู้ต้องการรับบริการด้วย”
“ตามกระบวนการรักษาของเราทั้งหมด คนไข้จะต้องเดินทางไปยังเกาหลี ด้วยเหตุนี้ การมีคลินิกที่กรุงเทพฯ จะเป็นส่วนหนึ่งของขั้นตอนการเข้ารับการรักษา โดยเฉพาะการให้คำปรึกษาอาการ รวมถึงการตรวจเช็คร่างกาย และการเตรียมความพร้อมของคนไข้ เพื่อให้ทราบก่อนว่า คนไข้มีปัญหา หรือ อาการปวดตรงจุดข้อต่อ หรือ กระดูกส่วนใดของร่างกายบ้าง เรียกว่า เป็นการประเมินผลเบื้องต้นของการรักษา เพื่อให้แพทย์ในเกาหลี วินิจฉัยว่าคนไข้แต่ละรายต้องเข้ารับการรักษาในรูปแบบใด ซึ่งจะช่วยให้คนไข้ ลดการเดินทางไปมาระหว่าง กรุงเทพฯ และเกาหลีใต้ ถือเป็นการช่วยคนไข้ประหยัดค่าใช้จ่ายการเดินทางได้เป็นอย่างดี”
หมอปาร์ค กล่าวด้วยว่า สิ่งสำคัญที่สุดหลังจากเข้ารับการรักษาแล้ว “ทางคลินิกในกรุงเทพฯ ยังจะทำหน้าที่เป็นผู้ติดตามอาการของคนไข้หลังการรักษาที่เกาหลี อีกด้วยว่า อาการของคนไข้มีความก้าวหน้าอย่างไร เพราะหากคนไข้รู้สึกถึงอาการไม่สะดวกสบาย เช่น อาการปวด หรือ เจ็บตามข้อกระดูก คนไข้ก็สามารถเข้ามารับการปรึกษา และตรวจดูอาการที่คลินิก ในกรุงเทพฯ ได้ทันที ขณะเดียวกันคลินิกของเรายังให้การรักษาเฉพาะทางด้านกระดูกและข้อ ที่ยังไม่ค่อยมีให้เห็นในประเทศไทยมากนัก ซึ่งเราให้บริการผู้มีปัญหาข้อและกระดูก ตั้งแต่อายุ 20-90 ปี ไม่ว่าจะเป็นนักกีฬา คนวัยทำงาน รวมถึงผู้สูงอายุ โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญถึง 4 ท่าน ซึ่งแต่ละท่าน นอกจากจะมีดีกรีวุฒิการศึกษาทางแพทย์เฉพาะทาง จากมหาวิทยาลัยแห่งชาติเกาหลีแล้ว ยังเรียกได้ว่า มีประสบการณ์การรักษาคนไข้มาอย่างยาวนานจนเป็นที่ยอมรับ มาเป็นผู้ให้คำปรึกษา”
“นอกจากนี้ คลินิกของเรา ยังมีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการรักษากระดูกและข้อหลายฉบับ ทำให้คลินิกของเราไม่ใช่การรักษาแค่อาการปลายเหตุเท่านั้น แต่ยังมีการวินิจฉัยหาสาเหตุ หรือ ต้นเหตุแท้จริงที่ส่งผลให้เกิดอาการต่างๆ ของคนไข้ อันทำให้การรักษาประสบความสำเร็จ และตรงกับอาการของคนไข้จริงๆ” คุณหมอปาร์ค กล่าว ด้วยว่า เทคนิคการรักษาของทางคลินิก จะไม่เน้นการผ่าตัดเลย “เราอาจจะเคยเห็นการรักษาอาการข้างต้น ด้วยการผ่าตัดแทบจะ 100% แต่สำหรับ คลินิกของเราจะมีเทคนิคเฉพาะทาง โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ไม่ว่าจะเป็น เข็ม หรือ อัลตราซาวน์ ซึ่งแทบไม่ต้องมีการผ่าตัดเลยในแต่ละเคสที่ผ่านมา ทำให้คนไข้ฟื้นตัวเร็ว ไม่ต้องพักฟื้นระยะยาว หรือรักษาแผลผ่าตัดภายหลังเหมือนกับการรักษาก่อนหน้านี้ ถือเป็นเทคนิคการแพทย์สมัยใหม่ที่เรานำมาใช้รักษาอาการปวดตามข้อและกระดูก ตั้งแต่ช่วงเอว หรือ ช่วงคอ”
เช่นเดียวกับ ดร.ลีอึนชิล (Dr. Lee Eun Sil) กล่าวถึง NEW: L LINE CLINIC คลินิกให้คำปรึกษา ด้านผิวพรรณ ในฐานะผู้อำนวยการคลินิกฯ ว่า การมาตั้งสาขาของ NEW: L LINE CLINIC เป็นไปในทิศทางเดียวกับ SIWON PAIN CLINIC เพื่อคัดกรองคนไข้ ก่อนเดินทางไปรับการรักษาที่เกาหลี รวมถึงเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับคนไข้ทั้งก่อนและหลังการรักษา “เพราะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ประเทศไทยมีการพัฒนาวิธีการดูแล และรักษาด้านผิวพรรณมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งไม่ต่างจากคลินิกที่เกาหลี แต่สำหรับ นิว แอล ไลน์ คลินิก เราจะไม่แนะนำการรักษาผิวพรรณที่เกินความจำเป็น แต่จะให้คำปรึกษาคนไข้ แบบ วัน บาย วัน หรือ เฉพาะตัว เพื่อหาวิธีรักษาอย่างเหมาะสม และดีที่สุดสำหรับแต่ละบุคคล”
ส่วนเทคนิคการรักษา ของ NEW: L LINE CLINIC คุณหมอ ลีอึนซีล ย้ำว่า “ในประเทศไทย เรามักจะเห็น เทรนด์การปรับโครงหน้า หรือ รูปหน้าด้วยการใช้ฟิลเลอร์ฉีดเข้าใต้ผิวหนังเกือบแทบทั้งหมด แต่สำหรับ นิว แอล ไลน์ คลินิก จะมุ่งเน้น และ โฟกัสไปที่การดูแลผิวพรรณที่แท้จริงของคนไข้ ในเทคเจอร์ผิวแบบต่างๆ ให้ดีขึ้น เพื่อให้ได้ผิวพรรณมีความกระจ่างใสจากภายในสู่ภายนอก ดูเป็นธรรมชาติ ซึ่งจะทำให้ผู้เข้ารับการรักษาได้ผิวพรรณที่เหมาะสมกับบุคลิกของตัวเองจริงๆ”
SIWON PAIN CLINIC คลินิกเพื่อการรักษากระดูกและข้อ และ NEW: L LINE CLINIC คลินิกเพื่อการดูแลผิวพรรณ สาขากรุงเทพฯ พร้อมให้บริการกับทุกคนแล้ว โดยมี คุณสกาย ลี (Mr. Sky Lee) เป็นผู้ดูแล ซึ่งผู้สนใจสามารถเข้ารับการปรึกษา หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เลขที่ 1105 ชั้น 11 อาคาร BB Building (อาคารบุญมิตร) ซอยสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ หรือหากต้องการรับคำปรึกษาแบบเรียลไทม์ กับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ก็สามารถติดต่อรับคำปรึกษาได้ทั้ง สาขากรุงเทพฯ ประเทศไทย และ คลินิกในเกาหลี ที่ IG: newl_line_clinic และ IG : siwonpain2020