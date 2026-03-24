สถานทูตอิหร่านย้ำ "ไม่ลืมมิตรสหาย" หลังช่วยเรือไทยล่องผ่านน่านน้ำขัดแย้งอย่างสันติ

สถานทูตอิหร่านประจำประเทศไทยโพสต์ข้อความสุดซึ้ง ยืนยันความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างไทย-อิหร่าน-โอมาน หลังร่วมมือประสานงานส่งเรือขนส่งน้ำมันดิบของ "บางจาก" ผ่านช่องแคบฮอร์มุซอย่างปลอดภัย ภายใต้กรอบกฎหมายระหว่างประเทศ ท่ามกลางสถานการณ์ตึงเครียดในอ่าวเปอร์เซีย
จากกรณี บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า เรือขนส่งน้ำมันดิบจากตะวันออกกลาง ซึ่งลอยลำอยู่กลางอ่าวเปอร์เซียตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคมที่ผ่านมา ได้ผ่านช่องแคบฮอร์มุซอย่างปลอดภัยเมื่อเร็ว ๆ นี้ ขอขอบคุณรัฐบาลไทย โดยกระทรวงการต่างประเทศ ในการหารือและประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงรัฐบาลสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านและรัฐสุลต่านโอมาน ในการอำนวยความสะดวกให้การเดินเรือเป็นไปอย่างเหมาะสมภาย ใต้กรอบกฎหมายระหว่างประเทศ
ล่าสุด วันนี้ (24 มี.ค.) เพจ "IR Iran Embassy in Bangkok Thailand" สถานทูตอิหร่านประจำประเทศไทย ออกมาโพสต์ข้อความ
"เราขอแจ้งให้ประชาชนชาวไทยทราบว่า ด้วยความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างสองประเทศของเราและรัฐสุลต่านโอมาน เรือไทยลำหนึ่งได้แล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซอย่างสงบสุข เราให้ความสำคัญกับมิตรภาพของเราและจะไม่ลืมมิตรสหายของเรา"