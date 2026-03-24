ทีมสัตวแพทย์เขาเขียวเร่งช่วย "พี่เป๋" ฮิปโปวัย 36 ปี หลังพบฟันยาวผิดปกติแทงทะลุเหงือก ป้องกันการติดเชื้อ

สวนสัตว์เปิดเขาเขียวรุดช่วย "พี่เป๋" ฮิปโปโปเตมัสขวัญใจนักท่องเที่ยววัย 36 ปี หลังพบฟันล่างยาวผิดปกติจนแทงทะลุเหงือก ทีมสัตวแพทย์ประสานมือวางยาสลบทำการตัดฟัน อย่างปลอดภัย คืนสุขภาพช่องปากที่ดี เพื่อป้องกันการติดเชื้อและช่วยให้การกินอาหารเป็นปกติ
วันนี้ (24 มี.ค.) เพจ "สวนสัตว์เปิดเขาเขียว Khao Kheow Open Zoo" รายงานว่า นายณรงวิทย์ ชดช้อย ผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียว พร้อมด้วยทีมสัตวแพทย์และเจ้าหน้าที่พี่เลี้ยงฮิปโปโปเตมัส ร่วมกันตรวจสุขภาพและทำการรักษาช่องปากให้กับ “พี่เป๋” ฮิปโปโปเตมัสเพศผู้ชื่อดังของสวนสัตว์
โดยพบว่าฟันล่างของพี่เป๋มีการเจริญเติบโตยาวผิดปกติ จนแทงทะลุขึ้นไปโดนผนังเหงือกด้านบน ทีมสัตวแพทย์จึงได้ทำการ “ตัดฟันล่าง” เพื่อป้องกันการบาดเจ็บ การติดเชื้อ และช่วยให้สามารถใช้ชีวิต กินอาหารได้ตามปกติ
ทั้งนี้ การตัดฟันในฮิปโปถือเป็นการดูแลสุขภาพที่จำเป็น เนื่องจากฟันของฮิปโปจะงอกยาวต่อเนื่องตลอดชีวิต หากมีการสบฟันผิดปกติหรือสึกไม่เท่ากัน อาจทำให้เกิดบาดแผลในช่องปาก ส่งผลต่อการกินอาหารและสุขภาพโดยรวมได้ การรักษาจะอยู่ภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดของสัตวแพทย์ โดยมีการวางยาสลบและเฝ้าติดตามอาการอย่างปลอดภัย
การดำเนินการในครั้งนี้สะท้อนถึงมาตรฐานการดูแลสวัสดิภาพสัตว์ (Animal Welfare) ของสวนสัตว์เปิดเขาเขียว ที่ให้ความสำคัญทั้งด้านสุขภาพกาย สุขภาพช่องปาก และคุณภาพชีวิตของสัตว์ในความดูแล โดยทีมสัตวแพทย์จะมีการตรวจสุขภาพเป็นประจำ วางแผนการรักษาอย่างเหมาะสม เพื่อลดความเจ็บปวดและความเครียดของสัตว์ให้ได้มากที่สุด
สำหรับ “พี่เป๋” หรือ “พี่หนึ่ง” เป็นฮิปโปโปเตมัสเพศผู้ขวัญใจนักท่องเที่ยว เกิดเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2532 ปัจจุบันอายุประมาณ 36 ปี เป็นลูกชายลำดับที่ 11 ของ “แม่มะลิ” และ “พ่อหนุ่ม” และยังเป็นหนึ่งในสมาชิกครอบครัวฮิปโปชื่อดังของสวนสัตว์เปิดเขาเขียว ซึ่งมีความผูกพันกับ “ขาหมู” และฮิปโปเซเลบตัวอื่นๆ
หลังการรักษา พี่เป๋มีอาการแข็งแรงดี และอยู่ในการดูแลของทีมสัตวแพทย์อย่างใกล้ชิด ท่ามกลางความเอ็นดูจากเจ้าหน้าที่และนักท่องเที่ยวที่ติดตามให้กำลังใจอย่างต่อเนื่อง