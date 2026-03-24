เปิดไส้ใน "บำนาญนักการเมือง" หมอวรงค์บี้เลิกสวัสดิการสุดหรู ชี้ 12 ปี ผลาญงบภาษีเฉียด 4 พันล้าน

เปิดตัวเลขชวนอึ้ง! กองทุนเลี้ยงชีพ สส.-สว. ใช้ภาษีอุ้มแล้วกว่า 3,821 ล้านบาท "หมอวรงค์" กางหลักฐานแฉ สิทธิประโยชน์เกินเบอร์ จ่ายสมทบแค่เดือนละ 3,500 แต่รับบำนาญคืนสูงสุดกว่า 4 หมื่นบาทต่อเดือน พร้อมสวัสดิการรักษาพยาบาลปีละแสนสาม ย้ำชัด "อาสามาทำงานแต่กลับให้คนจนเลี้ยง
เมื่อวันที่ 23 มี.ค. นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม สส.บัญชีรายชื่อ หัวหน้าพรรคไทยภักดี ออกมาโพสต์คลิปวิดีโอเกี่ยวกับประเด็นสิทธิประโยชน์ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) และสมาชิกวุฒิสภา (สว.) โดยเน้นไปที่การเรียกร้องให้ "ยกเลิกบำนาญ สส." ซึ่งเขามองว่าไม่เป็นธรรมต่อประชาชน โดยเจ้าตัวได้ร ะบุข้อความว่า
"เงินบำนาญของส.ส. ไม่ได้เรียกว่าเงินบำนาญ แต่เขาเรียกว่าเงินทุนเลี้ยงชีพ แต่รูปแบบการจ่าย จ่ายเป็นรายเดือน เหมือนเงินบำนาญ
โดยส.ส.จ่ายเงินเข้ากองทุน เดือนละ 3,500 บาท ถ้าเป็นส.ส.ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป จะได้รับบำนาญตลอดชีพ เดือนละประมาณ 21,300 บาท และเงินบำนาญจะเพิ่ม ตามระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง สูงสุดจะได้รับประมาณ 42,700 บาท ถ้าใครเป็นสสไม่ถึง1ปี หากมีการยุบสภาก่อน จะได้รับบำนาญ 4 เท่า ของระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง เช่น เป็นส.ส.10 เดือนแล้วยุบสภา จะได้รับประมาณ 40 เดือน โดยได้รับเดือนละ 21,300 บาท นอกจากได้รับบำนาญแล้ว ยังมีสวัสดิการแถมเพิ่มอีก 4 สวัสดิการ
1.ค่ารักษาพยาบาล หรือใช้สิทธิ์ในการตรวจร่างกาย ปีละ 130,000 บาท
2.เบิกค่าการศึกษาบุตร 2คน อายุไม่เกิน 25 ปี
3.กรณีทุพพลภาพ จะได้รับเพิ่มอีกเดือนละ 15,000 บาท
4.เสียชีวิต จะมีเงินช่วยเหลืออีก 200,000 บาท
นี่คือสิทธิประโยชน์ ที่มากเกินความจำเป็น และถือว่าเป็นการเบียดเบียน ภาษีของประชาชน มาดูแลนักการเมืองที่อาสาเข้ามา แต่กลับต้องให้ประชาชนมาดูแล โดยเฉพาะเงินบำนาญ
หมายเหตุ กองทุนนี้ตั้งมา ตั้งแต่ปีพ.ศ 2557 ถึงปี 2569 ใช้เงินภาษีของประชาชน มาดูแลสวัสดิการนักการเมืองแล้ว 3,821 ล้านบาท"