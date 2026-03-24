DE Fund ขยายโอกาสสู่ภูมิภาค เตรียม “จัดคลินิกกองทุน”ให้แนวทางการเสนอไอเดียดิจิทัล เพื่อต่อยอดเงินทุนสู่ผลงานจริง

กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (DE Fund) เดินหน้าขยายโอกาสการสนับสนุนเงินทุนสู่ภูมิภาคเตรียมเปิดจุดให้คำปรึกษาและเตรียมความพร้อมผู้พัฒนาโครงการดิจิทัลที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ผ่านกิจกรรม “คลินิกกองทุน” ครอบคลุม 5 พื้นที่ทั่วประเทศ เพื่อผลักดันนวัตกรรมไทยให้เกิดผลลัพธ์เชิงเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นรูปธรรม
นายเวทางค์ พ่วงทรัพย์ เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรม
DE Fund Clinic หรือ คลินิกกองทุน ซึ่งถือเป็นหนึ่งกิจกรรมสำคัญของกองทุนฯ ที่ได้จัดมาอย่างต่อเนื่อง เปรียบเสมือนพื้นที่ให้คำปรึกษาเชิงลึกแก่หน่วยงาน และประชาชนในทุกภาคส่วน ที่มีความคิดริเริ่มโครงการด้านดิจิทัลที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิต โดยมีผู้เชี่ยวชาญร่วมให้คำแนะนำในการพัฒนาโครงการ การจัดทำข้อเสนอและการปรับแนวคิดให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของกองทุน เพื่อเพิ่มโอกาสในการพิจารณาและต่อยอดสู่การดำเนินงานจริง
ในปีนี้ กิจกรรมคลินิกกองทุนจะจัดขึ้นใน 5 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล บุรีรัมย์ เชียงราย สุราษฎร์ธานี และอุดรธานี ซึ่งรอบกรุงเทพฯ จะจัดขึ้นเป็นที่แรก ในวันที่ 27 มีนาคม 2569 ณ โรงแรม เซ็นทารา ไลฟ์ ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ ตามมาด้วยจังหวัดบุรีรัมย์ ในวันที่ 3 เมษายน 2569 ณ โรงแรม เบสท์ เวสเทิร์น รอยัล บุรีรัมย์ โดยการจัดกิจกรรมจะมุ่งเน้นการเข้า ถึงกลุ่มเป้าหมายในระดับพื้นที่ ที่มีแนวคิดในการพัฒนาโครงการดิจิทัลเพื่อประโยชน์ ทางเศรษฐกิจและสังคมให้ครอบคลุมภูมิภาคของประเทศ เพื่อสร้างโอกาสให้ทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึงแหล่งทุนและพัฒนาโครงการดิจิทัลได้อย่างทั่วถึง
สำหรับผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการขอรับทุนได้ผ่าน https://defund.bde.go.th และ facebook ของกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (DE Fund)