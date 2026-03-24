นับถอยหลังสู่ “Scare Out: เกมล่าทรชน คนล่าคน” หลังจัดรอบสื่อ จับตาศึกเดือด “อี้หยางเฉียนซี – จูอี้หลง” 26 มี.ค.นี้

นับถอยหลังสู่เวลาที่จะเปิดเกมไล่ล่ากันแบบไม่มีใครยอมใคร ในภาพยนตร์แอ็กชันระทึกขวัญฟอร์มยักษ์ “Scare Out: เกมล่าทรชน คนล่าคน” โดย ฉายแสง แอด.เวนเจอร์ ที่เพิ่งจัดรอบสื่อไป ณ เมเจอร์ รัชโยธิน และจากความเข้มข้นของบทภาพยนตร์ จังหวะการเล่าเรื่อง และพลังการแสดงของทีมนักแสดงแถวหน้าที่ถ่ายทอดเกมแห่งความไว้วางใจ ความลวง และแรงกดดันออกมาอย่างดี ทำให้ภาพยนตร์เรื่องนี้พาผู้ชมเข้าไปอยู่ในเกมเดียวกันตั้งแต่วินาทีแรก
“Scare Out: เกมล่าทรชน คนล่าคน” การกลับมาของผู้กำกับระดับตำนาน จางอี้โหมว เจ้าของผลงานอย่าง Hero และ The Great Wall ที่ครั้งนี้เลือกเล่าเรื่องผ่านเกมล่าความลับอันซับซ้อน ท่ามกลางบรรยากาศของความไม่ไว้วางใจ การปกปิด และการไล่ล่าความจริง นอกจากนี้ผู้ชมจะได้เห็นนักแสดงมากฝีมือต่างรุ่นอย่าง อี้หยางเฉียนซี (Jackson Yee) และ จูอี้หลง (Zhu Yilong) ที่โคจรมาพบกันและต่างร่วมกันถ่ายทอดบทบาทอย่างเข้มข้น พร้อมเสริมทัพนักแสดงแถวหน้าของจีนมากมาย ไม่ว่าจะเป็น ซ่งเจีย, เหลยเจียอิน, หยางมี่, จางอี้, หลิวซือซือ และ หลิวเหยาเหวิน
สำหรับ อี้หยางเฉียนซี ครั้งนี้มาพร้อมลุคใหม่ในบทบาทที่เต็มไปด้วยแรงกดดันและความซับซ้อนภายในตัวละคร เปิดอีกมุมของการแสดงให้กับเรื่องได้อย่างมีเสน่ห์ ขณะที่ จูอี้หลง ยังคงตอกย้ำความเป็นนักแสดงมากฝีมือ ท่ามกลางสถานการณ์ที่เต็มไปด้วยความคลุมเครือและแรงกดดันรอบด้าน เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งบทบาทสำคัญที่เผยให้เห็นพัฒนาการทางการแสดงของทั้งคู่อย่างน่าสนใจ
และก่อนเข้าสู่ภารกิจเข้มข้นในครั้งนี้พบกับสกู๊ปพิเศษ https://www.youtube.com/watch?v=IohD8d7PRC4 ที่จะพาไปสัมผัสอีกมุมของภาพยนตร์ “Scare Out: เกมล่าทรชน คนล่าคน” วันที่ 26 มีนาคมนี้ ในโรงภาพยนตร์
