"เสธ.ต๊อด" รับมีทหารกัมพูชาประชิดปราสาทตาควาย แต่อยู่ในระดับไม่น่ากังวล ข่าวปะทะรอบ 3 เป็นเรื่องจริง ไทยไม่ประมาท

โฆษก ทบ.ยอมรับ มีทหารกัมพูชาประชิดปราสาทตาควาย แต่ไม่เลยเส้นปฏิบัติการที่ฝ่ายไทยยึดถือ ไม่อยู่ในระดับที่น่ากังวล ส่วนกระแสข่าวปะทะรอบ 3 จากเจ้ากรมข่าว ทบ. เป็นเรื่องจริง ยันไทยไม่ประมาท เตรียมพร้อมกำลังพล และอาวุธเช่นกัน
วันนี้ (24 มี.ค.69) ที่ฐานปฎิบัติการบ้านแม่โกนเกน จ.ตาก พล.ต.วินธัย สุวารี โฆษกกองทัพบก กล่าวถึงกรณีทหารกัมพูชาวางกำลังประชิดชายแดน บริเวณปราสาทตาควาย จ.สุรินทร์ว่า พื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชาที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองทัพภาคที่ 2 ยังมีการวางกำลังประชิดชายแดนกัน แต่ไม่ได้ประชิดมาก เหมือนห้วงที่ผ่านมา เนื่องจากหลายพื้นที่มีการเปลี่ยนแนว ซึ่งทหารกัมพูชาก็จะหาพื้นที่ที่เหมาะสม หลังจะต้องถอยร่นออกจากชายแดนไทยไป เนื่องจากหลายพื้นที่ขณะนี้อยู่ในความควบคุมของฝ่ายไทย แต่ยอมรับว่า บางพื้นที่มีการขยับเข้ามาใกล้ แต่ไม่ได้เลยแนวเส้นสมมุติฐาน หรือเส้นปฏิบัติการที่ฝ่ายไทยยึดถืออยู่ ซึ่งไม่ใช่เรื่องที่ต้องกังวล ในขณะที่การปฏิบัติการของกองทัพภาคที่ 2 ก็ยังคงเหมือนเดิม เพียงแต่ไม่มีการใช้อาวุธ เช่น การเฝ้าระวัง ลาดตระเวน, ตรวจพื้นที่, การปรับปรุงฐานที่มั่นที่ กรณีเกิดเหตุไม่คาดคิด ก็สามารถที่จะปฏิบัติงานได้ รวมถึงการเดินหน้าเก็บกู้ทุ่นระเบิด
พล.ต.วินธัย กล่าวอีกว่า ทั้ง 2 ประเทศ จะต้องยึดถือข้อตกลงที่ได้ลงนามร่วมกันไปหลังหยุดยิง ซึ่งฝ่ายไทยมีความเคร่งครัด และปฏิบัติตามเงื่อนไขการหยุดยิง ส่วนกัมพูชาก็จะมีอยู่บ้างตามที่เป็นภาพข่าว ที่มีการยั่วยุ, การขยับเข้าใกล้ฐานปฏิบัติการฝ่ายไทย และการประทะด้วยวาจา หรือเรื่องวินัย ส่งผลให้อาวุธบางอย่างตกมายังฝ่ายไทย ซึ่งหน่วยในพื้นที่มีมาตรการ และวิธีในการดำเนินการ ซึ่งข้อมูลทางด้านการข่าวยังไม่ส่งผลเรื่องความน่ากังวล อย่างไรก็ตามฝ่ายไทยคงประมาทไม่ได้ ต้องเข้มข้นในการทำหน้าที่เช่นเดิม
ส่วนกรณีที่เจ้ากรมข่าวทหารบก ระบุว่า มีความเป็นไปได้ที่จะเกิดการปะทะรอบที่ 3 นั้น พล.ต.วินธัย กล่าวว่า ข้อมูลทางด้านการข่าว ทหารฝั่งกัมพูชายังคงการเคลื่อนไหว ก็จะเห็นสัญญาณบางอย่าง แต่ยังไม่อยู่ในระดับที่น่ากังวล แต่ข้อมูลที่อาจเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคตก็อาจเกิดขึ้นได้ แต่ทั้งนี้ไม่น่าจะเกิดขึ้นในช่วงนี้ ส่วนในอนาคตก็ต้องมีการประเมินเป็นห้วงเวลา
ขณะที่กรณีที่ทหารกัมพูชามีการสะสมอาวุธนั้น พล.ต.วินธัย ระบุว่า ฝ่ายไทยมีการเตรียมการมาก่อนแล้ว ซึ่งถือเป็นงานหลักของฝ่ายความมั่นคง เพราะเรามีหลักเกณฑ์ในการประเมิน ทั้งเรื่องการสะสมอาวุธของฝั่งกัมพูชาก็ถือว่า เรามีข้อมูล ซึ่งเป็นข้อมูลที่เชื่อถือได้
ส่วนในปีหน้ากัมพูชาจะมีการเลือกตั้ง จะเป็นไปได้หรือไม่งานที่จะมีการสร้างสถานการณ์ เพื่อหวังคะแนน พล.ต วินธัย กล่าวว่า ก็เป็นไปได้ทั้งหมด แต่ความชัดเจนในเรื่องของการใช้กำลังอาจจะต้องใช้องค์ประกอบอื่นเพิ่มเติม
พล.ต.วินธัย ยังยืนยันว่า การถอนกำลัง หรือการปรับกำลังของฝ่ายไทยไม่ได้มีผลกระทบ