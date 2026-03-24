หมอเผยภาวะ “แพ้เซ็กซ์” มีจริงทางการแพทย์ ไม่ใช่เรื่องล้อเล่น เสี่ยงถึงขั้นช็อก

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเผย “แพ้เซ็กซ์” ไม่ใช่เรื่องล้อเล่น แพทย์เผยมีอยู่จริงกกทางการแพทย์ อาจเกิดจากการแพ้โปรตีนในน้ำอสุจิ ทำให้มีอาการตั้งแต่คัน ระคายเคือง ไปจนถึงช็อก เตือนอย่ามองข้ามสัญญาณผิดปกติหลังมีเพศสัมพันธ์
วันนี้ (24 มี.ค.) เพจ “หมอหมู วีระศักดิ์” หรือ รศ.นพ.วีระศักดิ์ จรัสชัยศรี อาจารย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านนิติเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ได้โพสต์ระบุข้อความว่า “แพ้เซ็กซ์” อาจฟังดูเป็นเรื่องตลกสำหรับหลายคน แต่ในความเป็นจริง ทางการแพทย์มีภาวะหนึ่งที่เรียกว่า Human Seminal Plasma Hypersensitivity (HSPH) หรือ “การแพ้น้ำอสุจิ” ซึ่งเกิดจากระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายตอบสนองต่อโปรตีนในน้ำอสุจิ ไม่ใช่ตัวอสุจิเอง
โดยอาการมักเกิดขึ้นภายใน 30 นาทีหลังมีเพศสัมพันธ์ เช่น อาการคันหรือแสบในช่องคลอด ผื่นลมพิษ บวมแดงบริเวณอวัยวะเพศ รวมถึงอาการหายใจลำบากหรือหอบหืด และในกรณีรุนแรงอาจนำไปสู่ภาวะช็อกจากภูมิแพ้ (anaphylaxis) ซึ่งเป็นภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์
นอกจากนี้ ยังพบว่าผู้หญิงบางรายอาจแพ้น้ำอสุจิของคู่นอนบางคน แต่ไม่แพ้อีกคนหนึ่ง เนื่องจากองค์ประกอบของโปรตีน รวมถึงสารอาหารหรือยาที่อาจปะปนอยู่ในน้ำอสุจิแตกต่างกัน
อย่างไรก็ตาม อาการแพ้หลังมีเพศสัมพันธ์ไม่ได้หมายความว่าเป็นการแพ้น้ำอสุจิเสมอไป แต่อาจเกิดจากปัจจัยอื่น เช่น การแพ้ยางลาเท็กซ์จากถุงยางอนามัย การแพ้สารหล่อลื่น หรือสารฆ่าอสุจิ
ทั้งนี้ การวินิจฉัยจำเป็นต้องอาศัยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ โดยอาจมีการทดสอบภูมิแพ้ทางผิวหนัง การตรวจเลือด และการซักประวัติอาการอย่างละเอียด เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริง
สำหรับแนวทางป้องกันเบื้องต้น แนะนำให้ใช้ถุงยางอนามัย หลีกเลี่ยงสารที่อาจกระตุ้นอาการ และปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัด โดยในบางกรณีอาจใช้วิธี desensitization therapy เพื่อลดการตอบสนองของภูมิคุ้มกัน
แพทย์ยังฝากข้อคิดว่า สุขภาพทางเพศเป็นเรื่องสำคัญ อาการผิดปกติหลังมีเพศสัมพันธ์ไม่ควรถูกมองข้าม เพราะอาจเป็นสัญญาณเตือนของภาวะภูมิแพ้รุนแรงที่อาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้