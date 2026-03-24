ระทึกกลางปั๊ม! ถังดีเซล 200 ลิตรตกแตก น้ำมันนองพื้น เสี่ยงอันตรายหนัก (ชมคลิป)

วิจารณ์สนั่น! เหตุการณ์ชวนหวาดเสียวเกิดขึ้นในปั๊มน้ำมัน หลังคนงานยกถังดีเซลขนาดใหญ่ไม่ไหว ทำหล่นกระแทกพื้นจนแตก น้ำมันกว่า 200 ลิตรไหลนอง สร้างความเสี่ยงด้านความปลอดภัยอย่างมาก
วันนี้ (24 มี.ค.) เฟซบุ๊ก “ชินวัฒน์ อ่อนน้อม” ได้โพสต์คลิปวีดีโอเกิดเหตุระทึกภายในปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่ง เมื่อคนงานกำลังลำเลียงถังบรรจุน้ำมันดีเซลขนาดประมาณ 200 ลิตรขึ้นรถกระบะ แต่เกิดพลาดทำถังตกกระแทกพื้นอย่างแรง ส่งผลให้ถังแตกและน้ำมันไหลทะลักออกมาจำนวนมาก
จากภาพที่ถูกเผยแพร่ในโซเชียลมีเดีย จะเห็นกลุ่มคนพยายามช่วยกันรองน้ำมันที่ไหลออกจากถังด้วยภาชนะต่าง ๆ ขณะที่พื้นบริเวณดังกล่าวเปียกไปด้วยน้ำมัน ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายทั้งจากการลื่นล้มและความเสี่ยงในการเกิดเพลิงไหม้
ผู้โพสต์ระบุว่า ก่อนเกิดเหตุได้มีการเติมน้ำมันเสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่ระหว่างการยกถังขึ้นรถ คนยกเกิดรับน้ำหนักไม่ไหว จึงทำให้ถังหล่นและแตกในที่สุด
อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์นี้สร้างความกังวลในโลกออนไลน์ โดยมีการตั้งคำถามถึงมาตรการความปลอดภัยในการขนย้ายวัตถุไวไฟ พร้อมแนะว่าควรมีอุปกรณ์ช่วยยกหรือผู้เชี่ยวชาญดูแล เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจรุนแรงกว่านี้ในอนาคต
