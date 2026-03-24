แอร์ฉ่ำก็ไม่ช่วย! ระทึก นักกีฬา HYROX 2026 ฮีตสโตรกกลางไบเทค ทีมแพทย์รุดจุ่ม Ice Bath ยื้อชีวิตหวุดหวิด

เผยนาทีชีวิตกู้ร่างนักกีฬา HYROX 2026 หลังเกิดภาวะ 'ฮีตสโตรก' กลางสนามแข่งในฮอลล์ปรับอากาศ อุณหภูมิพุ่งสูงถึง 41 องศาฯ ทีมแพทย์ระบุอาการหนักจนซึม-ความดันตก ต้องเร่งเคลื่อนย้ายฝ่าฝูงชนจุ่ม Ice Bath ยื้อชีวิตระทึกถึง 2 รอบจนปลอดภัย ล่าสุดเตรียมออกจากโรงพยาบาลแล้ว
เมื่อวันที่ 23 มี.ค. ผู้ใช้เฟซบุ๊ก “Mai Rossakorn” ออกมาโพสต์เผยเหตุการณ์ไม่คาดคิดเมื่อนักกีฬา HYROX 2026 เกิดอาการ Heat Stroke จนหมดสติแม้จะจัดกลางสนามที่มีแอร์เย็น ทีม Sport Science รีบแจ้งเหตุ "Code Red" เพื่อนำตัวส่งเต็นท์พยาบาลทันที สุดท้ายจากการตรวจพบอาการที่รวดเร็ว ทีมแพทย์ที่พร้อม และการตัดสินใจใช้ Ice Bath ทำให้ผู้ป่วยปลอดภัย ทั้งนี้ ผู้โเสต์ได้ระบุข้อความว่า
"Heat stroke in HYROX2026
เอ้า เล่นกีฬาที่แอร์ฉ่ำก็ร้อนได้ขนาดนั้น ตอนแรกก็ไม่เชื่อ เพราะว่าตัวเองนั่งอยู่ในเต็นท์ต้องใส่เสื้อหนาว
สักพักมี notify จากน้อง sport science ว่า heat stroke! หมดสติ หลังจากนั้นรีบเลย activate code red ตามทีม medic on scene รีบพานักกีฬาเข้ามาที่เต็นท์ ทีมแพทย์เข้าไปประเมินพบว่าตัวร้อนจริง วัด rectal temp ได้ 41 องศา!!! คนไข้ซึม เอาดิ ชัวร์แหงงง
ทำไงต่อ ตอนนี้ต้องจุ่มแล้ว ดีที่ทีมของพร้อมมาก รีบไปเตรียมน้ำแข็งและ ice bath ข้างนอกเนื่องจากในงานมันเปียกไม่ได้ ทีมเลยต้องเอาลมเย็นเป่าคนไข้ก่อน ตอนนั้นยังซึมมาก ตัวร้อนหัวร้อน
ทีมเลยคุยกันว่าเราต้องแพกก่อน เลยรองผ้าสีส้มสำหรับ secure คนไข้ แล้วเปิด iv load ไปก่อน ตอนนั้นเริ่มมี BP ต่ำๆ HR ประมาณ 120-130
หลังจากนั้นทุลักทุเล ทีมเลยพาคนไข้ไปยังจุด ice bath ด้วยความช่วยเหลือจากทีม staff ของ HYROX และ จนท.ของทาง BITEC เพราะต้องตัดผ่านนักวิ่งจำนวนมาก
พอไปถึงเอาคนไข้ลงถังจุ่มกวนไปสักพัก BT เริ่มลงเรื่อยๆ สักประมาณ 39 นิดๆ คนไข้เริ่มตื่น พูดคุยได้ เราเริ่มใจชื้น คุยกับทีมขอสักประมาณ 38 นิดๆ กันมัน reheat อีกรอบ .. เหมือนจะดี
ต่อมาเหมือนคนไข้เขา reheat ขึ้นมาอีกจริงๆ เขาสับสนอีกรอบ ดิ้นจนจับไม่อยู่ iv หลุด มะรุมมะตุ้มจนต้อง light sedation แล้วเอาไปจุ่มอีกรอบ คราวนี้จุ่มจนถึง 38 อีกครั้ง รอบนี้ดีเลย stable พวก VS ก็ดีขึ้นเรื่อยๆ จนนำส่ง รพ.อย่างปลอดภัย ตามข่าวล่าสุด stable กำลังจะ discharge แล้ว
ขอบคุณ Kotchakorn Jumroenketpratheep และทีมงาน doctor on track ที่ให้โอกาสได้เป็นส่วนหนึ่งของทีม
ถ้าน้อง SS คนแรก detect ไม่ได้ ถ้าทีม response ไม่ทัน ถ้า med center stabilize ไม่ดี ถ้าไม่มี ice bath และถ้าไม่ได้รับความช่วยเหลือของทุกฝ่าย outcome คงไม่ดีเท่านี้
ขอบคุณจริงๆ ค่ะ"